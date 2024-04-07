Иностранцы смогут получить казахстанский ИИН за рубежом

Срок оказания услуги составляет один рабочий день

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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Подписан совместный приказ МИД РК, МВД РК и МЦРИАП "О реализации пилотного проекта по оказанию государственной услуги "Формирование индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам через загранучреждения Республики Казахстан"





Срок действия пилотного проекта - по 31 декабря 2024 года. Срок оказания государственной услуги составляет один рабочий день. День обращения иностранцы в загранучреждение РК не входит в срок оказания государственной услуги.





Для получения госуслуги иностранец лично обращается в загранучреждение РК и представляет следующие документы:





заявление по форме;

опию документа, удостоверяющего личность, и его оригинал для сверки (действительный заграничный паспорт, если иной порядок не установлен международными договорами РК).





В случае, если в документе, удостоверяющем личность услугополучателя, отсутствует написание установочных данных (фамилия, имя, отчество, место рождения) на кириллице или латинице, прилагается соответствующий перевод документа, удостоверенный нотариально.





Документы, которые выданы или засвидетельствованы компетентным учреждением иностранного государства либо специально на то уполномоченным лицом, в пределах его компетенции и по установленной форме скрепленные гербовой печатью иностранного государства, принимаются только после прохождения процедуры специального удостоверения (легализации либо апостилирования).





Подчеркивается, что консул несет персональную ответственность за подтверждение заявок на формирование ИИН услугополучателям и за незаконное разглашение сведений, ставших известными при оказании государственных услуг, а также за нарушения единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности.





Пилотный проект реализуется в 96 посольствах и консульствах республики.





Приказ вводится в действие с 13 апреля 2024 года.



