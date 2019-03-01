Годунова отчиталась перед президентом о деятельности Счетного комитета за прошлый год

Астана. 28 февраля. Kazakhstan Today - Председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова предоставила главе государства отчет о деятельности Счетного комитета по итогам 2018 года, передает Kazakhstan Today.

Президент Казахстана отметил важность осуществления постоянного контроля и проведения тщательного анализа эффективности освоения бюджетных средств со стороны Счетного комитета, сообщает пресс-служба Акорды.

Основная задача Счетного комитета состоит в том, чтобы следить за эффективным использованием государственных бюджетных средств. Перед вами стоят новые задачи в связи с переходом от контроля к аудиту", - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь председатель Счетного комитета доложила о ходе аудита эффективности исполнения республиканского бюджета и результатах изучения мирового опыта в данной сфере.

Мы продолжаем работу по переходу к аудиту эффективности. В прошедшем году было выявлено всего нарушений на сумму 430 млрд тенге. Сумма выявленных реальных финансовых нарушений без бухгалтерского учета составила 16 млрд тенге, тогда как в 2017 году она равнялась 70 млрд тенге. Это свидетельствует об улучшении финансовой дисциплины", - сказала Н. Годунова.

Она представила информацию о результатах проведения оценки эффективности бюджета государственных и отраслевых программ, а также доложила о предпринимаемых совместно с правительством мерах по повышению качества экономического и финансового планирования.

В завершение глава государства поручил Счетному комитету обеспечить надлежащий контроль за реализацией социальных программ и инициатив, озвученных на XVIII съезде партии "Нур Отан".

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