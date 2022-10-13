Глава Минкультуры и спорта подписал ряд двусторонних документов о сотрудничестве с Турцией и Катаром

Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY -В рамках государственных визитов президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана и эмира Катара шейха Тамима бен Хамад Аль Тани в Казахстан состоялось подписание ряда соглашений о сотрудничестве, в том числе и по линии Министерства культуры и спорта, сообщает пресс-служба МКС РК.

Министр культуры и спорта Даурен Абаев подписал меморандум о сотрудничестве между МКС РК и Министерством культуры и туризма Турции в области музейного дела, охраны и реставрации памятников. Документ направлен на организацию совместных научно-исследовательских экспедиций на памятниках эпохи тюркского периода, реализацию совместных проектов в области музейного дела, сохранение и реставрацию объектов историко-культурного наследия, содействие проведению и организации курсов переподготовки в области охраны, сохранения и популяризации культурного наследия и другое.

Также подписан меморандум о сотрудничестве в области культуры. Он направлен на обмен опытом и сотрудничество в сферах музыкального, театрального искусства, а также обмен информацией и стажировками сотрудников сферы культуры.

Наряду с этим с Катаром подписана первая исполнительная программа в области спорта на 2023-2025 годы. Программа предусматривает обмен опытом и информацией, связанной со спортивными вопросами путем организации стажировок, семинаров сотрудников области спорта. Также подписана программа в области культуры и искусства на 2023-2025 годы. В рамках документа будет осуществляться сотрудничество в сфере культуры путем обмена опытом в области библиотек и сохранения культурного наследия, архивного дела, а также в организации музыкальных фестивалей и других мероприятий.

Еще один меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма и имиджевых мероприятий подписан с Катаром. Он направлен на создание благоприятных условий для развития сотрудничества между туристскими агентствами двух стран, поощрение инвестиций в сферу туризма, а также содействие проведению различных имиджевых мероприятий, включая выставки и конференции, привлекательные для туристов.