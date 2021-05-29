Глава ВОЗ заявил о готовности рассмотреть включение QazVac в список рекомендованных организацией медикаментов

НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи провел встречу с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом. В ходе переговоров были рассмотрены перспективы укрепления сотрудничества между Казахстаном и ВОЗ, в том числе в контексте противодействия пандемии коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства проинформировал Тедроса Адханома Гебрейесуса о принимаемых Казахстаном мерах по борьбе с коронавирусом.

Особое внимание во время беседы было уделено процессу вакцинации против COVID-19. Президент рассказал руководителю ВОЗ о предварительных результатах клинических испытаний казахстанской вакцины QazVac, уровень эффективности которой составил 96%. В настоящее время профильные органы приступили к процессу получения одобрения отечественной вакцины со стороны ВОЗ", - сообщает Акорда.

Тедрос Адханом Гебрейесус высоко оценил усилия Касым-Жомарта Токаева в деле противодействия пандемии.

2 миллиона вакцинированных на сегодняшний день - весьма весомый показатель, многие страны до сих пор не достигли такого уровня. Ваши амбициозные цели вакцинировать 55 % населения страны заслуживают уважения", - отметил глава ВОЗ.

Он также приветствовал разработку вакцины QazVac и заявил о готовности рассмотреть возможность ее включения в список медикаментов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.

Собеседники также затронули перспективы развития первичной медико-санитарной помощи, в частности, продвижение Астанинской декларации 2018 года. В данном контексте глава государства призвал руководителя ВОЗ поддержать казахстанскую инициативу по разработке Политической резолюции о первичной медико-санитарной помощи, которая может быть принята в ходе очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2022 году. Проект данного документа включает обязательства Астанинской декларации и операционные механизмы ПМСП.

Токаев также предложил Тедросу Адханому Гебрейесусу реализовать в Казахстане пилотный проект по повышению потенциала стран Центральной Азии в рамках программы One Health с прицелом на создание регионального центра по контролю над заболеваниями и биобезопасности.

Участники встречи достигли договоренности продолжить тесное взаимодействие с целью совместно преодолеть вызовы пандемии. Глава государства подтвердил готовность Казахстана к дальнейшему продвижению ценностей и целей ВОЗ.

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