23.04.2025, 08:03 32596
Испания выделит грант на исследование месторождения подземных вод на западе Казахстана
Фото: Минводных ресурсов РК
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации разрабатывает проект по обеспечению западных регионов Казахстана питьевой водой из подземного месторождения "Кокжиде" в Актюбинской области. Запасы чистой воды в нем составляют 173,4 тыс. кубометров в сутки, сообщили в пресс-службе ведомства.
На сегодня начата работа по проведению исследований на месторождении "Кокжиде". Министерство водных ресурсов и ирригации подписало соглашение с испанской компанией Xcalibur Smart Mapping о проведении аэромагнитных съемок месторождения. Работа будет проведена за счет гранта от Королевства Испания. Съемка позволит получить актуальные данные по запасам воды и контурам месторождения "Кокжиде", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса выделила 250 млн тенге на изучение эффекта нефтедобычи на воды месторождения. Исследования проводит Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.Сатпаева. Работы завершатся в декабре этого года.
Вопрос обеспечения западных регионов питьевой водой находится на особом контроле министерства. Однако для качественной реализации проекта нужно провести всестороннее обследование месторождения "Кокжиде", исключить риски загрязнения воды, предотвратить отрицательный эффект на местную экосистему. Сейчас эта задача является приоритетной", - подчеркнул министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
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24.04.2025, 08:35 7346
Более 100 ирригационных каналов отремонтируют в Туркестанской области
Фото: gov.kz
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Туркестан. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Более 100 ирригационных каналов будут отремонтированы в Туркестанской области. Об этом сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
По его словам, осенью при поддержке Исламского банка развития начнется реконструкция канала им. Д. Алтынбекова и других водохозяйственных объектов региона.
В общей сложности в Туркестанской области мы планируем отремонтировать более 100 каналов. Кроме того, решается вопрос об оснащении предприятия "Казводхоз" новой техникой. В общей сложности будет закуплено 757 единиц, из которых на данный момент получено уже более 300. Туркестанский филиал "Казводхоза" получит 135 единиц техники", - сказал министр.
По данным Минводных ресурсов, также в Уйгурском районе Алматинской области при содействии Исламского банка развития планируется провести ремонт водохозяйственных сооружений. На сегодня местные исполнительные органы подготовили проектно-сметную документацию. Ожидается, что ремонтные работы начнутся в 2026 году.
23.04.2025, 18:00 43726
Обращений от казахстанцев после землетрясения в Турции не поступало - МИД
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что обращений от граждан страны после землетрясения в Турции не поступало, передает корреспондент агентства.
На данный момент обращений от граждан Казахстана, находящихся в Турции, в генеральное консульство РК в Стамбуле не поступало. Министерство иностранных дел РК отслеживает развитие ситуации в координации с турецкими властями и дипломатическими представительствами Казахстана в Турции", - заверили в ведомстве.
По данным МИД, на консульском учете генконсульства РК в Стамбуле состоят 1137 граждан Республики Казахстан.
Призываем наших соотечественников сохранять спокойствие и осторожность, а также неукоснительно следовать рекомендациям местных властей", - добавили в министерстве.
Напомним, сегодня сильное землетрясение произошло в Стамбуле. Магнитуда составила 6,2 балла. После землетрясения в городе последовали афтершоки.
23.04.2025, 17:48 45061
Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии в связи с терактом в Пахалгаме
Президент Казахстана решительно осудил жестокий акт насилия
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с чудовищным терактом в городе Пахалгаме, сообщает пресс-служба главы государства.
Глава государства решительно осудил этот жестокий акт насилия и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.
Напомним, не менее 27 человек погибли и 12 получили ранения в результате нападения террористов в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал News18.
Кроме того, представители властей Джамму и Кашмир отметили, что обеспокоены этим нападением в связи с планируемым на начало июля массовым паломничеством в пещеры Амарнатх - одну из наиболее известных индуистских святынь, расположенную в Джамму и Кашмире. Ожидается, что в начинающемся 3 июля 38-дневном паломничестве примут участие десятки тысяч людей.
