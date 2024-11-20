Более 28 млрд тенге из возвращенных активов направили на завершение строительства больницы в РиддереБолее 28 млрд тенге из возвращенных активов направили на завершение строительства больницы в Риддере
19.11.2024, 17:48 37461
Кого в 2025 году освободят от сдачи декларации в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель управления администрирования доходов физлиц Комитета государственных доходов Дина Кусаинова в ходе брифинга разъяснила предложение министра финансов по освобождению в 2025 году от обязательного представления деклараций об активах оставшихся категорий граждан.
Освобождены от декларирования, предоставления входной декларации и декларации об активах и обязательствах те граждане РК, у которых отсутствует за пределами РК недвижимость и транспорт, деньги на банковских счетах в иностранных банках в сумме свыше 1000 МРП (...) В этом году у нас МРП 3 692 тенге - соответственно, если в совокупности за рубежом имеется сумма свыше 3,7 млн тенге - эти граждане будут обязаны представить декларацию", - заявила Дина Кусаинова.
Также, по ее словам, обязаны представить декларацию имеющие инвестиционные драгоценные металлы за пределами РК, долю участия в иностранных компаниях, долю участия в жилищном строительстве, ценные бумаги, производные финансовые инструменты, деньги на брокерских счетах, объекты интеллектуальной собственности, авторского права, цифровые активы, депутатско-кредиторскую задолженность, имущество стоимостью за единицу свыше 1000 МРП.
В ходе брифинга руководитель управления администрирования доходов физлиц перечислила тех, у кого остаются обязательства по сдаче декларации.
У кандидатов на выборные должности, у кандидатов на госслужбу, как положено это в соответствии с законом антикоррупционным, они обязаны будут представлять и в дальнейшем эту декларацию. Также в отраслевых законодательствах: по банковской системе, по страховым организациям, по рынкам ценных бумаг, руководители, крупные участники банков, страховых организаций и ценных бумаг, они обязаны будут все-таки представить входную декларацию об активах и обязательствах", - добавила она.
Напомним, пересмотреть подходы по всеобщему декларированию ранее поручил президент РК. Сегодня в правительстве поддержали отмену последнего этапа всеобщего декларирования.
новости по теме
20.11.2024, 20:35 3056
В Алматинской области подрядчик не выполнил ремонт дороги на 6,7 млн тенге
Фото: КВГА МФ РК
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Конаев. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области провел внеплановую проверку исполнения договорных обязательств по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения А-6 Кокпек - Кеген - граница РК (Тюп) с обходом Кегенского перевала, сообщает пресс-служба ведомства.
Работы на участке км 53-68 выполнялись в рамках договора между АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" и подрядной организацией.
В ходе аудита выявлено, что часть работ, предусмотренных договором, не была выполнена. Общая сумма невыполненных обязательств составила 6,7 млн тенге.
Согласно закону Республики Казахстан "Об автомобильных дорогах", средний ремонт включает комплекс мероприятий по восстановлению эксплуатационных характеристик дорог. Однако проверка показала, что требования законодательства выполнены не в полном объеме.
По итогам аудита объекту проверки направлено заключение с предписанием об устранении нарушений. Также начата процедура привлечения к ответственности должностных лиц, допустивших данные нарушения.
По информации АО "Национальная компания "КазАвтоЖол", подрядчик выполнил ремонтные работы на сумму 6,7 млн тенге в соответствии с предписанием. В филиале компании проведено внутреннее совещание, на котором подробно разобрали выявленные ошибки. Один из сотрудников привлечен к дисциплинарной ответственности.
Ранее сообщалось, что Казахстан ожидает значительное увеличение объемов перевозок в ближайшие годы. По прогнозам, объем экспортных железнодорожных перевозок возрастет до 130 млн тонн, автомобильного транзита вырастет в 6 раз.
20.11.2024, 16:37 13661
Депутат убежден, что для борьбы с коррупцией стоит вернуться к вопросу всеобщего декларирования
Коррупционер находит новые возможности вывода бюджетных средств и госимущества
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек заявил, что для борьбы с коррупцией необходимо вернуться к вопросу всеобщего декларирования, передает корреспондент агентства.
Если это коррумпированный чиновник, он оформляет имущество не на себя, не на жену, а на близких родственников, которых мы освободили от декларирования", - сказал Базарбек в кулуарах мажилиса.
При этом он отметил, что на сегодняшний день общество еще не готово к всеобщему декларированию, но к этому вопросу стоит вернуться через какое-то время.
Коррупционер находит новые возможности вывода бюджетных средств и госимущества. Они находят родственников, которые носят другую фамилию (...) Наша антикоррупционная политика должна быть такой, как мыслят наши коррупционеры. Поэтому я считаю, что к декларированию физических лиц мы должны вернуться", - добавил депутат.
