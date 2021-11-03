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Сотрудники СпецЦОНов выдавали бланки о прохождении экзаменов на водительские права без их фактической сдачи

02.11.2021, 11:01 35803
КОКШЕТАУ. 2 НОЯБРЯ - Антикоррупционной службой пресечена неправомерная деятельность сотрудников СпецЦОНов Костанайской и Акмолинской областей, которые выдавали гражданам бланки о прохождении теоретических экзаменов на знание правил дорожного движения без фактической их сдачи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Успешную сдачу экзаменов за граждан осуществляли специально подготовленные подставные лица. К примеру, в Акмолинской области для этого использовался удаленный доступ к экзаменационным компьютерам. В Костанайской области подставные лица, маскируясь под медицинскими масками и кепками, сдавали тесты прямо в экзаменационном классе", - рассказали в пресс-службе Агентства РК по борьбе с коррупцией.

 
По данным ведомства, проверяются факты незаконной выдачи более 1000 водительских удостоверений, изъяты фиктивные экзаменационные справки об успешном прохождении теоретического экзамена на ПДД. 
 

Подобные преступления несут непосредственную угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан. К примеру, в марте текущего года в городе Костанае гражданин М., управляя транспортным средством и грубо нарушив правила дорожного движения, столкнулся с автомобилем Toyota Сamry, которым управляла гражданина С., ДТП повлекло серьезные повреждения автомобилей. По версии следствия, гражданин М. получил водительские права без сдачи теоретического и практического экзаменов", - рассказали в пресс-службе.

 
В связи с выявленными масштабными нарушениями будут проведены проверки во всех СпецЦОНах страны, добавили в ведомстве.
 

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Более 100 сельчан обманул сотрудник банка и его сообщница в Туркестанской области

03.11.2021, 15:53 4375
ТУРКЕСТАН. 3 НОЯБРЯ - В Туркестанской области сотрудник банка и его сообщница оформили более 100 кредитов на сельчан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области, к ним обратилась местная жительница. Женщина заявила, что неизвестный оформил на ее имя кредит на сумму 3,5 миллионов тенге, получив сообщение от банка, она сразу же обратилась в полицию. 
 

Подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере задержали в Сайрамском районе. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК (мошенничество)".

 
Ранее сообщалось, что казахстанцев предупреждают о новом виде мошенничества в Сети.
 

Тургумбаев прокомментировал дело об изнасиловании школьницы 17 мужчинами

03.11.2021, 14:36 6238
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев высказался о деле об изнасиловании школьницы из Сарыагаша семнадцатью мужчинами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вы уверены, что ее изнасиловали 17 мужчин? Девушка пропала, ее сутки не было. В ходе проведения оперативных мероприятий она была найдена и возвращена матери. Жалоб и заявлений в тот день не было. Через сутки поступила жалоба. Потом мать девушки отказалась от заявления, нотариально заверив. Только после нескольких дней в соцсетях появляется заявление о том, что изнасиловали 17 мужчин", - сказал Тургумбаев.

 
Он добавил, что в отношении потерпевшей проводится ряд медицинских экспертиз, по результатам которых будет принято решение.
 
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что жительница Туркестанской области заявила об изнасиловали ее дочери 17 мужчинами в июне этого года.
 

Жителя Нур-Султана задержали при попытке сбыть фальшивые доллары

03.11.2021, 10:44 19360
Жителя Нур-Султана задержали при попытке сбыть фальшивые доллары
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о пресечении факта сбыта фальшивых долларов в столице, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

28 октября сотрудниками территориального департамента Агентства по городу Нур-Султану задержан житель столицы при попытке сбыта фальшивых долларов. Следствием установлено, что злоумышленник неоднократно делал ставки на спортивные игры поддельными купюрами номиналом 50 долларов США. Также задержаны два его сообщника, в доме которых было обнаружено 7,6 тыс. фальшивых долларов", - сообщили в пресс-службе АФМ.

 
По данному факту начато досудебное расследование. Задержанные будут находиться под стражей два месяца. 
 
АФМ призывает при обнаружении фальшивых банкнот незамедлительно сообщать по телефону доверия (+7 7172 708 478) и напоминает, что обнаружение фальшивых денежных средств не является преступлением, однако за сбыт такой банкноты предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, ранее Агентство по финансовому мониторингу РК выявило 29 подпольных цехов по изготовлению фальшивых денег.

 
 

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