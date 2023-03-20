Голосование идет без нарушений - российские наблюдатели о выборах в Казахстане Дополнено
Голосование на выборах в Казахстане прошло организованно, участковые избирательные комиссии работали профессионально
Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Российские наблюдатели рассказали о ходе выборов в Казахстане. По их словам, голосование проходит без нарушений.
Никаких нарушений на парламентских выборах в Казахстане нет, голосование идет активно, заявил журналистам в воскресенье зампред ЦИК России Николай Булаев, сообщает РИА Новости.
Мы посетили не один участок. Мне представляется, что идет достаточно активное голосование... Из того, что мы видим сегодня в Казахстане, это абсолютная уверенность в людях, спокойствие и понимание того, как страна должна жить завтра. Исходя из этого люди и делают выбор в пользу кандидатов", - сказал Булаев в ходе беседы с журналистами.
По его словам, "нарушений никаких нет, организовано все четко в соответствии с законом".
Избирательные комиссии работают очень грамотно. Избиратели на участках, как я вижу, очень серьезны. В бюллетенях 37 человек, и это серьезный выбор. Ошибка будет дорого стоить для тех, кто пришел на выборы. Люди думают, осознанно выбирают, и это нравится", - добавил он.
В свою очередь член Центральной избирательной комиссии России Людмила Маркина, которая выступила международным наблюдателем, также заявила, что голосование на выборах в Казахстане прошло организованно, участковые избирательные комиссии работали профессионально.
ЦИК РФ прибыла в Казахстан для наблюдения за парламентскими выборами. Среди прибывших членов российского Центризбиркома: Людмила Маркина, Эльмира Хаймурзина и заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
Дополнено 19.03.2023, 19.10
Также наблюдатели из России положительно отозвались об электоральном процессе в Алматы, сообщает региональная служба коммуникаций города Алматы.
Мне посчастливилось посетить великую страну Казахстан, вы знаете, хочется сказать слова благодарности людям, которые нас принимали, людям, которые организовывали нашу поездку. История Казахстана восхищает. Сегодня мы объехали порядка 11 участков, замечаний мы не заметили, все проходит в рамках правового поля. Вы знаете, что меня приятно впечатлило, что люди идут с улыбками на свои участки, люди хотят решать судьбу своей великой страны", - заявил на брифинге общегородского пресс-центра депутат Тульской городской думы 6-го созыва, заместитель председателя думы (РФ) Евгений Смолянинов.
Также он добавил, что у участковых комиссий была очень красивая одежда в национальном стиле.
Я заметил большое количество наблюдателей от разных партий и одномандатных выдвиженцев. И эти наблюдатели в основном молодого возраста, что касается голосующих, в утреннее время было больше людей пожилого возраста, к обеду просыпается молодежь, и тоже идет, и принимает участие в судьбе страны. На каждом участке были организованы угощения национальной кухни", - продолжил Смолянинов.
В целом на избирательных участках Алматы наблюдается положительная динамика. Спикер не увидел отличий от выборного процесса между нашими странами. Он считает, что в Казахстане они организованы на высочайшем уровне.
Дополнено 19.03.2023, 20.35
Высокий уровень подготовки выборного процесса в Алматы отметили эксперты в составе наблюдательной миссии из Российской Федерации, информирует региональная служба коммуникаций города Алматы.
Отмечается, что состав миссии объехал 10 избирательных участков города Алматы.
Наша миссия внимательно отслеживала процесс выборов, начиная со дня их назначения. Мы видели насколько были готовы избирательные комиссии и избиратели к этому процессу. Объехали более 10 участков. На всех участках мы давно не видели такого количества независимых наблюдателей, внутренних казахстанских. Минимум, который был это 9 человек, и 25 человек на одном избирательном участке. Это только те наблюдатели, которые были от партий, кандидатов", - заявил консул-советник генерального консульства Российской Федерации в Алматы Артем Оганов.
Высокую оценку выборному ходу дал и ведущий научный сотрудник Центра евроазиатских исследований Института международных исследований МГИМО Александр Князев. Эксперт выразил мнение, что, итоги выборов куда важнее самого электорального процесса.
Я думаю, что важнее чем сами выборы, тот итог, который они преследуют. Это создание новой палаты Парламента, состав которой будет в большей мере, чем старый, и соответствовать тем реформам, которые проводит президент Казахстана", - отметил он.
Эксперты сошлись во мнении, и отметили прозрачность выборного процесса и высокий уровень квалифицированности избирательных комиссии. Спикеры также обратили внимание, на наличие избирательных участков с безбарьерной средой.
Напомним, в Казахстане проходят выборы в мажилис и маслихаты. В семь списков партий, претендующих на 69 мандатов депутатов мажилиса, включен 281 кандидат. Кроме того, в республике организовано 29 одномандатных мажоритарных избирательных округов, в которых борьбу будут вести как представители партий, так и самовыдвиженцы.
По состоянию на 16.00 на выборах проголосовали 51,98% избирателей.
Активнее всего голосуют жители Кызылординской области, там проголосовали 64,95% избирателей. На втором месте - Костанайская область (64,81%), на третьем - Жамбылская область (64,78%). В аутсайдерах - Туркестанская область (14%), Алматы (19,14%) и Астана (38,57%).