Гуманитарную помощь из Казахстана получат более 5 тыс. семей в Афганистане

Кабул. 29 сентября. Kazakhstan Today - Посол Казахстана в Афганистане Алимхан Есенгельдиев принял участие в церемонии передачи казахстанской гуманитарной помощи жителям провинции Кабул, пострадавшим от наводнения, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба МИД РК , продуктовые корзины, включающие муку, макаронные изделия, подсолнечное масло и сгущенное молоко, получат более 5 тысяч нуждающихся семей.

В мероприятии участвовали губернатор провинции Кабул Мухаммад Якуб Хайдари и председатель Агентства по чрезвычайным ситуациям ИРА Гулам Бахауддин Джилани, которые от лица правительства и народа Афганистана выразили благодарность за оказанную помощь и поддержку в сложный период.

В свою очередь, посол подчеркнул дружественное отношение Казахстана к Афганистану, при этом отметив, что РК в этой сложной ситуации оказывает всяческую поддержку странам региона, включая Афганистан.

Следует отметить, что казахстанский гуманитарный груз был распределен среди пострадавших в 8 афганских провинциях. Помимо Кабула, аналогичные продуктовые корзины были розданы в провинциях Балх, Парван, Панджшер, Логар, Вардак, Баглан и Саманган.

Напомним , Казахстан за последнее двадцатилетие направил более $500 миллионов в рамках официальной помощи развитию и гуманитарной помощи.

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