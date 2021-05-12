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Глава KAZ Minerals заверил президента, что компания в сжатые сроки выйдет на проектную мощность

11.05.2021 7912
Глава KAZ Minerals заверил президента, что компания в сжатые сроки выйдет на проектную мощность
Фото пресс-службы Акорды
НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - Глава государства принял председателя совета директоров группы KAZ Minerals Олега Новачука. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе строительства второй очереди Актогайского горно-обогатительного комбината, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Введение в строй этого объекта, на котором будут применяться новейшие технологии и цифровые решения, позволит предприятию войти в число крупнейших мировых производителей медного концентрата. Инвестиции в проект составят 1,2 миллиарда долларов, дополнительно будет создано 1200 рабочих мест, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Президент поручил завершить строительство комбината и запустить предприятие ко Дню Независимости Республики Казахстан. Олег Новачук заверил главу государства, что компания выполнит его поручение и в максимально сжатые сроки выйдет на проектную мощность.
 
Касым-Жомарту Токаеву также было доложено о создаваемых для рабочих трудовых условиях, обеспечении их жильем, питанием, организации свободного времени.
 

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