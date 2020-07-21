Главный санврач Алматы подписал новое постановление о карантинных мерах

Алматы. 20 июля. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление №49 от 19 июля "О дальнейшем проведении строгих ограничительных мер на территории Алматы", передает Kazakhstan Today.

Ввести строгие ограничительные меры на территории Алматы с 00.00 20 июля 2020 года", - говорится в документе.

Согласно документу, приостанавливаются междугородные автобусные перевозки. Работа пригородных автобусных маршрутов, а также городского общественного транспорта разрешена с заполняемостью не более 50%. При этом в выходные дни работа общественного транспорта приостанавливается.

Вводится запрет на проведение собраний, советов, конференций, форумов, семинаров, съездов, выставок, тренингов, обучающих курсов и других мероприятий со скоплением людей во всех организациях независимо от форм собственности, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок т.д.), в том числе на дому, и иных мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на открытом воздухе;

Запрещена деятельность объектов культуры, музеев, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей, а также деятельность религиозных объектов.

Запрет на деятельность детских оздоровительных лагерей, образовательных центров, детских кабинетов коррекции.

Запрет на деятельность всех спортивных объектов за исключением спортивных баз, аккредитованных Национальным олимпийским комитетом.

Деятельность объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, турбазы и т.д.) разрешена с соблюдением санитарно-дезинфекционного режима, за исключением объектов проживания сотрудников организаций и предприятий жизнеобеспечения города.

Вводится ограничение на перемещение лиц старше 65 лет.

Запрет на въезд на территорию национальных парков, популярных туристских и горных объектов (Медеу, Бутаковка, Алмаарасан, в том числе радоновый источник) на любом виде транспорта. В выходные дни нацпарки закрыты для посещения. Пешие прогулки разрешаются только в будние дни. Запрещается проведение экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу, за исключением индивидуальных не более 3 человек или членов одной семьи.

Запрещается деятельность развлекательных учреждений.

Объекты общепита могут работать только на открытом воздухе с установлением не более 30 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий, с соблюдением санитарно-дезинфекционного режима и временем работы до 22.00. Допускается работа на вынос и доставку.

Также запрещается деятельность крытых продовольственных и непродовольственных рынков и деятельность непродовольственных магазинов более 500 метров в квадрате, за исключением доставки.

Разрешена деятельность субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

ЦОНам разрешено работать с 09.00 до 16.00 с переводом не менее 50% сотрудников на удаленный режим работы и максимальным оказанием услуг в онлайн-формате с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

АО "Казпочта" должно работать с установлением графика работы в будние дни с 8.00 до 14.00, для услуг, которые не оказываются в онлайн-режиме с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Разрешена деятельность промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Деятельность объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, химчистки и другие) ограничили по времени с 10.00 до 17.00.

Бизнес-центры (страховые компании, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства), обменные пункты, ломбарды должны работать с установлением графика работы в будние и выходные дни с 09.00 до 17.00.

Разрешена деятельность медицинских центров (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Разрешены деятельности аптек, продовольственных магазинов (мини-маркеты, супермаркеты, гипермаркеты), продовольственных и непродовольственных рынков (вне зданий) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Производителям технического и медицинского кислорода необходимо обеспечить первоочередность и приоритетность в отпуске и бесперебойном снабжении медицинским кислородом городских больниц.

Жителям и гостям города Алматы необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование на рабочих и в общественных местах, в общественном транспорте. Также запрещается проведение любых мероприятий, связанных с приглашением и скоплением людей (дни рождения, юбилеи, тои, поминки).

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