Напомним, в правительстве поддержали отмену последнего этапа всеобщего декларирования. Ранее с данной инициативой выступил глава государства. Кого в 2025 году освободят от сдачи декларации в Казахстане, рассказали в КГД.
20.11.2024, 16:17 15376
Казахстанцам рекомендуют покинуть Украину
Из страны можно выехать через Польшу или Молдову
Фото: pixabay.com
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с участившимися артиллерийскими обстрелами и воздушными атаками Украины в целях безопасности посольство Республики Казахстан на Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть территории, приближенные к местам активных боевых действий или покинуть Украину.
Посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие, соблюдать меры собственной безопасности и выполнять рекомендации официальных властей.
Для выезда из Украины в Казахстан граждане РК могут воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдову, далее - коммерческими авиасообщениями. В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу. Для въезда в Молдову виза не нужна", - уточнили в посольстве.
Контактный номер консульского отдела посольства: +38(044) 4831596, +38(044) 4891031.
Горячая линия для граждан Казахстана (в экстренных случаях): +380673470408.
20.11.2024, 15:19 16911
Казахстанцев не будут опрашивать при изучении влияния смены часового пояса на здоровье - глава Миннауки РК
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане проведут исследование влияния на здоровье людей перехода на единый часовой пояс, но при этом опрашивать казахстанцев не будут, заявил в кулуарах мажилиса министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек.
Журналисты поинтересовались у министра, как будет проходить исследование смены часовых поясов. На это он ответил, что подробности ему не известны. Но отметил, что казахстанцев не будут опрашивать по этому поводу на улице.
Будет несколько институтов участвовать. Институт физиологии, Институт географии, то есть там, скорее всего, не опросным способом", - сказал Саясат Нурбек.
Министр также сообщил, во сколько обойдется бюджету данное исследование. По его словам, заявка от Минздрава пришла на трехлетний бюджет.
160 миллионов тенге, но в реальности будет меньше, я думаю, где-то как минимум наполовину, порядка 90-100 миллионов. Мы объявим конкурс сейчас. Заседание высшей научно-технической комиссии прошло буквально вчера. Мы объявим конкурс, и уже национальный научный совет будет определять реальную стоимость", - сказал Нурбек.
Журналисты поинтересовались, нельзя ли было вначале изучить вопрос, а потом переводить время. На это глава Миннауки заявил, что исследование влияния смены часового пояса были проведены еще до перевода стрелок в Казахстане.
Изучение до этого было. Специальной межведомственной рабочей группой, состоящей из 60 экспертов, с привлечением международных организаций. Есть такая международная организация International Alliance for Natural Time, которая борется за то, чтобы не искусственно часовые пояса административно насаждались, а к естественному ритму вернулись. Она тоже полностью поддержала. Нельзя говорить, что это был неизученный вопрос", - уверяет Нурбек.
Стоит отметить, что рекомендации Международного альянса за естественное время (IANT) были озвучены уже после введения единого часового пояса в Казахстане. В июле текущего года на втором заседании рабочей группы по рассмотрению петиции специалист по прикладной хронобиологии, член рабочей группы по изменению часового пояса Болат Нурхожаев озвучил ответ на свой запрос в альянс. Текст обращения организации опубликовало Министерство торговли и интеграции 17 июля.
При этом Международный альянс за естественное время рекомендовал также перевести часы в западных регионах страны и установить там часовой пояс UTC+4. Почему данные рекомендации IANT не были учтены, не сообщается.
Восстановление круглогодичного наблюдения UTC+5 соответствует долготе Восточного Казахстана, а восстановление круглогодичного наблюдения UTC+4 соответствует долготе Западного Казахстана, что естественным образом принесет пользу жителям этих регионов. Пример Республики Казахстан в этом направлении может стать примером для других стран", - говорится в обращении IANT.
Инициаторы введения единого часового пояса в ходе рассмотрения петиции заявляли, что при переводе времени был проведен анализ международных исследований. В ходе общественных слушаний вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев заявил, что Минздрав по данному вопросу научные исследования в Казахстане не проводил.
Сторонники петиции подвергли сомнению корректность данных Минздрава о влиянии на здоровье перехода на единый часовой пояс, которые приводились на слушаниях по рассмотрению петиции.
В начале ноября министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова сообщила, что только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта 2024 года перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А один из инициаторов смены часового пояса Болат Нурхожаев, который выступал экспертом по хронобиологии, имеет образование строителя.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они собрали более 90 тысяч живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время.
