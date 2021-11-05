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Глава МЦРИАП заснял на видео, как казахстанцы получают права без экзаменов

04.11.2021, 19:14 24517
НУР-СУЛТАН. 4 НОЯБРЯ - Глава МЦРИАП Багдат Мусин опубликовал в Instagram видео, на котором запечатлен процесс получения водительских прав без прохождения экзаменов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам министра, видео послужило конкретным основанием для принятия срочных мер. 
 

Сейчас коллеги из Госкорпорации выявляют такие факты по всей стране. Материалы будут передаваться в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства", - сказал Мусин. 

 
Он подчеркнул, что после начала проверок снизилось количество граждан, успешно сдавших экзамены на права. 
 
По словам Мусина, в ближайшее время во всех спецЦОНах будет внедрена специальная система биометрической идентификации при сдаче теоретического экзамена на права, которая позволит распознавать личность экзаменуемого и будет рассаживать в случайном порядке при тестировании. Над каждым рабочим местом будут установлены камеры. Эта система уже применяется в пилотном режиме. 
 
 
Ранее Антикоррупционной службой пресечена неправомерная деятельность сотрудников СпецЦОНов Костанайской и Акмолинской областей, которые выдавали гражданам бланки о прохождении теоретических экзаменов на знание правил дорожного движения без фактической их сдачи.
 

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Минсельхоз сделал заявление в связи с расследованиями Антикора

05.11.2021, 17:15 5374
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В Министерстве сельского хозяйства сделали заявление в связи с расследованиями, проводимыми Агентством по противодействию коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ведомстве сообщили, что в настоящее время проводится работа по совершенствованию механизмов субсидирования.
 
Совместно с Агентством по противодействию коррупции РК и сельхозтоваропроизводителями создана специальная рабочая группа, которая системно рассматривает выявленные проблемы и вырабатывает пути решения. Внешний анализ коррупционных рисков проводился с 9 августа по 20 сентября 2021 года. Дважды продлевался срок проведения проверки, до 30 сентября и до 15 октября. За время проведения проверки были проанализированы действующие нормативные правовые акты по субсидированию отрасли, подготовлены конкретные предложения по устранению имеющихся пробелов и недостатков. Разработаны новые подходы субсидирования сельского хозяйства".
 
В частности, предусмотрена оптимизация направлений субсидирования и упрощение их механизмов. Кроме того, будет обеспечена равная доступность мер господдержки для всех субъектов вне зависимости от размеров и форм хозяйствования. Помимо этого, будут введены нормы, повышающие ответственность получателей субсидий путем взятия ими встречных обязательств по достижению конечных результатов с конкретными индикативными показателями.
 
Параллельно ведется работа по дальнейшему совершенствованию законодательной базы племенного животноводства, путем внесения в нее необходимых изменений и дополнений, исключающих проявление коррупционных правонарушений. Соответствующий законопроект находится в мажилисе парламента РК.
 

Планируется перевести на цифровой формат деятельность сферы ветеринарии по учету животных и автоматизации процессов передачи информаций о животных в базу данных ИСЖ (идентификация сельскохозяйственных животных) с целью исключения влияния на эти процессы человеческого фактора. В целом, предлагаемые меры по совершенствованию механизмов субсидирования будут обсуждаться со всеми заинтересованными государственными органами и организациями, сельхозтоваропроизводителями и пройдут строгую антикоррупционную экспертизу, что позволит создать эффективную систему субсидирования сельского хозяйства, способствующей развитию отрасли и выполнению поставленных президентом задач", - подчеркнули в ведомстве. 

 
Ранее сообщалось, что антикоррупционное ведомство проводит крупную спецоперацию в нескольких регионах Казахстана
 
Позже аким Актюбинской области Ондасын Уразалин прокомментировал задержания в рамках спецоперации. По его словам, уголовное дело возбуждено по факту приобретения и установки солнечных панелей. Как отметил глава региона, 80% этой работы предполагалось субсидировать. Он подчеркнул, что этой деятельностью занимался Национальный аграрный научный образовательный центр. 
 

Под руководством президента Казахстана проведены стратегические командно-штабные военные учения

05.11.2021, 16:24 11503
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В Министерстве обороны под руководством президента Республики Казахстан - Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева проведены очередные стратегические командно-штабные военные учения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Руководители государственных органов доложили президенту о мерах по противодействию гибридным угрозам и повышению обороноспособности государства", - сообщили в пресс-службе Акорды.

 
По итогам учений глава государства дал ряд конкретных поручений по развитию Вооруженных сил Республики Казахстан.
 
 

Главы правительств Казахстана и Кыргызстана обсудили вопросы поставки и транзита электроэнергии

05.11.2021, 15:30 15580
БИШКЕК. 5 НОЯБРЯ - Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым в рамках первого экономического форума "Европейский союз - Центральная Азия", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи Жапаров особо отметил, что президентами двух стран поставлена задача по доведению уровня товарооборота между республиками до 1 млрд долларов. И в текущем году наблюдается планомерный рост товарооборота, положительная динамика по привлечению инвестиций, активизация двусторонних контактов. Однако, по словам премьера Кыргызстана, имеющийся потенциал во взаимной торговле не реализован, сообщается на сайте Кабинета министров Кыргызской Республики.
 

Кыргызская Республика заинтересована в привлечении инвестиций из Республики Казахстан", - сказал Жапаров.

 
В свою очередь, Мамин выразил заинтересованность в расширении торгово-экономического сотрудничества и углубления взаимодействия.
 
Также в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, аграрной и энергетической сферах. 
 
В частности, стороны обсудили вопросы поставки электроэнергии из Казахстана и транзита электроэнергии через ее территорию, даны поручения главам профильных министерств по проработке данных вопросов. 
 
Кроме того, в рамках встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в совместных проектах по строительству оптово-распределительных центров, создания индустриального торгово-логистического комплекса с привлечением казахстанских инвестиций, а также вопросы функционирования казахстанских пансионатов в Иссык-Кульской области. 
 
Стороны также затронули вопросы открытия наземных пунктов пропуска Казахстана для кыргызских граждан, получивших вакцину от коронавирусной инфекции. Профильные министерства двух республик рассмотрят эти вопросы. 
 
Премьер-министр РК пригласил главу кабмина КР на очередное заседание совета глав правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет в ноябре в Нур-Султане.
 
 
 

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