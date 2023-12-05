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04.12.2023, 17:34 29216
Глава Минобороны отчитался перед Токаевым
Президент поставил перед министром ряд задач по взаимодействию с отечественными оборонными предприятиями
Фото: Акорда
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Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра обороны Руслана Жаксылыкова об итогах деятельности оборонного ведомства за 2023 год, новых подходах в боевой подготовке войск, состоянии учебной и полигонной базы, сообщает Акорда.
Особое внимание было уделено вопросам исполнения государственного оборонного заказа, поступления новых образцов авиационной техники, включая беспилотные комплексы, вооружения войск противовоздушной обороны, модернизированной бронетехники и средств связи.
Кроме того, глава государства был проинформирован о проводимой работе ведомства по призыву на срочную воинскую службу, мерах, направленных на повышение статуса и денежного довольствия военнослужащих.
Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость повышения потенциала казахстанского миротворческого контингента для участия в миссиях под эгидой ООН.
В завершение встречи президент поставил перед министром ряд задач по взаимодействию с отечественными оборонными предприятиями, развитию территориальной обороны, сил специальных операций, усилению военно-патриотической работы.
Ранее Токаев отметил важность наращивания потенциала оборонно-промышленного комплекса Казахстана.
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05.12.2023, 11:09 516
Запрет на вывоз бензина и дизтоплива продлят еще на полгода в Казахстане
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане еще на полгода продлят запрет на вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом.
Совместный приказ "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан" опубликован на сайте "Открытые НПА" до 19 декабря 2023 года.
Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (ТН ВЭД ЕАЭС 2709 00, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826 00), за исключением смазочных масел (ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0)", - говорится в приказе.
Исключение составят:
- вывоз в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок;
- квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение и/или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей),
Вывоз разрешен при условии согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов, наличия договора с организацией, уполномоченной на проведение вышеуказанных работ, и письма с указанием необходимого для этих целей количества образцов (проб) и объемов авиационного топлива.
Напомним, в начале августа Казахстан продлил на полгода запрет на вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом. Также в Казахстане планируют продлить запрет на вывоз газа в связи с ростом его потребления на внутреннем рынке.
05.12.2023, 10:38 2711
Премьер поручил для развития грузоперевозок провести цифровизацию пунктов пропусков
Фото: КГД
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил провести совместно с Министерством цифрового развития полную цифровизацию пунктов пропусков, а также обеспечить интеграцию всех информационных систем.
Развитые автомобильные грузовые перевозки напрямую влияют на все секторы экономики. Как известно, по территории Казахстана проходят 8 международных автокоридоров общей протяженностью около 13 тыс. километров. Среди них Западная Европа - Западный Китай, Север - Юг, ТРАСЕКА и другие. Поэтому для увеличения грузопотоков по этим маршрутам и обеспечения быстрого прохождения грузов надо максимально сократить имеющиеся барьеры. К ним можно отнести долгие процедуры оформления документов и пересечения границ, неразвитая инфраструктура, плохая организация перевозок и многое другое. Именно на это сейчас жалуются участники грузоперевозочного процесса. Кроме того, нарекания вызывают долгий досмотр грузов и проверка документов", - сказал премьер-министр.
Он отметил, что эти вопросы можно было уже давно решить за счет внедрения цифровых решений и интеграции информационных систем.
Более того, требуется развитие бондовых складов, которые являются важнейшим инфраструктурным звеном распределения грузов.
Это мировой опыт, который позволит нам разгрузить наши пункты пропусков, а также увеличить грузопоток", - добавил Смаилов.
Также, по его словам, есть проблемы с выдачей бланков разрешений на осуществление грузовых перевозок в другие страны.
Их мы получаем на паритетной основе со многими государствами. Необходимо пересмотреть механизм предоставления бланков для наших грузоперевозчиков и не предъявлять им лишних требований", - сказал премьер.
В связи с этим, премьер-министр поручил Министерству финансов совместно с Пограничной службой, министерствами сельского хозяйства и транспорта до конца года выработать конкретные меры по увеличению пропускной способности пунктов пропуска.
Требуется совместно с Министерством цифрового развития провести полную цифровизацию пунктов пропусков, а также обеспечить интеграцию всех информационных систем. Министерству транспорта совместно с министерствами торговли, финансов, сельского хозяйства и акиматами разработать Дорожную карту по развитию транспортно-логистических центров и бондовых складов", - распорядился премьер-министр.
Кроме того, глава правительства обратил внимание, что имеются вопросы и к придорожному сервису.
