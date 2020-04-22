В Казахстане подтверждены 1967 случаев коронавируса

Нур-Султан. 21 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 12.30 в Казахстане зарегистрировано еще 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Из них в городе Алматы - 1, городе Шымкенте - 11, Карагандинской области - 2, Алматинской области - 3, Туркестанской области - 1", - сообщает портал coronavirus2020.kz.

На сегодняшний день в стране подтверждены 1967 случаев регистрации коронавируса: в Нур-Султане - 390 случаев, Алматы - 669 случаев, Карагандинской области - 101 случай, Акмолинской области - 82 случая, Атырауской области - 80 случаев, Жамбылской области - 65 случаев, Шымкенте - 103 случая, Восточно-Казахстанской области - 11 случаев, Алматинской области - 53 случая, Актюбинской области - 27 случаев, Северо-Казахстанской области - 30 случаев, Павлодарской области - 33 случая, Мангистауской области - 13 случаев, Кызылординской области - 151 случай, Западно-Казахстанской области - 68 случаев, Туркестанской области - 66 случаев, Костанайской области - 25 случаев.

Кроме того, 452 человека в РК выздоровели от КВИ, 19 человек скончались.

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