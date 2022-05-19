Глава МОН рассказал о новых мерах поддержки детей из социально уязвимых семей

НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал о новых мерах поддержки детей из социально уязвимых семей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава МОН на своей странице в Facebook отметил, что многочисленные исследования показывают важность поддержки не только талантливых школьников, но и школьников из социально уязвимых групп.

В нашей стране многое делается для поддержки талантливых детей. И здесь важно соблюдение баланса меритократии и инклюзивности", - написал Асхат Аймагамбетов.

Что МОН делает для баланса в этом вопросе в школах, колледжах и вузах.

1. По школам. В этом году было принято решение ввести новую, 15-процентную квоту для детей из социально уязвимых семей для поступления в специализированные школы.

То есть теперь более 2000 детей из таких семей смогут поступить по новой квоте в школы БИЛ, "Дарын" и т.д. 15% - это небольшое количество, поэтому, несмотря на переживания руководителей специализированных школ о том, что это отразится на результатах школ, мы приняли такое решение. Среда и общение с детьми с высокими академическими достижениями положительно повлияют на этих школьников, и я убежден в том, что они смогут быстро адаптироваться, подтянуть знания и преуспеть в учебе", - написал министр.

2. МОН вводит проект "Цифровой репетитор". Суть нововведения заключается в том, чтобы предоставить возможность детям из социально уязвимых семей (это около 500 тысяч школьников) еженедельно и бесплатно получать не менее трех дополнительных уроков по математике, языкам или наукам.

Мы попросили Фонд "Народу Казахстана" поддержать финансирование этого проекта", - написал глава МОН.

3. По колледжам. В этом году из республиканского бюджета выделено дополнительно 45 тысяч грантов, которые будут переданы акиматам и местным колледжам, чтобы они могли увеличить охват обучением в колледжах.

Не секрет, что из-за недостаточного финансирования акиматов многие не могли получить бесплатные гранты для обучения в колледжах", - написал Асхат Аймагамбетов.

4. Что касается вузов. В 2021 году при распределении грантов впервые введена квота для детей из социально уязвимых семей для обучения в вузах.

Благодаря этому в разы увеличились шансы получить образование за счет государства у тех, для кого еще в прошлом году эта возможность была куда менее доступной. Видя результаты первого года обучения этих студентов и эффективность такого решения, в этом году мы приняли решение дополнительно увеличить квоту и довести до 15% от общего количества грантов. То есть возможность обучиться за госбюджет получат еще 5 тысяч детей из социально уязвимых слоев", - подчеркнул министр образования.

5. Кроме того, в этом году до 35% увеличивается квота для выпускников сельских школ, чтобы обеспечить для них доступ к получению высшего образования.

Глава государства уделяет большое внимание поддержке детей. В рамках данной работы нами будут реализованы системные меры по созданию условий как для талантливых детей, так и для детей из социально уязвимых групп", - написал глава МОН.