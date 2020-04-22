Город Есик и село Шелек в Алматинской области закрыты на карантин

Талдыкорган. 21 апреля. Kazakhstan Today - В Алматинской области город Есик и село Шелек закрыты на карантин в связи с участившимися случаями заражения коронавирусной инфекцией в данных населенных пунктах Енбекшиказахского района, сообщает пресс-служба акима Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Соответствующие постановления о введении режима карантина с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения приняты главным государственным санитарным врачом Енбекшиказахского района Миржаном Азербаевым.

Согласно данным постановлениям, границы зон карантина по периметру территории города Есика и села Шелек введены с 00.00 накануне. Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению COVID-19.

Особое внимание в постановлениях уделено особенностям работы ГКП на ПХВ "Енбекшиказахской межрайонной многопрофильной больницы".

Так, в стационарах будет реализован принцип 3 В: видеонаблюдение, вентиляция и визуализация. Каждая смена должна быть изолирована от другой смены. В случае необходимости консультации и ведение пациентов узкими специалистами организуются максимально дистанционно посредством Интернета. Также необходимо соблюдать цикличность заполнения палат/боксов после выписки, госпитализации больных после заключительной дезинфекции. Палаты пациентов должны быть оборудованы кнопкой вызова медицинского персонала. Ежедневно до смены и после смены необходимо проводить медицинское наблюдение за состоянием здоровья всех сотрудников с ежедневным опросом и измерением температуры тела с регистрацией в журнале наблюдения госпитальным эпидемиологом или старшой медицинской сестрой отделения. При этом необходимо обеспечить строгое соблюдение дезинфекционного режима с обеспечением необходимым количеством лекарственных средств, изделий медицинского назначения, СИЗов, антисептиков, дезинфицирующих средств", - сообщили в акимате.

Также, по данным ведомства, обеспечивается ежедневный обзвон лиц, состоящих на "Д" учете, беременных и пожилых с целью раннего выявления и изоляции лиц с клиническими проявлениями коронавирусной инфекции; сортировка пациентов с признаками пневмонии, ОРВИ, катаральными явлениями и температурящих через фильтры, минуя приемный покой стационара и основной вход поликлиники, которые имеют отдельный вход/выход на улицу; ограничение планового приема в стационарах и поликлиниках; организация работы по проведению экспресс-тестирования подлежащего контингента; обеспечение доставки больных с клиникой, не исключающей заболевание КВИ (наличие кашля, насморка, потеря вкусовых ощущений, одышки, повышенной температуры, диареи), незамедлительная транспортировка в ближайший провизорный стационар, а также контроль соблюдения противоэпидемического режима в инфекционном стационаре и проведение ежедневного инструктажа персонала стационара по технике инфекционной безопасности, соблюдению противоэпидемического режима с проведением практических занятий.

Кроме того, поручено организовать подвоз медицинских работников выделенным автотранспортом с регулярной ежедневной дезинфекционной обработкой, а также обеспечить условия для проживания медицинских работников инфекционных, провизорных и карантинных стационаров.

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