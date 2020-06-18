Главы проектных офисов "Адалдык аланы" назначены советниками акимов регионов по вопросам противодействия коррупции

Алматы. 17 июня. Kazakhstan Today - Все руководители проектных офисов "Адалдык аланы" назначены внештатными советниками акимов регионов по вопросам противодействия коррупции, сообщили в департаменте Антикоррупционной службы по Алматы, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день во исполнение послания главы государства во всех регионах страны реализуется проект "Адалдык аланы", нацеленный на искоренение бытовой коррупции. Концептуальной основой проекта определено создание комфортных условий для граждан при получении государственных услуг и обеспечение действенной реализации общественного контроля в контексте продвижения культуры добропорядочности", - сообщили в Антикоррупционной службе.

Следует отметить, что руководство региональными проектами осуществляется представителями общественности в тесном взаимодействии с акиматами и территориальными департаментами агентства.

Для продвижения ценностей проектного офиса и оперативного решения вопросов населения руководители региональных проектных офисов назначены внештатными советниками акимов областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент по вопросам противодействия коррупции. Аналогичная работа по усилению вопросов противодействия коррупции путем закрепления ответственных лиц ведется и на районном уровне", - проинформировали в ведомстве.

В Антикоррупционной службе отмечают, что данный механизм позволит уделить особое внимание вопросам противодействия коррупции со стороны госорганов, формированию добропорядочности в обществе, а также решать вопросы социального характера, что соответствует принципам проектного управления.

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