Иле-Алатауский нацпарк и Бурабай вернут в состав особо охраняемых природных территорий

Нур-Султан. 3 июня. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса парламента РК одобрили в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий", передает Kazakhstan Today.

Как отметил депутат мажилиса Берик Оспанов, в условиях нарастающих темпов экономического развития страны и усиления использования природных ресурсов актуальным становится вопрос дальнейшего совершенствования системы сохранения уникальных природных ресурсов как элемента биологического разнообразия.

Наша общая задача - сохранить их и приумножить. Именно на это направлен рассматриваемый законопроект. Основная идея заключается в возврате в состав особо охраняемых природных территорий земель, ранее выведенных для строительства и функционирования объема туризма и сооружений, имеющих особое стратегическое значение и не используемых по назначению. На практике такие случаи имеются. Это земли Государственного национального парка Бурабай и Иле-Алатауского государственного национального парка. В связи с тем, что переведенные земли не осваиваются и не входят в состав особо охраняемых природных территорий, они должным образом не охраняются, вследствие чего теряют свою уникальность и ценность", - сказал он.

По словам депутата, общая площадь особо охраняемых природных территорий, к которым относятся заповедники, природные резерваты, национальные парки, ботанические сады, региональные парки, памятники природы, заказники и заповедные зоны, составляет 26,2 млн гектаров, или 9,6% от общей площади страны.

По словам спикера мажилиса Нурлана Нигматулина, законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий" позволяет упростить процесс возврата в состав охраняемых территорий ранее выведенных земель либо земель, используемых не по целевому назначению.

Все это позволяет сохранить целостность особо охраняемых природных территорий и тем самым сохранить природные комплексы и объекты, которые имеют особое значение в экологическом, научном, культурном плане", - отметил Нурлан Нигматулин.

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