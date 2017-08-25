Астана. 24 августа. Kazakhstan Today - Государственную программу "Цифровой Казахстан" презентуют в сентябре, сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев на панельной дискуссии "Цифровая перезагрузка ЕАЭС. Новый взгляд на экономику" в рамках Евразийской недели, передает Kazakhstan Today.

По его информации, первое направление программы - это инфраструктура. "Мы прекрасно понимаем, что инфраструктура очень важна для такой большой страны, как Казахстан. Уровень проникновения Интернета превышает 70%, но его качество - разное. В городах и населенных пунктах, свыше 2 тыс. людей, у нас очень хороший Интернет. Но мы не забываем о том, что в Казахстане 47% населения живет в сельских населенных пунктах, поэтому если мы сейчас не построим инфраструктуру, то будет сложно потом цифровое неравенство между селом и городом выровнять", - отметил Даурен Абаев, выступая в сессии "Цифровая перезагрузка ЕАЭС" в рамках форума "Евразийская неделя".

Развитие креативного общества - это второе направление программы, которая предусматривает развитие компетенций и навыков для цифровой экономики, проведение работ по повышению цифровой грамотности населения, подготовка ИКТ специалистов для отраслей.

"Третье направление - цифровизация отраслей экономики. Мы хотим охватить ею все отрасли, начиная от правоохранительных органов и заканчивая экономикой. Мы запланировали более 130 мероприятий, ответственные компании, люди и финансирование определены. Поэтому мы думаем, что реализация этих мероприятий существенно поменяет облик нашей страны", - подчеркнул министр.

Четвертое направление - переход на про-активное государство. Это усовершенствование системы электронного и мобильного правительства, оптимизация сферы предоставления государственных услуг.

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