23.04.2025, 17:10 47436
С казахстанскими товаропроизводителями заключат договоры на 1,4 трлн тенге
Фото: primeminister.kz
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане количество заключенных договоров с отечественными производителями планируется увеличить с 1,1 трлн тенге в 2024 году до 1,4 трлн тенге в 2025 году, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.
В ходе заседания совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" было уделено внимание проводимой работе по поддержке отечественных товаропроизводителей. В частности, порядком закупок фонда предусмотрены: первоочередный закуп товаров у ОТП, обязательства подрядных и субподрядных организаций по приобретению товаров у ОТП при выполнении работ и услуг, а также более 16 дополнительных мер поддержки.
Кроме того, по программе импортозамещения в прошлом году "Самрук-Қазына" заключил с казахстанскими предпринимателями офтейк-контракты на 191 млрд тенге - рост в 10 раз. Одной из мер поддержки бизнеса является электронный магазин skstore.kz. На платформе зарегистрировано более 13 тысяч представителей МСБ и 500 отечественных товаропроизводителей. По итогам 2024 года количество заказов составило 25 тысяч на сумму 14,6 млрд тенге, рост по сравнению с 2023 годом - в 7 раз", - проинформировали в пресс-службе.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил руководству "Самрук-Қазына" и профильным министерствам обеспечить своевременную реализацию проектов ввиду их мультипликативного эффекта на инфраструктуру, энергетику, транспортную логистику, промышленное и экономическое развитие Казахстана.
Ранее сообщалось, что реестр отечественных производителей создадут в Казахстане.
23.04.2025, 14:02 57856
Конго-крымская геморрагическая лихорадка: Минздрав призвал казахстанцев остерегаться клещей
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения РК обратилось к казахстанцам с просьбой соблюдать меры безопасности в связи с сезонным распространением конго-крымской геморрагической лихорадки, переносчиками которой являются клещи.
В связи с сезонным подъемом активности клещей, которые являются переносчиками опасных заболеваний, Министерство здравоохранения призывает население строго соблюдать меры предосторожности при нахождении на открытой местности и при уходе за домашними животными", - говорится в сообщении Минздрава.
Во избежание заражения следует:
• использовать отпугивающие аэрозольные репелленты и закрытую одежду;
• ежедневно осматривать кожу и одежду;
• избегать контакта с кровью животных без защиты;
• проводить противоклещевую обработку животных и скотопомещений, расположенных в природных очагах.
Вакцины против ККГЛ в настоящее время не существует. Учитывая, что при несвоевременно начатом лечении заболевание ККГЛ может закончиться смертельным исходом, при укусе клеща необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью", - пояснили в Минздраве.
Там напомнили, что удалять клещей самостоятельно не рекомендуется.
В целях профилактики укусов клещей санитарно-эпидемиологической службой в регионах созданы санитарные защитные зоны вокруг 149 неблагополучных по ККГЛ населенных пунктов. Противоклещевой обработкой охвачено 354 830 голов скота, в 155 населенных пунктах прошла дезинсекция скотопомещений", - проинформировали в Минздраве.
Для справки
Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) - опасное вирусное заболевание, которое передается преимущественно через укусы клещей, напомнили в ведомстве. Природные очаги ККГЛ имеются на территории Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей и Шымкента. Там обитают иксодовые клещи, которые являются основными переносчиками ККГЛ, при этом клещи паразитируют на домашних и диких животных.
Наибольшее число пострадавших людей от укусов клещей регистрируется в мае-июне. Ежегодно фиксируется от 7 до 15 тысяч случаев.
В этом году в медицинские организации эндемичных областей с жалобами на укусы клещей обратилось 434 человека.
Напомним, в 2023 году в Казахстане три человека стали жертвами конго-крымской геморрагической лихорадки. Тогда скончались два жителя Кызылординской области и подросток в Туркестанской области. Подавляющее большинство заболевших были госпитализированы в тяжелом состоянии. 70 процентов из них несвоевременно обратились за медицинской помощью, несмотря на наличие клинических симптомов.
23.04.2025, 12:45 62921
Новый подход к обеспечению безопасности: дороги сужают в Казахстане
На суженном участке водитель автоматически снижает скорость и становится внимательнее
Фото: polisia.kz
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан сужают дороги для обеспечения безопасности на наиболее аварийно-опасных участках трасс, сообщает Polisia.kz.