20.11.2024, 14:09 19676
Рост подростковой преступности, издевательства над приемными детьми: Генпрокуратура заявила о проблемах в системе защиты прав детей
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках проверки Министерства просвещения выявлены системные недостатки механизмов защиты прав детей - отсутствие работы с "трудными детьми", неэффективность системы вечерних и спецшкол, психологов, органов опеки, слабая работа в сфере профилактики многочисленных подведомственных организаций, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.
Как отметили в Генпрокуратуре, в течение последних трех лет в стране отмечается стабильно высокий уровень подростковой преступности (в 2022 году - 1735, рост на 13,5%, в 2023 году - 1925, рост на 11%, 9 месяцев текущего года - 1267).
По результатам выявленных нарушений в адрес министерства внесено представление с конкретными рекомендациями по пересмотру подходов в сфере защиты прав детей и усилению мер, направленных на реализацию фундаментального принципа "закон и порядок". По итогам рассмотрения представления министерство разработало дорожную карту (включает 51 мероприятие), в которую вошли рекомендации Генеральной прокуратуры.
По требованию Генеральной прокуратуры МП начата работа по модернизации института специальных организаций образования и организаций образования с особым режимом содержания, а также разработке комплексной программы реабилитации детей с девиантным поведением.
Всего функционирует 5 таких учреждений, где ежегодно пребывает 300 "трудных" подростков в возрасте от 11 до 18 лет со всей страны.
Между тем, по мнению надзорного органа, превентивный эффект данных организаций переоценен, свидетельством тому служат частые побеги воспитанников, попытки суицида, а также повторные правонарушения, в том числе в стенах учреждений. К примеру, ученик 10-го класса спецшколы-интерната Серебрянска ВКО К. длительное время оказывал психологическое давление на других учащихся, склонял к совершению побега, а также угрожая расправой нанес 3 воспитанникам татуировки с адресом своей страницы в Instagram", - рассказали в ведомстве.
Наряду со слабым профилактическим компонентом, ненадлежащим материально-техническим и кадровым обеспечением спецшкол установлено, что они оказывают существенную нагрузку на бюджет. Ежегодно из средств местного бюджета на их содержание, в том числе зарплатный фонд сотрудников, затрачивается порядка 1 млрд тенге. При этом наполняемость воспитанниками в среднем не превышает 50%.
Аналогичные проблемы и с вечерними школами, которые отошли от основного назначения - обучения работающей молодежи, превратившись в учреждения для девиантных детей. В стране функционирует 63 вечерних школы, более половины контингента приходится на несовершеннолетних (4300).
Прокурорский анализ показал, что в регионах все еще не изжита практика принудительного перевода учащихся с плохой успеваемостью и имеющих конфликт с законом в вечерние школы, деятельность которых сопровождается слабым материально-техническим оснащением, неукомплектованностью педагогического состава, отсутствием профилактической работы.
Внедрение качественно новой модели реабилитации и социализации детей с девиантным поведением будет способствовать их плавному вовлечению в нормальный жизненный процесс и восстановлению нарушенных связей с семьей и обществом", - убеждены в ведомстве.
Еще одно направление, требующее должной координации со стороны министерства, - это сфера опеки и попечительства.
МП уже принят ряд организационных мер в указанном направлении - штат специалистов указанной службы увеличен на 200 единиц, разрабатываются правила организации их деятельности с ужесточением требований к кандидатам в опекуны.
Как показала проверка, сегодня нагрузка на одного сотрудника доходит до 17 тыс. детей, а в городах Астане, Алматы, Шымкенте, Алматинской и Туркестанской областях - от 30 до 100 тыс. Между тем по мировым стандартам норма нагрузки на 1 сотрудника не должна превышать 5 тыс. детей, а в наиболее прогрессивных странах - до 1 тыс. Чрезмерная нагрузка на сотрудников службы приводит к тому, что они не успевают контролировать условия воспитания и содержания всех несовершеннолетних. Соответственно, выявление случаев насилия над детьми нередко носит запоздалый характер", - проинформировали в ГП.
С начала года факты избиения и истязания приемных детей зафиксированы в Шымкенте, Ұлытау и Акмолинской области. В Акмолинской области в апреле текущего года установлены факты избиения 5 детей патронатным воспитателем. В ходе расследования выявлено убийство одного из детей, совершенное более трех лет назад.
В области Ұлытау к 4 годам лишения свободы приговорена приемная мать, заставлявшая детей работать на ферме.
В этом контексте Генеральная прокуратура поддерживает инициативу уполномоченного по правам ребенка относительно законодательного закрепления норматива количества сотрудников органов опеки и попечительства.
В целом ожидается, что дорожная карта должна повысить эффективность работы Министерства и по другим направлениям.
