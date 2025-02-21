Глава государства внес поправки в протокольное старшинство должностных лиц
Указ введен в действие с 6 января 2025 года
Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес изменения в указ "Об утверждении государственного протокола Республики Казахстан", передает корреспондент агентства.
Президент утвердил дополнения в протокольное старшинство должностных лиц Республики Казахстан при проведении внутригосударственных мероприятий:
- Президент
- Премьер-министр
- Председатель сената парламента
- Председатель мажилиса парламента
- Государственный советник
- Руководитель аппарата президенты
- Экс-президенты
- Председатель Конституционного суда
- Председатель Верховного суда
- Председатель Нацбанка
10-1. Первый вице-премьер
10-2. Первый замруководителя АП
- Секретарь СБ
- Генпрокурор
- Председатель КНБ
- Председатель Центральной избирательной комиссии
- Управляющий делами президента
15-1.Председатель правления ФНБ "Самрук-Казына"
15-2. Председатель Высшей аудиторской палаты
- Вице-премьеры (по дате назначения)
- Помощники президента (по дате назначения)
- Начальник канцелярии президента
- Председатель Высшего судебного совета
- Зам. председателя Сената
- Зам. председателя Мажилиса
- Министр внутренних дел
- Министр обороны
- Министр иностранных дел
- Начальник Службы государственной охраны
- Председатели агентств, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту (по дате назначения)
- Руководитель Аппарата правительства
- Министры (по дате назначения)
- Советники президента
- Акимы областей, городов республиканского значения и столицы (по дате назначения)
- Специальные представители президента
- Руководитель представительства президента в парламенте
- Заместители секретаря СБ
- Начальник Службы протокола президента
- Пресс-секретарь президента
- Заместитель председателя Конституционного суда
- Депутаты парламента (в алфавитном порядке фамилий на государственном языке)
- Председатель правления НУХ "Байтерек"
- Уполномоченный по правам человека
- Кавалеры ордена "Алтын Қыран" и лица, удостоенные званий "Халық қаһарманы" и "Қазақстанның Еңбек Epi"
- Руководители структурных подразделений АП (по дате назначения)
- Судьи Конституционного суда (по дате назначения)
- Судьи Верховного суда (по дате назначения)
- Чрезвычайные и полномочные послы (по дате назначения)
- Уполномоченный по правам ребенка, уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения и уполномоченный по защите прав предпринимателей
- Руководитель судебной администрации
- Руководители национальных компаний
- Иные политические и административные государственные служащие
- Руководители казахстанских политических партий и иных общественных объединений