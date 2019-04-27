Инициировать разработку программы развития Семея до 2025 года поручил президент РК

Семей. 26 апреля. Kazakhstan Today - Инициировать разработку специальной программы развития Семея до 2025 года поручил местным властям президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

Елбасы всегда уделял важное внимание вопросам развития вашего города. Вы знаете, что в 2017 году была завершена пятилетняя Комплексная программа социально-экономического развития города Семея. Её реализация позволит достичь позитивных изменений в коммунальной и социальной инфраструктуре, улучшить теплоснабжение и благоустройство города, прилегающих населенных пунктов. Обеспечение достойного качества жизни жителей города и дальше будет нашей основной целью. В настоящее время при населении в 350 тыс. человек годовой бюджет города составляет всего 56,6 млрд тенге. Поэтому поручаю руководству области инициировать разработку специальной программы развития города Семей до 2025 года", - сказал глава государства на встрече с представителями городской общественности.

По его словам, это позволит актуализировать задачи развития города на среднесрочную перспективу.

Кроме этого программа придаст новую динамику роста экономике и социальной сфере.

В городе работают крупные машиностроительные предприятия. Так, "СемАЗ" производит автобусы, тракторы и спецавтомобили. Необходимо более активно использовать промышленный потенциал Семея. Поручаю правительству и акимам всех регионов изучить возможность увеличения закупа отечественной техники", - цитирует Токаева пресс-секретарь президента РК Берик Уали в Facebook.

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