Глава МЦРИАП заснял на видео, как казахстанцы получают права без экзаменов

НУР-СУЛТАН. 4 НОЯБРЯ - Глава МЦРИАП Багдат Мусин опубликовал в Instagram видео, на котором запечатлен процесс получения водительских прав без прохождения экзаменов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам министра, видео послужило конкретным основанием для принятия срочных мер.
Сейчас коллеги из Госкорпорации выявляют такие факты по всей стране. Материалы будут передаваться в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства", - сказал Мусин.
Он подчеркнул, что после начала проверок снизилось количество граждан, успешно сдавших экзамены на права.
По словам Мусина, в ближайшее время во всех спецЦОНах будет внедрена специальная система биометрической идентификации при сдаче теоретического экзамена на права, которая позволит распознавать личность экзаменуемого и будет рассаживать в случайном порядке при тестировании. Над каждым рабочим местом будут установлены камеры. Эта система уже применяется в пилотном режиме.
Ранее Антикоррупционной службой пресечена неправомерная деятельность сотрудников СпецЦОНов Костанайской и Акмолинской областей, которые выдавали гражданам бланки о прохождении теоретических экзаменов на знание правил дорожного движения без фактической их сдачи.