До конца года планируется реализовать проект по погружению детей с девиантным поведением в "позитивную среду" (закрепление авторитетных наставников, определение в кадетские классы и клубы военно-патриотического движения "Жас сарбаз", "Жас бүркіт" Нацгварди и т.д.), провести ревизию несовершеннолетних, состоящих на учете органов внутренних дел в целях охвата их дополнительным образованием и др", - разъяснили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что по результатам проверки за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены виновные должностные лица, в том числе руководители подразделений министерства.
Ранее эксперты рассказали о причинах детского суицида и пробелах в законодательстве.
20.11.2024, 13:18 22976
Сирены зазвучат завтра во всех регионах Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 21 по 22 ноября 2024 года пройдет республиканское командно-штабное учение "Қыс-2024", сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
Учение посвящено подготовке органов управления и сил государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях зимнего периода.
Республиканский штаб руководством учения находится в Кокшетау.
К учению привлекаются местные исполнительные органы, центральные государственные органы, республиканские и областные службы и формирования гражданской защиты, территориальные подразделения МЧС РК", - рассказали в МЧС.
Практические мероприятия будут проводиться во всех регионах страны.
В рамках РКШУ запланировано проведение проверки системы оповещения гражданской защиты.
21 ноября 2024 года во всех регионах страны в 11.00 будут запущены электросирены и сиренно-речевые устройства, а также перехват эфира телевизионных и радиоканалов. Данное мероприятие проводится с целью привития у населения порядка реагирования на единый сигнал оповещения "Внимание всем!", - уточнили в ведомстве.
Напомним, в июне в Казахстане провели учения на случай разрушительного землетрясения.
Сейсмические районы территории Казахстана занимают порядка 40% от общей площади территории страны. По состоянию на 2023 год в наиболее сейсмоопасных регионах - восток, юго-восток, юг страны, где проживает более 7 млн человек, сосредоточено свыше 50% промышленного потенциала, расположено более 400 городов и населенных пунктов.
Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории городов Алматы и Шымкента, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей и областей Абай и Жетысу. Катастрофическим землетрясениям наиболее подвержен город Алматы, расположенный в одной из самых сейсмоопасных зон во всей Центральной Азии.
20.11.2024, 11:09 27201
Оборудовать центры соцуслуг видеокамерами предложил омбудсмен
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Оснастить жилые помещения центров оказания специальных социальных услуг видеокамерами предложил уполномоченный по правам человека Артур Ластаев.
Рекомендацию о рассмотрении этого вопроса омбудсмен направил министру труда и социальной защиты населения РК. По его словам, мера обусловлена тем, что в учреждениях соцобслуживания участились случаи жестокого обращения с получателями услуг.
Инциденты, связанные с насилием, стали сигналом к необходимости обеспечения дополнительной безопасности граждан, находящихся на постоянном содержании в ЦОССУ. В данных центрах в зависимости от направления содержатся люди с инвалидностью, в том числе дети, одинокие престарелые, лица с психоневрологическими заболеваниями. Установка видеокамер позволит предотвратить нарушения, а также может помочь в оперативном выявлении случаев насилия, суицидальных попыток, агрессивного поведения как со стороны сотрудников, так и самих получателей услуг", - отметил Ластаев.
Он подчеркнул, что мера предполагает обязательное ограничение доступа к видеоинформации исключительно для самого узкого круга ответственных сотрудников, чтобы обеспечить конфиденциальность данных и гарантировать соблюдение прав на частную жизнь.
Оснащение жилых помещений камерами - мера непростая, так как она затрагивает права на неприкосновенность частной жизни. Тем не менее защита жизни и здоровья граждан является приоритетом в данном контексте. Эта инициатива не направлена на ограничение прав людей, напротив, она предполагает обеспечение их безопасности и соблюдение прав на защиту жизни", - отметил Артур Ластаев.
В ответ на рекомендацию Минтруда сообщило о планах по созданию рабочей группы для детальной и всесторонней проработки указанного вопроса.
О результатах решения данного вопроса будет сообщено дополнительно.
Напомним, в прошлом году в Конаеве в центре оказания соцуслуг погиб 71-летний мужчина. Он получил 80% ожогов третьей степени, находясь в своей комнате.
20.11.2024, 10:28 27751
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в декабре
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Всего в декабре казахстанцев ждет 10 выходных дней при пятидневной рабочей неделе и шесть - при шестидневной, передает корреспондент агентства.
В Казахстане 16 декабря отмечается государственный праздник - День Независимости.
В этом году праздник выпадает на понедельник. Соответственно, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут сразу три дня подряд: 14, 15 и 16 декабря, при шестидневной - 14 и 16 декабря.
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?