К примеру, транзитный коридор Западная Европа - Западный Китай был введен более 5 лет назад, а развития придорожного сервиса до сих пор не произошло. Об этом много говорили, давали поручения, но ничего не изменилось. Аналогичная ситуация на всех международных коридорах и внутренних маршрутах. Акиматами затягивается предоставление земельных участков вдоль дорог для объектов сервиса. Соответственно, не развивается инфраструктура. Более того, мы давно приняли Национальный стандарт, который устанавливает требования к объектам придорожного сервиса и оказываемым услугам. Это позволило бы привлечь дополнительные объемы транзита. Однако множество объектов сервиса до сих пор не соответствует нашему стандарту", - отметил Смаилов.
В целях дальнейшего развития автомобильных грузовых перевозок он поручил местным исполнительным органам в двухмесячный срок провести все затянувшиеся процедуры по передаче земельных участков субъектам бизнеса для строительства объектов сервиса.
Также необходимо выработать упрощенные механизмы по привлечению инвесторов и реализации проектов придорожного сервиса. Акиматам необходимо разработать свои Дорожные карты по приведению объектов придорожного сервиса в соответствие Национальному стандарту", - добавил он.
Министерству транспорта поручено разработать эффективный механизм распределения иностранных бланков разрешений для отечественных компаний и внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты.
05.12.2023, 10:05 4301
Токаев поздравил казахстанцев с Международным днем волонтеров
Фото: Акорда
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Международным днем волонтеров.
Сегодня, в Международный день волонтеров, мы чествуем тех, кто беззаветно помогает другим. Наши волонтеры воплощают в себе высокие идеалы доброты и человеколюбия, солидарности и гражданской ответственности. Эти фундаментальные ценности лежат в основе концепции "Адал азамат". Благодарю всех, кто участвует в общественно значимых мероприятиях, реализует благотворительные проекты, заботится о нуждающихся. В вашей созидательной деятельности проявляется подлинный патриотизм. Государство и впредь будет поддерживать волонтерское движение страны", - написал президент на своей странице в X.
Напомним, Международный день добровольцев, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН, отмечается ежегодно 5 декабря.
Ранее президент РК заявил о необходимости поддержки волонтерской деятельности.
В Казахстане предлагают страховать жизни волонтеров, участвующих в ликвидации ЧС.
Такую возможность могут предусмотреть только для тех добровольцев, которые пройдут соответствующее обучение и получат аккредитацию при министерстве. Национальная волонтерская сеть уже заключила меморандум с МЧС. В планах сотрудничество с Минздравом и МВД. Предполагается, что каждое ведомство сформирует свою базу волонтеров, сообщает "Хабар 24".
Всего в стране сегодня насчитывается больше 240 тысяч волонтеров.
04.12.2023, 19:19 26451
Президент поставил ряд задач перед акимом ВКО
Фото: Акорда
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Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев проинформировал главу государства Касым-Жомарта Токаева о результатах социально-экономического развития региона за 11 месяцев 2023 года, сообщает пресс-служба Акорды.
Согласно представленным президенту данным, ожидается, что по итогам 2023 года валовой региональный продукт Восточно-Казахстанской области составит 4,4 трлн тенге.
На сегодняшний день в общенациональный пул инвестиционных проектов от ВКО вошли 42 проекта на 1,1 трлн тенге.
В 2023 году реализуется 8 проектов на 77 млрд тенге. В агропромышленном комплексе региона будет реализовано 37 крупных проектов, сумма инвестиций в которые составит 236,4 млрд тенге.
Впервые в Казахстане внедряется глубокая переработка семян подсолнечника для производства жидкого лецитина с объемом 4 тысячи тонн в год. Создается комфортный климат для развития малого и среднего бизнеса: поддержаны проекты на 22 млрд тенге.
Президент также был проинформирован о том, что 2024 год объявлен в ВКО Годом дорог. Планируется двукратное увеличение бюджета на ремонт и строительство дорог, всего намечено отремонтировать 600 км дорог и улиц.
Во исполнение поручения президента проведены восстановительные работы на Риддерской ТЭЦ, проведен ремонт 6 котлоагрегатов. На сегодня жители Риддера обеспечены теплом.
Особое внимание на встрече было уделено вопросам создания двух новых - Маркакольского и Катонкарагайского приграничных районов.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность повышения качества жизни населения региона и поставил ряд задач по дальнейшему социально-экономическому развитию Восточного Казахстана.
04.12.2023, 11:13 42376
Создавать удорожание вам никто не даст - глава Минтранса выставил жесткие условия подрядчикам дорожных проектов
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Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Не справляющиеся с дорожными проектами подрядчики и аффилированные с ними компании больше не смогут участвовать в новых проектах.
Им также не дадут искусственно создавать условия для удорожания проектов, заявил на совещании по вопросам реконструкции участков автодороги Кызылорда - Жезказган глава Министерства транспорта Марат Карабаев.
