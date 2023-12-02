Качественно завершить реконструкцию двух республиканских трасс поручил Смаилов

Речь идет о завершении трасс Талдыкорган - Усть-Каменогорск и Караганда - Балхаш

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Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Качественно завершить реконструкцию трасс Талдыкорган - Усть-Каменогорск и Караганда - Балхаш поручил Алихан Смаилов на встрече с первым вице-президентом компании-подрядчика CITIC Construction Ян Цзяньцяном, - Качественно завершить реконструкцию трасс Талдыкорган - Усть-Каменогорск и Караганда - Балхаш поручил Алихан Смаилов на встрече с первым вице-президентом компании-подрядчика CITIC Construction Ян Цзяньцяном, сообщает пресс-служба главы правительства.





Для проведения работ в следующем сезоне требуется заблаговременно заготовить дорожно-строительные материалы, в том числе щебень и битум. Аналогичная работа должна быть проведена и субподрядными организациями", - сказал Алихан Смаилов.





Он также поручил взять на контроль зимнее содержание дорог для обеспечения безопасности водителей.





Помимо завершения двух крупных дорожных проектов, премьер обсудил с Яном Цзяньцяном возможности участия CITIC Construction в других автодорожных проектах на территории Казахстана, а также инициативы компании по запуску инвестиционных проектов в сферах промышленности и сельского хозяйства.





Глава правительства подчеркнул, что со стороны центральных госорганов будет оказана необходимая поддержка в проработке соответствующих проектов.



