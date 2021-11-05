Глава МЦРИАП заснял на видео, как казахстанцы получают права без экзаменов

НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В Министерстве сельского хозяйства сделали заявление в связи с расследованиями, проводимыми Агентством по противодействию коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время проводится работа по совершенствованию механизмов субсидирования.

Совместно с Агентством по противодействию коррупции РК и сельхозтоваропроизводителями создана специальная рабочая группа, которая системно рассматривает выявленные проблемы и вырабатывает пути решения. Внешний анализ коррупционных рисков проводился с 9 августа по 20 сентября 2021 года. Дважды продлевался срок проведения проверки, до 30 сентября и до 15 октября. За время проведения проверки были проанализированы действующие нормативные правовые акты по субсидированию отрасли, подготовлены конкретные предложения по устранению имеющихся пробелов и недостатков. Разработаны новые подходы субсидирования сельского хозяйства".

В частности, предусмотрена оптимизация направлений субсидирования и упрощение их механизмов. Кроме того, будет обеспечена равная доступность мер господдержки для всех субъектов вне зависимости от размеров и форм хозяйствования. Помимо этого, будут введены нормы, повышающие ответственность получателей субсидий путем взятия ими встречных обязательств по достижению конечных результатов с конкретными индикативными показателями.

Параллельно ведется работа по дальнейшему совершенствованию законодательной базы племенного животноводства, путем внесения в нее необходимых изменений и дополнений, исключающих проявление коррупционных правонарушений. Соответствующий законопроект находится в мажилисе парламента РК.

Планируется перевести на цифровой формат деятельность сферы ветеринарии по учету животных и автоматизации процессов передачи информаций о животных в базу данных ИСЖ (идентификация сельскохозяйственных животных) с целью исключения влияния на эти процессы человеческого фактора. В целом, предлагаемые меры по совершенствованию механизмов субсидирования будут обсуждаться со всеми заинтересованными государственными органами и организациями, сельхозтоваропроизводителями и пройдут строгую антикоррупционную экспертизу, что позволит создать эффективную систему субсидирования сельского хозяйства, способствующей развитию отрасли и выполнению поставленных президентом задач", - подчеркнули в ведомстве.