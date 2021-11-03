Сотрудники СпецЦОНов выдавали бланки о прохождении экзаменов на водительские права без их фактической сдачи

НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев высказался о деле об изнасиловании школьницы из Сарыагаша семнадцатью мужчинами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вы уверены, что ее изнасиловали 17 мужчин? Девушка пропала, ее сутки не было. В ходе проведения оперативных мероприятий она была найдена и возвращена матери. Жалоб и заявлений в тот день не было. Через сутки поступила жалоба. Потом мать девушки отказалась от заявления, нотариально заверив. Только после нескольких дней в соцсетях появляется заявление о том, что изнасиловали 17 мужчин", - сказал Тургумбаев.

Он добавил, что в отношении потерпевшей проводится ряд медицинских экспертиз, по результатам которых будет принято решение.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что жительница Туркестанской области заявила об изнасиловали ее дочери 17 мужчинами в июне этого года.