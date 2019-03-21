Глава Минфина обсудил в КНР направления двустороннего сотрудничества и расхождение таможенных данных

Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - Первый заместитель премьер-министра - министр финансов РК Алихан Смаилов 19-20 марта в ходе рабочего визита в КНР провел встречи с заместителем премьера Государственного совета КНР Хань Чжэном, руководителем Главного таможенного управления КНР Ни Юэфэном и с министром финансов КНР Лю Кунем, передает Kazakhstan Today.

C заместителем премьера Госсовета КНР Смаилов обсудил актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Стороны пришли к общему мнению о важности дальнейшего продвижения сотрудничества по созданию совместных производств по выпуску экспортно ориентированной продукции. Договорились задействовать потенциал Казахстанско-китайского Фонда сотрудничества производственных мощностей для успешной реализации проектов со степенью высокой проработки, сообщает портал primeminister.kz

Также стороны обсудили возможности установления стратегического сотрудничества финансовых институтов КНР с Международным финансовым центром "Астана", подчеркнули заинтересованность сторон в успешном взаимодействии. Отметили высокие темпы развития транспортно-логистического сотрудничества между РК и КНР, что подтверждается конкретными цифрами. В частности, железнодорожные переходы на казахстанской границе (Достык - Алашанькоу и Алтынколь - Хоргос) обеспечивают 56% контейнерных железнодорожных перевозок по маршруту Китай - ЕС - Китай.

Также, являясь сопредседателями Комитета по сотрудничеству РК-КНР, Алихан Смаилов и Хань Чжэн договорились взять на особый контроль практическую реализацию взаимовыгодных для обеих сторон проектов.

Кроме того, Смаилов встретился с руководителем Главного таможенного управления КНР Ни Юэфэном, с которым обсудил актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и реализуемые проекты между таможенными службами РК и КНР. Одной из ключевых задач на текущий момент является снижение уровня расхождений данных таможенных статистик РК и КНР, которые имеют место на протяжении ряда лет. В контексте решения данной задачи, стороны пришли к мнению о необходимости внесения изменений в Протокол между Министерством финансов РК и Главным таможенным управлением КНР о методологическом и информационном взаимодействии в области таможенной статистики внешней торговли, в части расширения состава обмениваемой информацией. Также стороны согласились с необходимостью получения информации из экспортных деклараций КНР, договорились усилить взаимодействие в этом направлении. В качестве эксперимента на одном из пунктов пропуска будет реализовано предоставление экспортных деклараций в режиме онлайн, с последующем распространением его на другие пункты пропуска, что позволит обеспечить полноту взимания таможенных платежей и налогов в бюджет, будет способствовать снижению расхождений данных.

Отметив рост импорта в КНР сельскохозяйственной продукции РК по итогам 2018 года, стороны выразили удовлетворение результатами сотрудничества в области сельского хозяйства и подтвердили готовность работать в данном направлении.

Между тем на встрече с министром финансов КНР Лю Кунем обсуждено текущее экономическое положение стран. Стороны рассмотрели возможности дальнейшего укрепления сотрудничества между финансовыми институтами в сфере проектного и торгового финансирования, в частности, затронуты вопросы макрорегулирования, взаимодействия в области продвижения налоговых реформ, бюджетного управления, финансового сотрудничества.

Динамика внешнеторговых отношений с Китаем во многом определяется реализацией совместных проектов на территории Казахстана. По итогам 2018 года Китай занимает 4-е место среди крупнейших инвесторов РК. Основными сферами инвестиций КНР в РК являются: транспорт и складирование (доля в общем объеме инвестиций - 35,4%), горнодобывающая промышленность и разработка карьеров (16,8%), обрабатывающая промышленность (13,1%), строительство (12%), финансовая и страховая деятельность (14%).

Кроме того, стороны обменялись мнениями по совместно реализуемым проектам, пришли к общему мнению о необходимости принятия оптимальных решений по каждому из проектов. Договорились принять меры для укрепления всестороннего стратегического партнерства в рамках Комитета по сотрудничеству РК-КНР.

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