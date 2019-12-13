Глава Минтруда: у нас 30 тысяч здоровых мужиков отказываются от работы и живут на АСП

Нур-Султан. 12 декабря. Kazakhstan Today - Министр труда и социальный защиты населения Биржан Нурымбетов в интервью журналистам в сенате подтвердил, что, согласно принятому сенатом закону , если в малообеспеченной семье есть трудоспособный член семьи, то он в рамках назначения АСП обязан будет согласиться на предлагаемую работу, передает Kazakhstan Today.

Действительно, я подтверждаю, в новом законе есть такие требования. Если семья малообеспеченная, ей назначается АСП, но если в этой семье есть трудоспособный, здоровый член семьи, то мы ему будем предлагать работу. Если он будет отказываться, мы АСП не будем платить всей семье. Сегодня, если он отказывается, то не платится только причитающаяся ему часть. У нас очень много таких отказов. У нас более 30 тысяч таких здоровых мужиков отказываются от работы и живут на адресную социальную помощь, которая выплачивается их детям. Это неправильно, он должен работать", - цитирует министра Kazpravda.kz .

Биржан Нурымбетов подчеркнул, что если трудоспособный член малоимущей семьи все-таки согласиться работать, то он продолжит получать АСП.

Я за два месяца объездил 15 регионов, встречался с населением, и мне во многих крестьянских хозяйствах говорили, что люди не идут работать, потому что, например, супруга получает 200 тысяч в рамках АСП. Получается, что в таком случае человек не идет на 100 тысяч тенге работать. В Туркестане идет такая стройка, и мужики не идут на 150 тысяч работать. Это неправильно, они должны работать", - заявил глава Минтруда.

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