В связи с участившимися фактами ДТП, особенно на трассах, МВД в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" провело анализ всех автодорог и определило наиболее аварийно-опасные участки. Именно на этих отрезках внедряется новый подход - метод сужения дороги", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что такой метод применяется в странах ОЭСР и США. Цель - не проверка, а исключительно профилактика.
На суженном участке водитель автоматически снижает скорость и становится внимательнее. Это делает проезд через опасную зону более безопасным. Полицейские проводят краткую профилактическую беседу, чтобы убедиться, что человек за рулем не устал и может продолжать путь. Кроме этого, для обеспечения порядка МВД активно применяет дроны и скрытое патрулирование", - добавили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Алматы участились ДТП с участием детей.
23.04.2025, 12:17 63876
Сельхозугодья и земли лесного фонда разрешат изымать под строительство водохранилищ
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки по вопросам лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, которые разрешают изымать сельхозугодья и земли лесного фонда под строительство водохранилищ, сообщает пресс-служба нижней палаты РК.
В целях строительства и функционирования водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение, и защитных сооружений от селей, оползней и лавин поправками разрешается изъятие орошаемых сельхозугодий, земель опытных полей научно-исследовательских и учебных заведений сельскохозяйственного, биологического, ирригационно-мелиоративного, рыбохозяйственного профиля, а также лесного и водного фонда", - говорится в документе.
Также земли особо охраняемых природных территорий разрешат переводить под соцобъекты: лечебные и образовательные учреждения, действующие кладбища и инженерную инфраструктуру: канализационно-очистные сооружения, линии электропередачи, которые существовали до создания и расширения ООПТ.
Поправки допускают и перевод земель государственного лесного фонда в земли других категорий для строительства коммуникаций сетей инженерного и коммунального обеспечения.
Также законопроект разрешает сенокос на специально выделенных участках Алакольского государственного природного заповедника для нужд местного населения в порядке, установленном уполномоченным органом.
Рванее эксперты прокомментировали планы правительства и местных властей по масштабной застройке гор и передаче около 20 тысяч гектаров территории Иле-Алатауского национального парка государственному региональному природному парку "Медеу". По их мнению, запланированное развитие горного туризма Алматы приведет к разрушению экосистем и ухудшению экологии города.
23.04.2025, 11:53 66426
Более 1,5 тысячи нарушений ПДД водителями мопедов выявлено в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - За последние недели в Алматы было выявлено более 1,5 тысячи правонарушений со стороны водителей мопедов, сообщила сегодня на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций официальный представитель департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек.
Среди них: отсутствие регистрации, вождение без водительских прав, управление в состоянии опьянения и другие серьезные нарушения.
Азирбек напомнила, что в Алматы ужесточили контроль за мопедистами. На сегодня более 12 тысяч из них прошли регистрацию, получили номера, водительские удостоверения и страховые полисы.
Сейчас в городе продолжается оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога". Особое внимание уделяется владельцам мопедов и мототранспорта. Все водители мопедов обязаны иметь при себе: водительское удостоверение соответствующей категории, регистрационный номер, техпаспорт, страховой полис, подтверждение прохождения техосмотра.
Эти меры направлены не только на выполнение закона, но и на защиту человеческой жизни. Это шаг к снижению аварийности и укреплению дисциплины на дорогах", - подчеркнула спикер.
С начала года в Алматы произошло 233 дорожно-транспортных происшествия с участием мопедов, в которых пострадало 243 человека. Около 500 мопедов были водворены на специализированные штрафные стоянки.
Полиция Алматы продолжит проводить рейды и разъяснительную работу. Мы будем действовать строго, но в рамках закона. Цель одна - обеспечить безопасность каждого жителя города. Закон и порядок - это не просто лозунг, это наш ориентир", - подытожила Салтанат Азирбек.
Напомним, с 5 апреля мопеды официально приравнены к механическим транспортным средствам. Если раньше за нарушение ПДД водителей мопедов наказывали штрафом в размере 2 МРП, то после принятия норм они будут привлекаться к ответственности по аналогии с водителями автомобилей.
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