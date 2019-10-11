Индийские лекарства пытались незаконно ввезти в Казахстан граждане Узбекистана

Нур-Султан. 10 октября. Kazakhstan Today - Лекарственные средства из Индии пытались незаконно провезти в Казахстан граждане Узбекистана, передает Kazakhstan Today.

В целях недопущения нарушения действующего законодательства на таможенном посту "Ауежай-Астана" активизирована работа по пресечению контрабандного провоза товаров и других предметов пересекающих таможенную границу таможенного союза в пункте пропуска Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев, сообщила пресс-служба Комитета государственных доходов Минфина РК.

По данным ведомства, только в декабре 2018 года трое граждан Узбекистана были привлечены к ответственности по статье 545 КоАП РК (Несоблюдение порядка применения запретов и ограничений).

К примеру, 20 декабря 2018 года в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев города Нур-Султана при проведении таможенного контроля багажа пассажиров, прилетевших авиарейсом Дели - Астана, сотрудниками таможенного пункта "Ауежай-Астана" ДГД по Нур-Султану в багаже гражданина Республики Узбекистан Б. Убайдуллаева, 1975 года рождения, были обнаружены лекарственные средства таможенной стоимостью 819 515 тенге ($2 200).

В этот же день в столичном аэропорту при проведении таможенного контроля багажа пассажиров авиарейса Дели - Астана сотрудники таможенного пункта "Ауежай-Астана" багаже гражданина Республики Узбекистан Д. Турсунова, 1975 года рождения, были обнаружены лекарственные средства таможенной стоимостью 3 138 499 тенге ($8426).

27 декабря 2018 года при аналогичных обстоятельствах в багаже гражданина Республики Узбекистан Л. Ботирова, 1989 года рождения, прилетевшего из Дели, были обнаружены лекарственные средства таможенной стоимостью 1 061 092 тенге ($2840).

Аналогичные нарушения выявлены и в начале текущего года.

10 января в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев при проведении таможенного контроля багажа пассажиров рейса Дели - Астана в багаже гражданина Узбекистана Д. Отакулова, 1958 года рождения, были обнаружены лекарственные средства таможенной стоимостью 1 255 912 тенге ($3 350).

В этот же день в багаже гражданина Узбекистана И. Отакулова, 1980 года рождения, были обнаружены лекарственные средства таможенной стоимостью 909 555 тенге ($2426), а в багаже его соотечественника Д. Султанова, 1975 года рождения, - лекарственные средства таможенной стоимостью 1 082 367 тенге ($2887).

17 января в багаже гражданина Узбекистана Б. Умарова, 1996 года рождения, были обнаружены лекарственные средства таможенной стоимостью 928 627 тенге ($2457), а в багаже другого гражданина Узбекистана - З. Мусоханова, 1996 года рождения, - лекарственные средства таможенной стоимостью 1 178 116 тенге ($3 117). В этот же день в багаже еще одного узбекистанца А. Тургунбаева, 1984 года рождения, были обнаружены лекарственные средства таможенной стоимостью 1 303 974 тенге ($3 450).

В ведомстве уточнили, что указанные граждане Узбекистана прошли таможенный контроль по системе "зеленый коридор" и не заявили в установленной (письменной) форме о ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза данных лекарственных средств, перемещаемых ими без сопроводительных документов.

По официальным данным департамента Комитета фармации Минздрава РК по городу Нур-Султану, все перевозимые лекарственные средства не зарегистрированы в Республике Казахстан.

В состав вышеуказанных лекарственных средств не входят наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры Таблиц II и III закона РК от 10 июля 1998 года №279 "О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими". Код ТН ВЭД ЕАЭС лекарственных препаратов: 3004900002.

Специализированный межрайонный административный суд столицы признал граждан Узбекистана виновными в совершении административного правонарушения по статье 545 КоАП РК и наложил взыскание в виде административного штрафа в размере 15 МРП каждому в доход госбюджета, с конфискацией лекарственных средств и последующим их уничтожением.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства