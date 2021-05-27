Из казахстанского законодательства исключат термин "инвалид"

НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Министерство труда и социальной защиты населения опубликовало Концепцию проекта Конституционного закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан". Основанием разработки концепции является Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По рекомендации ООН ряд стран, ратифицировавших Конвенцию, изменили в законодательстве термин "инвалид" на "лицо с ограниченными возможностями". По итогам национального доклада по исполнению Конвенции в России эксперты ООН по правам инвалидов также высказали свои замечания касательно терминологии, рекомендовав использование более корректной терминологии по отношении к гражданам этой категории", - говорится в документе, опубликованном на сайте открытых НПА.

Вместе с тем, отмечается в документе, понятие "инвалид" используется в Конституционном законе Республик Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", что требует разработки самостоятельного законопроекта.

Кроме того, в соответствии с Конвенцией, государства-участники, признавая, что дискриминация в отношении любого лица по признаку инвалидности представляет ущемление достоинства и ценности, присущих человеческой личности, должны принимать надлежащие меры, в том числе законодательные, для изменения существующих законов, которые являются по отношению к инвалидам дискриминационными.

В соответствии с Конституцией Республики Казахстан никто не может подвергаться какой-либо дискриминации.

Слово "инвалид" пришло из английского языка, но английское слово invalid ("немощный", "болезненный") сейчас не используется, чтобы обозначить человека с особыми потребностями. В Конвенции по правам лиц с инвалидностью Организации объединённых наций (ООН) используется термин "Persons with disabilities", что дословно переводится как "люди с инвалидностью", однако в русском переводе этой же конвенции используется термин "инвалид"", - сказано в документе.

За мировой стандарт принято правило "рeople-first language" - когда говорят о ком-то, первым делом называют его человеком, а уже затем говорят о его болезни или особенности. Так, в английском языке принято говорить "человек с заиканием" вместо "заика". Таким образом, подчеркивается, что болезнь человека не определяет его личность.

Инвентаризация кодексов, законов, постановлений правительства Республики Казахстан, и приказов выявила использование терминологии, влекущей дискриминацию по признаку инвалидности. Это - "дети-инвалиды", "дети с ограниченными возможностями", "недостаток", "дефект", "умственная отсталость", "коррекция", "недоразвитие", "ограничение жизнедеятельности", "отклонение от нормального развития", "умственное нарушение", "увечье", "слабоумие". По итогам проведенной работы экспертами рекомендовано изменение терминологии, используемой в национальном законодательстве в отношении детей с инвалидностью", - поясняется в концепции.

Таким образом, говорится в документе, будут внесены изменения и дополнения в ряд действующих законодательных актов, использующих дискриминационную терминологию, в части изменения дефиницию "инвалид" на термин "лицо с инвалидностью", "ребенок инвалид" - на "ребенок с инвалидностью".





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