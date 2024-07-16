Главой Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций стал Гиззат Байтурсынов

Фото: primeminister.kz

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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Гиззат Байтурсынов назначен на должность председателя Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций ведомства, - Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Гиззат Байтурсынов назначен на должность председателя Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций ведомства, сообщает пресс-служба правительства.





Он родился в 1994 году в городе Шымкенте. Окончил Азиатско-Тихоокеанский университет технологий и инноваций Малайзии, Евразийскую юридическую академию имени Кунаева. Трудовую деятельность начал программистом в частной компании.





В 2019 году по программе "Молодежная практика" работал в департаменте развития электронной промышленности Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК. С 2023 года по настоящее время работает директором департамента развития электронной промышленности и индустрии цифровых активов МЦРИАП.



