Министр финансов заявил, что чиновники не смогу переписывать имущество на родственников

Тот, на кого будет записано имущество, тоже должен будет представить декларацию

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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 27 ноября, в кулуарах мажилиса министр финансов Мади Такиев ответил на вопрос журналистов, смогут ли чиновники переписывать имущество на дальних родственников, чтобы скрыть свои доходы.





Казахстанцы опасаются, что после отмены четвертого этапа декларирования чиновники начнут переписывать имущество на родственников, с которыми не совпадают фамилии.





Мади Такиева подчеркнул, что возможности переписать имущество на дальних родственников не будет.





Во-первых, тот, на кого будет записано имущество, тоже должен будет представить декларацию, откуда у него появилось такое дорогостоящее имущество. Если нет источника дохода, он не сможет его подтвердить. Поэтому такой практики в дальнейшем не будет", - сказал глава Минфина.





Напомним, в правительстве поддержали отмену последнего этапа всеобщего декларирования. Ранее с данной инициативой выступил глава государства. Позже стало известно, кого в 2025 году освободят от сдачи декларации в Казахстане.



