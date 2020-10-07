Глава управздрава Атырауской области ушел в отставку

Атырау. 6 октября. Kazakhstan Today - Руководитель управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров подал в отставку по собственному желанию, передает Kazakhstan Today.

Начальнику управления здравоохранения Нурлыбеку Кабдыкапарову был объявлен строгий выговор по ряду причин за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей", - рассказали в пресс-службе акима Атырауской области.

Среди них недостатки в реализации противоэпидемических мероприятий по борьбе с COVID-19, в организации социальных льгот инфицированным медработникам, а также в обеспечении средствами индивидуальной защиты медицинских учреждений региона во время чрезвычайного положения, сообщает "Ак Жайык"

Сообщается, что он написал объяснительную по данным вопросам, а затем и заявление об уходе по собственному желанию.

По данным издания, 50-летний Кабдыкапаров был назначен временно исполняющим обязанности руководителя управления здравоохранения в начале мая этого года, "затем приставка "врио" исчезла". На этом посту он сменил Байтоллу Газизова, который отвечал за медицину в области неполные, но очень тяжелые 4 месяца.

Временно исполняющим обязанности руководителя облздрава назначен Асхан Байдувалиев - ранее он в течение полутора месяцев занимал здесь должность заместителя.

Байдувалиев родился в 1972 году в Южно-Казахстанской области. Возглавлял Карасайскую районную больницу в Алматинской области, руководил управлением здравоохранения Алматинской области, затем Центром дополнительного профессионального образования Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова. Позднее работал руководителем управления здравоохранения города Шымкента.

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