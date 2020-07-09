Глава МВД опроверг слухи о "распылении биохимического оружия"

Нур-Султан. 8 июля. Kazakhstan Today - Актуальную сегодня тему эпидемиологической обстановки в стране отдельные лица используют для привлечения к себе внимания аудитории, не пренебрегая при этом рассылкой непроверенных сообщений, имеющие в том числе зарубежное происхождение, передает Kazakhstan Today.

В МВД отметили , что в стране участились случаи распространения недостоверной информации, но каждое такое сообщение проверяется Министерством внутренних дел

По словам министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, среди наиболее популярных рассылок - аудиосообщения о том, что якобы "вирус, распыляли над населенными пунктами с помощью самолетов и вертолетов", "Над Казахстаном распыляли биохимическое оружие" и другие.

Так, некоторые пользователи в социальных сетях Facebook и Instagram опубликовали сообщение следующего содержания: "Сегодняшняя вспышка заболевания произошла, возможно, от химической атаки биологическим оружием… Это химическая травля воздуха, низколетящие вертолеты, которые явно распыляли". Все эти сообщения не имеют подтверждения и являются ложью, и расцениваются как попытки дестабилизировать общество", - заявил Ерлан Тургумбаев.

Глава МВД подчеркнул, что по этим и другим аналогичным фактам Следственным департаментом МВД начаты досудебные расследования по статье 274 УК РК "Распространение заведомо ложной информации", санкция которой предусматривает наказание в виде штрафов, исправительных работ, ограничения или лишения свободы сроком до 7 лет.

Я призываю граждан доверять только официальным данным государственных органов, не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию", - сказал министр внутренних дел.

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