В ходе очередной рабочей поездки по регионам министр транспорта Марат Карабаев проехал на автомобиле из Жезказгана в Кызылорду для осмотра участков реконструкции дороги республиканского значения. На базе подрядной организации China Civil Engineering Construction Corporation в Кызылординской области руководитель ведомства провел большое совещание с участием АО "НК "КазАвтоЖол" и 5 строительных компаний.
Проект реконструкции трассы Кызылорда - Жезказган протяженностью 208 км финансируется ЕБРР и предусматривает перевод дороги из III во II техническую категорию. На текущий момент по новому асфальтобетонному покрытию открыто движение на 85 км. Полное завершение работ запланировано в 2024-2025 годы", - сообщает Минтранс.
Проект "Кызылорда - Жезказган" был разделен на 6 участков. В конце 2021 года подписаны контракты по четырем участкам от 67 до 216 км. Подрядчики должны их сдать в течение 2024 года.
По участкам 1 и 2 конкурс проводился повторно в связи с превышением поданных заявок суммы ПСД. В результате участок № 1 "Строительство обхода г. Кызылорда" исключен из проекта по согласованию с ЕБРР для реализации через иной источник финансирования. Контракт по участку № 2 подписан в мае 2023 года, однако со стороны подрядных организаций уже поднимается вопрос о необходимости увеличения стоимости проекта", - уточнили в ведомстве.
На совещании основной акцент был поставлен на финансовых вопросах и новых подходах к финансированию дорожных проектов в Казахстане.
Мы уже сталкивались с практикой, когда намеренно затягивают работы в первый год, чтобы в 3-4 год выйти с вопросом об удорожании. Сейчас вижу попытки некоторых компаний снова затеять разговор об изменении стоимости проектов. Хочу вам сказать: рассчитывайте только на ту сумму, на которую вы ранее согласились. Посмотрите на опыт ваших соотечественников, которые ранее работали на других участках, в том числе Караганда - Балхаш и Талдыкорган - Усть-Каменогорск. Это был отрицательный опыт, и он не повторится здесь. Создавать "удорожание" вам никто не даст. Не справляетесь? Где остановились, там и разрывайте (контракт. - Прим. источника). Абсолютно всех касается. Заранее всем говорю", - подчеркнул министр.
Он также отметил, что Министерство транспорта РК со своей стороны готово идти навстречу и помогать строителям во всех вопросах, кроме изменения стоимости проектов.
Марат Карабаев добавил, что госорган инициировал изменения в законодательство, чтобы компании с негативным опытом не могли участвовать в новых дорожных проектах Казахстана.
Черный список существовал и ранее, но сейчас мы хотим распространить эту норму на все аффилированные лица. Поэтому я призываю новые компании, которые впервые в нашей стране, с самого начала определить для себя: хотите ли вы долго работать с Казахстаном? Если ответ положительный, тогда сразу работайте цивилизованно. Работа предстоит большая, в ближайшие 6 лет планируется построить порядка 8 тысяч километров", - предупредил министр.
Подрядным организациям также напомнили, что для демонстрации делового подхода впредь им необходимо приступать к проектам подготовленными "от А до Я".
Привозите с собой всю необходимую технику и вкладывайте сюда, нанимайте лучших сотрудников на долгосрочной основе. Если подрядчик взял проект и ждет аванс, чтобы закупить технику, будем с ним сразу же прощаться. Мы это уже проходили", - резюмировал министр.
Дополнено 04.12.2023, 12.12
Министр транспорта лично проверит состояние казахстанских дорог и ход ремонтных работ, сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра Жанжигит Омархан. Вчера министр прибыл в область Ұлытау и на автомобиле выехал из Жезказгана в Кызылорду. В течение недели он посетит ряд регионов и встретится с местными жителями.
В рамках данной поездки министр транспорта планирует посетить еще 6 регионов и 2 города для проверки объектов транспортной инфраструктуры и ознакомиться с ходом ремонтных работ на дорогах. В частности, делегация во главе с министром посетит Кызылординскую, Туркестанскую, Жамбылскую, Восточно-Казахстанскую, Мангистаускую области, а также г.Шымкент и г.Алматы", - говорится в сообщении.
Омархан предложил жителям вышеназванных регионов обращаться к нему лично, если у них возникнут вопросы к министру.
Ранее сообщалось, что в Костанайской области разрушается дорога за 400 млн тенге. Когда подрядчик устранит недочеты, неизвестно.
На днях премьер-министр Алихан Смаилов поручил качественно завершить реконструкцию трасс Талдыкорган - Усть-Каменогорск и Караганда - Балхаш. Всего в Казахстане до конца 2025 года планируется завершить реконструкцию 3,6 тысячи километров дорог.
04.12.2023, 09:37 47096
Токаев назначил заведующего отделом информатизации администрации президента
Фото: Акорда
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Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев назначил нового заведующего отделом информатизации и защиты информационных ресурсов администрации президента Республики Казахстан.
