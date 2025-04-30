Из Москвы в Астану доставили останки погибших в годы Великой Отечественной войны казахстанских солдат

Во время Второй мировой войны без вести пропало более 271 тыс. казахстанцев

Фото: Минобороны РК

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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет военно-транспортной авиации Вооруженных сил Казахстана доставил из Москвы в Астану останки казахстанских воинов - Оразгали Айбулановича Белюбаева и Петра Капитоновича Оконечникова, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом - Самолет военно-транспортной авиации Вооруженных сил Казахстана доставил из Москвы в Астану останки казахстанских воинов - Оразгали Айбулановича Белюбаева и Петра Капитоновича Оконечникова, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.





Церемония передачи родственникам останков состоялась в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил. В мероприятии приняли участие представители посольств России и Беларуси в Казахстане, военнослужащие, ветераны Вооруженных сил, солдаты роты почетного караула, воспитанники военно-патриотического движения "Жас сарбаз", студенты колледжей и родственники погибших воинов.





Как отметил заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев, Министерство обороны РК, ОО "Атамның аманаты", поисковые отряды Казахстана и зарубежных стран продолжают работу по установлению судеб воинов, пропавших без вести в годы войны.





Благодаря труду поисковых отрядов спустя 80 лет к нам возвращаются имена героев, скрытых от нас войной, но не забытых историей. Каждый найденный солдат - это восстановленная судьба, слезы радости и боль родных, это еще один голос в живом строю памяти", - подчеркнул Шайх-Хасан Жазыкбаев.





Председатель правления ОО "Атамның аманаты" Мурат Молдагалиев отметил, что во время Второй мировой войны без вести пропало более 271 тыс. казахстанцев. До Оразгали Белюбаева и Петра Оконечникова их объединение организовало доставку на Родину и похороны с воинскими почестями останков 19 казахстанских воинов.





Большую признательность и благодарность организаторам мероприятия и поисковикам высказали родственники погибших бойцов.





Мой дядя Петр Оконечников был летчиком. Погиб в 19 лет. Семью создать не успел. По рассказам моего отца, их мать не смогла пережить потерю сына и умерла через несколько лет. Дядя будет похоронен рядом с могилой своего отца - моего деда. Рад, что наши воины найдут последнее пристанище на родной земле", - сказал внучатый племянник погибшего бойца Игорь Оконечников.





По словам Мурата Молдагалиева, красноармейца Оразгали Белюбаева нашли члены отряда "Находка" в ходе поисково-полевых работ у села Соболево Новгородской области в России. При нем были обнаружены ремни, пряжки, перочинный нож и медальон, по которому удалось узнать, что он родился в 1908 году. Летом 1941-го он был призван на фронт из колхоза Урнек Семипалатинской области. Погиб в августе 1943 года в бою у деревни Старая Русса Новгородской области. Останки Оразгали Белюбаева перезахоронят в селе Зубайыр области Абай.





Останки бортрадиста сержанта 8-го перегоночного авиационного полка Петра Оконечникова были обнаружены в ходе экспедиции Русского географического общества и Минобороны РФ по обследованию объектов воздушной трассы Аляска - Сибирь. Петр Оконечников родился в 1924 году. Он уроженец села Кутиха Зыряновского района Восточно-Казахстанской области. Разбился 28 августа 1943 года на самолете "Дуглас" Си-47 в ходе выполнения боевого задания. При нем были полетные карты, а также комсомольский билет, заполненный на казахском языке, за номером № 9248726. Петр Оконечников будет перезахоронен в городе Алтае Восточно-Казахстанской области.