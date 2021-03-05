Главный санитарный врач Нур-Султана подписала новое постановление о карантинных мерах

Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова подписала новое постановление "Об ограничительных и карантинных мерах в городе Нур-Султане", передает Kazakhstan Today.

Согласно документу, сохраняется запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и др.), а также организацию и проведение праздничных корпоративов, митингов, шествий, сходов и др.

Также действует запрет на посещение объектов, чья деятельность не возобновлена: боулинг-центров, компьютерных клубов (за исключением объектов, участвующих в пилотном проекте "Ashyq"), бильярдных, караоке, батутов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовых и роликовых катков, за исключением расположенных в спортивных объектах.

Для входа на объекты предпринимательства, участвующие в пилотном проекте "Ashyq", необходимо использовать мобильное приложение "Ashyq", которое доступно для скачивания в App Store и Play Market.

При посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.

Акимату города Нур-Султана, Палате предпринимателей города Нур-Султана (по согласованию), руководителям территориальных управлений Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан поручено обеспечить возобновление деятельности объектов на основании Акта соответствия санитарным нормам, выдаваемого в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz.

Также поручено начать реализацию пилотного проекта "Ashyq" на следующих объектах предпринимательства: фитнес-клубы; СПА-центры; сауны, бассейны; компьютерные клубы (за исключением лиц до 18 лет); боулинг клубы.

Обеспечить на объектах предпринимательства, участвующих в пилоте, применение следующих критериев ограничения работы социально-экономических объектов:

- с повышенным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией (красная зона) применяются критерии ограничения работы социально-экономических объектов для умеренного уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией (желтая зона);

- с умеренным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией (желтая зона) предъявляются критерии ограничения работы социально-экономических объектов низкого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией (зеленая зона).

Субъектам предпринимательства, участвующих в пилоте в городе Нур-Султане, необходимо обеспечить:

1) допуск посетителей на объекты предпринимательства, участвующие в пилоте, осуществляется при условии сканирования ими на входе специального QR-кода для определения статуса посетителя для предъявления на входе или выходе из помещения:

- "зеленый" статус - посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19;

- "синий" статус - отсутствует результат ПЦР-тестирования, не числится как контактный с больным COVID-19;

- "желтый" статус - обозначен в базе данных как контактный с больным COVID-19;

- "красный" статус - зарегистрирован в базе с положительным результатом на COVID-19.

При отсутствии смартфона у посетителя, сотрудник объекта предпринимательства проверяет статус посетителя в информационной системе с его согласия;

2) не допускается вход посетителей на объекты предпринимательства, участвующие в пилоте, подлежащие изоляции согласно статусу: "желтый" (контактный с COVID-19), "красный" (с положительным результатом на COVID-19) в соответствии с приложением 36 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №67 "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан";

3) при выявлении посетителей, подлежащих изоляции согласно статусу: "желтый" (контактный с COVID-19), "красный" (с положительным результатом на COVID-19) информировать территориальные департаменты Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

4) соблюдение требований алгоритмов, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №67 "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан".

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь . Постановление вступает в силу со дня подписания.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства