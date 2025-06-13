Госконтроль в сфере аквакультуры внедрят в Казахстане: Токаев подписал закон
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "Об аквакультуре", сообщает пресс-служба Акорда.
Документом заложен основной принцип по рациональному использованию рыбохозяйственных водоемов для недопущения вреда водным биологическим ресурсам и среде их обитания. Наряду с этим, внедрен государственный контроль в сфере аквакультуры, который является частью контроля в области охраны, воспроизводства и использования животного мира", - пояснили в Акорде.
Также законом предусмотрены такие меры господдержки, как субсидирование, льготное кредитование, страхование, налоговые преференции, обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой и другое. Кроме того, законом четко разграничены виды деятельности, осуществляемые субъектами аквакультуры, а также рыбохозяйственные водоемы и участки для осуществления такой деятельности.
Целью закона является обеспечение устойчивого развития аквакультуры путем создания новых и расширения действующих производств, а также увеличения объемов выращивания конкурентоспособных объектов аквакультуры и обеспечение их безопасности для жизни и здоровья человека и окружающей среды. В целях содействия государства в создании новых и расширении действующих производств документом внедрено научное сопровождение инвестиционных проектов посредством предоставления информационно-аналитической и научно-методической поддержки бизнеса за счет бюджетных средств", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аквакультуры, агропромышленного комплекса, электроэнергетики и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов".
Первый блок поправок направлен на приведение законодательных актов в соответствие с принятым законом "Об аквакультуре". Поправками в Земельный кодекс установлена возможность предоставления земельных участков из состава земель водного фонда для ведения аквакультуры. При этом регламентированы требования к конкурсной заявке для предоставления земельных участков для ведения аквакультуры. Поправками в Лесной кодекс установлена возможность осуществления на участках государственного лесного фонда деятельности по рыбоводству. Пересмотрены требования к установлению лимитов и квот на пользование животным миром", - пояснили в пресс-службе.
Более подробно с поправками можно ознакомиться на сайте Акорды.
Напомним, в середине мая депутаты сената парламента предложили новую редакцию отдельных статей закона об аквакультуре и вернули его в мажилис.