Главный санврач на транспорте прокомментировал временную отмену курсирования трех поездов "Тальго"

Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов прокомментировал временную отмену курсирования трех поездов "Тальго", передает Kazakhstan Today.

Напомним, вчера АО "Пассажирские перевозки" сообщило о временной отмене курсирования следующих коммерческих пассажирских поездов , сформированных из вагонов "Тальго": №19/20 Нур-Султан - Нурлы жол - Атырау отправлением из Нур-Султана - Нурлы жол с 1 июля 2020 года, из Атырау со 2 июля; №95/96 Нур-Султан - Нурлы жол - Уральск отправлением из Нур-Султана - Нурлы жол со 2 июля, из Уральска с 3 июля; №701/702 Алматы-2 - Нур-Султан - Нурлы жол отправлением из Алматы-2 с 1 июля, из Нур-Султана - Нурлы жол со 2 июля.

Главный санитарный врач на транспорте пояснил, что отмена маршрутов по данным направлениям связана с низкой наполняемостью пассажирских поездов, то есть отсутствует покупательская активность билетов у жителей.

Средняя наполняемость пассажирских поездов на внутренних маршрутах по посадочным местам составляет 66%. Мониторинг показал, что зачастую в купе находится лишь один пассажир на всем пути следования. Также жители по своей инициативе возвращают билеты", - сказал он.

По его информации, на железнодорожных вокзалах Нур-Султана отсутствует скопление людей, что свидетельствует о настороженности жителей в связи с коронавирусной инфекцией, тем самым минимизируются излишние контакты.

Казахстанцы сократили свои поездки внутри страны на поезде, а в случае необходимости предпочтение отдают воздушному сообщению ввиду кратковременности передвижения или личному автотранспорту", - проинформировал он.

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