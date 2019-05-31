Главы государств ЕАЭС подписали международный договор об общем электроэнергетическом рынке

Нур-Султан. 30 мая. Kazakhstan Today - 29 мая 2019 года в городе Нур-Султан по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета подписан Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (в части формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза), сообщается на сайте Министерства энергетики Беларуси, передает Kazakhstan Today.

Данный Протокол подготовлен департаментом энергетики Евразийской экономической комиссии совместно с государствами-членами Евразийского экономического союза в целях реализации статьи 81 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Договором о Союзе определен срок вступления в силу международного договора об общем электроэнергетическом рынке не позднее 1 июля 2019 года.

Международный договор основан на положениях Концепции формирования общего электроэнергетического рынка Союза (утверждена решением Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 года № 12) и Программы формирования общего электроэнергетического рынка Союза (утверждена решением Высшего Евразийского экономического совета от 26 декабря 2016 года № 20).

Международный договор включат в себя Протокол об общем электроэнергетическом рынке Евразийского экономического союза. Протокол о рынке определяет правовые основы формирования, функционирования и развития общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза, предусматривает соответствующие полномочия органов Евразийского экономического союза, государственных органов государств-членов, уполномоченных в соответствии с законодательством государств-членов на осуществление регулирования и (или) контроля в сфере электроэнергетики, а также содержит положения о доступе к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики на общем электроэнергетическом рынке Союза, регулировании и контроле их деятельности", - говорится в сообщении.

Протоколом о рынке Евразийский межправительственный совет наделяется полномочиями по утверждению необходимых для функционирования общего электроэнергетического рынка Союза правил:

1. правил взаимной торговли электрической энергией;

2. правил доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической энергии (мощности);

3. правил определения и распределения пропускной способности межгосударственных сечений;

4. правил информационного обмена.

Функционирование общего электроэнергетического рынка предполагается с даты вступления в силу перечисленных правил.

Протокол о рынке определяет этапы развития общего электроэнергетического рынка Союза: до создания общего рынка газа Союза и после его создания.

Так, до создания общего рынка газа каждое государство-член в соответствии со своим национальным законодательством может наделять субъекта внутреннего оптового электроэнергетического рынка полномочиями участвовать в общем электроэнергетическом рынке Союза. После начала функционирования общего рынка газа Союза, государства-члены не вправе уполномочивать на участие в общем электроэнергетическом рынке Союза отдельных субъектов внутреннего оптового электроэнергетического рынка.

Это позволит создать равные условия для хозяйствующих субъектов - участников общего электроэнергетического рынка различных государств, а именно добровольную и конкурентную основу для участия субъектов внутренних оптовых электроэнергетических рынков в общем электроэнергетическом рынке Союза.

Результатами реализации международного договора явятся обеспечение свободы движения товара в сфере электроэнергетики (электрической энергии), повышение энергетической безопасности государств-членов, формирование в Евразийском экономическом союзе правового пространства, позволяющего обеспечить добросовестную конкуренцию, создание условий для повышения эффективности и конкурентоспособности экономик государств-членов в сфере электроэнергетики, дальнейшего укрепления экономического взаимовыгодного и равноправного сотрудничества.

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