Распоряжением главы государства Тилеубеков Гани Утенович освобожден от должности заведующего отделом информатизации и защиты информационных ресурсов администрации президента Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.
Распоряжением президента на должность назначен Ержан Сейткулов.
Сейткулов Ержан Нураханович родился родился 4 апреля 1979 года. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, механико-математический факультет.
В 2016-2018 годы был членом общественного совета Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан, Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК, принимал участие в разработке государственной концепции "Киберщит Казахстана". Является инициатором и автором идеи создания головного института информационной безопасности.
02.12.2023, 15:54 131351
От выданных кредитов должен быть эффект - Дуйсенова о повышении благосостояния сельчан
Анализ, проведенный МСХ, показал, что в некоторых регионах кредиты выделяли без учета необходимой инфраструктуры
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Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы реализации проекта "Ауыл аманаты" рассмотрены на совещании под председательством вице-премьера Тамары Дуйсеновой, сообщает Primeminister.kz.
Основная задача проекта "Ауыл аманаты" - это повышение доходов сельского населения. Акиматам областей при определении политики выдачи кредитов нужно учитывать число безработных или получателей АСП в селах. У них должен появиться постоянный источник заработка", - подчеркнула Тамара Дуйсенова.
Анализ, проведенный МСХ, показал, что в некоторых регионах кредиты выделяли без учета необходимой инфраструктуры.
К примеру, в Туркестанской области 80% кредитов в рамках проекта выделили по направлению "животноводство". При этом в области наблюдается острый дефицит пастбищных земель. Сейчас этот показатель составляет более 2 млн га", - отметил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.
Ситуацию разъяснил заместитель акима Туркестанской области Ермек Кенжеханулы.
При выдаче займа у нас было конкретное условие: заемщик должен обеспечить стойловое содержание молочного КРС. То есть для приобретенных коров пастбища не нужны. Но сейчас мы уже не выдаем займы на животноводство", - ответил он.
В рамках проекта также предусмотрено создание кооперативов. Рекомендации по направлению их деятельности в каждом регионе подготовлены. Примеры представил секретарь партии Amanat Эльдар Жумагазиев.
Сейчас в стране работают 820 кооперативов. Объединились более 16 тысяч личных подсобных хозяйств. К сожалению, не все из них обеспечены нужным оборудованием и техникой. В рамках реализации проекта, считаю, нужно обратить внимание на соответствующую инфраструктуру", - отметил Жумагазиев.
Вице-премьер отметила важность проведенного скрининга сельских округов при создании, развитии кооперативов или присоединения к ним ЛПХ. Схемы финансирования проектов, то есть кредитования самих граждан, для открытия собственного дела или через кооперативы будет определяться регионами исходя из их специфик.
Нашим главным результатом должно стать улучшение благосостояния сельчан. От выданных кредитов должен быть эффект. Всем областям предоставлена подробная спецификация сельских округов. Поэтому можно считать, что у всех на руках есть инструмент по рациональному использованию выделяемых денежных средств", - резюмировала Тамара Дуйсенова.
Ранее спикер верхней палаты Маулен Ашимбаев заявил, что правила субсидирования агропромышленного комплекса за последние годы менялись 50 раз. Из-за этого фермеры не успевают подготовиться к новым требованиям, а инвесторы не спешат вкладываться в отрасль при такой нестабильности.
02.12.2023, 12:08 140461
Более 2,6 тысячи организаций образования попали в "рисковую" зону в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане более 2,6 тысячи организаций образования попали в "рисковую" зону и взяты на контроль Министерства просвещения, сообщает пресс-служба Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК.
В этом году отбор проводился с помощью автоматизированной системы, которая интегрирована с другими информационными системами (НОБД, e-license, база НЦТ и др.).
Сама процедура проводится по определенным критериям: качественный состав педагогов, материально-техническая база, ГОСО, типовые правила деятельности и др.", - сообщили в комитете.
В "рисковую" зону попали 2692 организации образования: 1446 детских садов, 1149 школ и 97 колледжей. Все они подлежат профилактическому контролю с посещением объекта.
В комитете подчеркнули, что автоматизация процедуры позволяет исключить человеческий фактор при назначении проверок.
Перечень организаций образования будет размещен на официальных сайтах Комитета по обеспечению качества в сфере образования Минпросвещения РК и Генеральной прокуратуры до 25 декабря 2023 года", - уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что прокуратура выявила грубейшие нарушения в школах Акмолинской области. В частности, в школах работали лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности, а в 40 школах педагоги не соответствовали квалификационным требованиям. В одной из сельских школ проводились учебные стрельбы с применением боевого оружия. Также установлены факты буллинга со стороны учеников старших классов по отношению к младшим.
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