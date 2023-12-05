Глава Минобороны отчитался перед Токаевым

Компании с негативным опытом не смогут участвовать в новых дорожных проектах Казахстана

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Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Не справляющиеся с дорожными проектами подрядчики и аффилированные с ними компании больше не смогут участвовать в новых проектах.





Им также не дадут искусственно создавать условия для удорожания проектов, заявил на совещании по вопросам реконструкции участков автодороги Кызылорда - Жезказган глава Министерства транспорта Марат Карабаев.





В ходе очередной рабочей поездки по регионам министр транспорта Марат Карабаев проехал на автомобиле из Жезказгана в Кызылорду для осмотра участков реконструкции дороги республиканского значения. На базе подрядной организации China Civil Engineering Construction Corporation в Кызылординской области руководитель ведомства провел большое совещание с участием АО "НК "КазАвтоЖол" и 5 строительных компаний.





Проект реконструкции трассы Кызылорда - Жезказган протяженностью 208 км финансируется ЕБРР и предусматривает перевод дороги из III во II техническую категорию. На текущий момент по новому асфальтобетонному покрытию открыто движение на 85 км. Полное завершение работ запланировано в 2024-2025 годы", - сообщает Минтранс.





Проект "Кызылорда - Жезказган" был разделен на 6 участков. В конце 2021 года подписаны контракты по четырем участкам от 67 до 216 км. Подрядчики должны их сдать в течение 2024 года.





По участкам 1 и 2 конкурс проводился повторно в связи с превышением поданных заявок суммы ПСД. В результате участок № 1 "Строительство обхода г. Кызылорда" исключен из проекта по согласованию с ЕБРР для реализации через иной источник финансирования. Контракт по участку № 2 подписан в мае 2023 года, однако со стороны подрядных организаций уже поднимается вопрос о необходимости увеличения стоимости проекта", - уточнили в ведомстве.





На совещании основной акцент был поставлен на финансовых вопросах и новых подходах к финансированию дорожных проектов в Казахстане.





Мы уже сталкивались с практикой, когда намеренно затягивают работы в первый год, чтобы в 3-4 год выйти с вопросом об удорожании. Сейчас вижу попытки некоторых компаний снова затеять разговор об изменении стоимости проектов. Хочу вам сказать: рассчитывайте только на ту сумму, на которую вы ранее согласились. Посмотрите на опыт ваших соотечественников, которые ранее работали на других участках, в том числе Караганда - Балхаш и Талдыкорган - Усть-Каменогорск. Это был отрицательный опыт, и он не повторится здесь. Создавать "удорожание" вам никто не даст. Не справляетесь? Где остановились, там и разрывайте (контракт. - Прим. источника). Абсолютно всех касается. Заранее всем говорю", - подчеркнул министр.





Он также отметил, что Министерство транспорта РК со своей стороны готово идти навстречу и помогать строителям во всех вопросах, кроме изменения стоимости проектов.





Марат Карабаев добавил, что госорган инициировал изменения в законодательство, чтобы компании с негативным опытом не могли участвовать в новых дорожных проектах Казахстана.





Черный список существовал и ранее, но сейчас мы хотим распространить эту норму на все аффилированные лица. Поэтому я призываю новые компании, которые впервые в нашей стране, с самого начала определить для себя: хотите ли вы долго работать с Казахстаном? Если ответ положительный, тогда сразу работайте цивилизованно. Работа предстоит большая, в ближайшие 6 лет планируется построить порядка 8 тысяч километров", - предупредил министр.





Подрядным организациям также напомнили, что для демонстрации делового подхода впредь им необходимо приступать к проектам подготовленными "от А до Я".





Привозите с собой всю необходимую технику и вкладывайте сюда, нанимайте лучших сотрудников на долгосрочной основе. Если подрядчик взял проект и ждет аванс, чтобы закупить технику, будем с ним сразу же прощаться. Мы это уже проходили", - резюмировал министр.





Дополнено 04.12.2023, 12.12





Министр транспорта лично проверит состояние казахстанских дорог и ход ремонтных работ, сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра Жанжигит Омархан. Вчера министр прибыл в область Ұлытау и на автомобиле выехал из Жезказгана в Кызылорду. В течение недели он посетит ряд регионов и встретится с местными жителями.





В рамках данной поездки министр транспорта планирует посетить еще 6 регионов и 2 города для проверки объектов транспортной инфраструктуры и ознакомиться с ходом ремонтных работ на дорогах. В частности, делегация во главе с министром посетит Кызылординскую, Туркестанскую, Жамбылскую, Восточно-Казахстанскую, Мангистаускую области, а также г.Шымкент и г.Алматы", - говорится в сообщении.





Омархан предложил жителям вышеназванных регионов обращаться к нему лично, если у них возникнут вопросы к министру.





Ранее сообщалось, что в Костанайской области разрушается дорога за 400 млн тенге. Когда подрядчик устранит недочеты, неизвестно.



