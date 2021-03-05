Сводка эпидситуации в Казахстане на 4 марта

Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 3 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировано 215 610 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрировано 804 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 215 610 случаев, из них:

в городе Нур-Султане - 25 312 (+84);

в городе Алматы - 25 401 (+121);

в ВКО - 22 177 (+34);

в Атырауской области - 17 261 (+21);

в Павлодарской области - 17 854 (+81);

в Карагандинской области - 15 560 (+54);

в Акмолинской области - 13 853 (+51);

в ЗКО - 13 190 (+72);

в СКО - 12 449 (+39);

в Костанайской области - 12 558 (+61);

в Алматинской области - 11 029 (+64);

в городе Шымкенте - 6235 (+52);

в Жамбылской области - 5985 (+15);

в Туркестанской области - 4306 (+12);

в Мангистауской области - 4253 (+10);

в Актюбинской области - 4308 (+23);

в Кызылординской области - 3879 (+10).

В Казахстане за сутки 874 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 199 600 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 4 марта лечение от КВИ продолжают получать 19 053 человека (13 227 КВИ+ и 5826 КВИ-), из них в стационарах находится - 4418 пациентов, на амбулаторном уровне - 14 635 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 237 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести - 45 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 51 пациент.

На 2 марта 2021 года зарегистрировано 46 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 5 случаев с летальным исходом. Выздоровели 216 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 418, случаев с летальным исходом - 635, всего выздоровели - 42 957 человек.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 3 марта зарегистрировано 2783 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 марта 2021 года, в "желтой" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.





В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

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