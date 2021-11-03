Сотрудники СпецЦОНов выдавали бланки о прохождении экзаменов на водительские права без их фактической сдачи

КОКШЕТАУ. 2 НОЯБРЯ - Антикоррупционной службой пресечена неправомерная деятельность сотрудников СпецЦОНов Костанайской и Акмолинской областей, которые выдавали гражданам бланки о прохождении теоретических экзаменов на знание правил дорожного движения без фактической их сдачи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Успешную сдачу экзаменов за граждан осуществляли специально подготовленные подставные лица. К примеру, в Акмолинской области для этого использовался удаленный доступ к экзаменационным компьютерам. В Костанайской области подставные лица, маскируясь под медицинскими масками и кепками, сдавали тесты прямо в экзаменационном классе", - рассказали в пресс-службе Агентства РК по борьбе с коррупцией.
По данным ведомства, проверяются факты незаконной выдачи более 1000 водительских удостоверений, изъяты фиктивные экзаменационные справки об успешном прохождении теоретического экзамена на ПДД.
Подобные преступления несут непосредственную угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан. К примеру, в марте текущего года в городе Костанае гражданин М., управляя транспортным средством и грубо нарушив правила дорожного движения, столкнулся с автомобилем Toyota Сamry, которым управляла гражданина С., ДТП повлекло серьезные повреждения автомобилей. По версии следствия, гражданин М. получил водительские права без сдачи теоретического и практического экзаменов", - рассказали в пресс-службе.
В связи с выявленными масштабными нарушениями будут проведены проверки во всех СпецЦОНах страны, добавили в ведомстве.