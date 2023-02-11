Глава МВД представил проект концепции по обеспечению общественной безопасности

Главе государства были представлены отчеты об итогах социально-экономического развития регионов за 2022 год

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акимов Мангистауской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акимов Мангистауской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей, сообщает Акорда.





Главе государства были представлены отчеты об итогах социально-экономического развития регионов за 2022 год и планы на предстоящий период.





Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев сообщил президенту, что в 2022 году в регионе было реализовано 15 инвестиционных проектов стоимостью 25 млрд тенге. В результате объем привлеченных инвестиций увеличился на 15,8% и составил 762 млрд тенге. Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства по сравнению с прошлым годом выросло на 33,3% и составило 75,3 тысячи. Объем оказанных услуг в сфере туризма вырос в 1,6 раза. Регион посетила 231 тысяча казахстанских и зарубежных туристов.





Также президента проинформировали о реализации его поручения по обеспечению жителей питьевой водой. В частности, в прошлом году 12 сельских населенных пунктов были обеспечены централизованным водоснабжением. Для поэтапного решения дефицита питьевой воды продолжается реализация 9 проектов с общей мощностью опреснения 286 тысяч кубометров, рассчитанных до 2025 года.





Главе государства также было доложено о работе по улучшению сферы жилищно-коммунального хозяйства, модернизации инженерной инфраструктуры Актау, реконструкции Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК).





Фото: Акорда





Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды сообщил Касым-Жомарту Токаеву, что в прошлом году валовый региональный продукт достиг 3 трлн тенге, при этом объем продукции агропромышленного комплекса составил рекордную сумму - 1 трлн тенге. В отрасль привлечено 75 млрд тенге инвестиций. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло до 184 579.





Главе государства было доложено, что питьевой водой обеспечены семь населенных пунктов, в которых отсутствовали водопроводы. В этом году планируется провести водопроводы и обновить изношенные системы водоснабжения в 25 населенных пунктах. В 56 населенных пунктов будет проведен газ, еще в 47 селах будут обновлены электросети.









Аким доложил, что в прошлом году были построены 54 школы, 21 из которых уже сдана в эксплуатацию. В этом году планируется сдать дополнительно 20 школ. В рамках национального проекта "Комфортная школа" в регионе одобрено строительство 63 учебных заведений. Кроме того, будет построено 49 медицинских объектов в сельской местности.





Президенту был представлен отчет о работе по предупреждению подтоплений в населенных пунктах, расположенных вдоль Сырдарьи. За счет проведения профилактических работ была исключена опасность подтопления 43 населенных пунктов в пяти районах. Из-за проливных дождей в отдельные дворы в ряде районов поступила вода, около 200 человек были эвакуированы в безопасные места. Сейчас ситуация стабилизировалась, и жители вернулись в свои дома. Специальная комиссия определяет объем нанесенного ущерба.





Фото: Акорда





Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров проинформировал президента о развитии сельского хозяйства и реализации инвестиционных проектов в регионе.





По информации акима области, в сельском хозяйстве и промышленности будет реализовано 62 инвестпроекта на сумму 160 млрд тенге. В регион также планируют привлечь 430 млрд тенге инвестиций, половина из которых будет направлена в сельское хозяйство.









Главе государства также рассказали о подготовке к весенне-полевым работам. На текущий момент засыпано 489 тысячи тонн семян, будет внесено 180 тысяч тонн минеральных удобрений. Кроме того, в текущем году акционеры направят 6 млрд тенге на строительство новой дымовой трубы и капитальный ремонт котлоагрегатов ТЭЦ-2. Планируется ремонт и реконструкция 7,2 километров тепловых сетей на 1,1 млрд тенге.





Аким сообщил, что в Северном Казахстане будет отремонтировано 650 километров дорог, построено 300 тысяч квадратных метров жилья. Улучшено водоснабжение в 22 селах, где проживают более 16 тысячи человек.





Отдельно была представлена информация о строительстве школ и медицинских учреждений в рамках нацпроектов "Комфортная школа" и "Модернизация сельского здравоохранения".





Фото: Акорда





Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев доложил главе государства о состоянии дел в жилищно-коммунальной и социальной сферах, привлечении инвестиций, динамике промышленного и сельхозпроизводства.





Как сообщил аким, в реализации находятся 53 крупных проекта, будет создано 12 тысяч рабочих мест. В регионе растет число действующих субъектов малого и среднего бизнеса. В планах местных органов - профинансировать 5,5 тысячи проектов на 18 млрд тенге и создать 5,8 тысячи рабочих мест. Кроме того, в прошлом году было введено 597 тысяч квадратных метров жилья. В сельском хозяйстве в 2022 году возвращено более 1,2 млн гектаров земель. В 2023 году планируется возвратить 580 тысяч гектаров неиспользуемых земель.





Главе государства рассказали и о планах в социальной сфере. В частности, в рамках модернизации сельского здравоохранения будет построено 92 медицинских объекта в селах, созданы две межрайонные больницы. Также предусмотрено строительство клиники на 300 коек при Медицинском университете Караганды и перинатального центра на 200 коек. За 2023-2025 годы в области должны построить 18 современных школ.





По итогам встреч Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость своевременной и качественной реализации поручений, данных им ходе рабочих поездок по областям. Он также отметил важность дальнейшего обеспечения стабильного социально-экономического развития регионов и повышения благосостояния населения.



