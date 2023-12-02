01.12.2023, 18:33 53126
Качественно завершить реконструкцию двух республиканских трасс поручил Смаилов
Речь идет о завершении трасс Талдыкорган - Усть-Каменогорск и Караганда - Балхаш
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Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Качественно завершить реконструкцию трасс Талдыкорган - Усть-Каменогорск и Караганда - Балхаш поручил Алихан Смаилов на встрече с первым вице-президентом компании-подрядчика CITIC Construction Ян Цзяньцяном, сообщает пресс-служба главы правительства.
Для проведения работ в следующем сезоне требуется заблаговременно заготовить дорожно-строительные материалы, в том числе щебень и битум. Аналогичная работа должна быть проведена и субподрядными организациями", - сказал Алихан Смаилов.
Он также поручил взять на контроль зимнее содержание дорог для обеспечения безопасности водителей.
Помимо завершения двух крупных дорожных проектов, премьер обсудил с Яном Цзяньцяном возможности участия CITIC Construction в других автодорожных проектах на территории Казахстана, а также инициативы компании по запуску инвестиционных проектов в сферах промышленности и сельского хозяйства.
Глава правительства подчеркнул, что со стороны центральных госорганов будет оказана необходимая поддержка в проработке соответствующих проектов.
Напомним, в Казахстане до конца 2025 года планируется завершить реконструкцию 3,6 тысячи километров дорог.
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02.12.2023, 15:54 2166
От выданных кредитов должен быть эффект - Дуйсенова о повышении благосостояния сельчан
Анализ, проведенный МСХ, показал, что в некоторых регионах кредиты выделяли без учета необходимой инфраструктуры
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Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы реализации проекта "Ауыл аманаты" рассмотрены на совещании под председательством вице-премьера Тамары Дуйсеновой, сообщает Primeminister.kz.
Основная задача проекта "Ауыл аманаты" - это повышение доходов сельского населения. Акиматам областей при определении политики выдачи кредитов нужно учитывать число безработных или получателей АСП в селах. У них должен появиться постоянный источник заработка", - подчеркнула Тамара Дуйсенова.
Анализ, проведенный МСХ, показал, что в некоторых регионах кредиты выделяли без учета необходимой инфраструктуры.
К примеру, в Туркестанской области 80% кредитов в рамках проекта выделили по направлению "животноводство". При этом в области наблюдается острый дефицит пастбищных земель. Сейчас этот показатель составляет более 2 млн га", - отметил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.
Ситуацию разъяснил заместитель акима Туркестанской области Ермек Кенжеханулы.
При выдаче займа у нас было конкретное условие: заемщик должен обеспечить стойловое содержание молочного КРС. То есть для приобретенных коров пастбища не нужны. Но сейчас мы уже не выдаем займы на животноводство", - ответил он.
В рамках проекта также предусмотрено создание кооперативов. Рекомендации по направлению их деятельности в каждом регионе подготовлены. Примеры представил секретарь партии Amanat Эльдар Жумагазиев.
Сейчас в стране работают 820 кооперативов. Объединились более 16 тысяч личных подсобных хозяйств. К сожалению, не все из них обеспечены нужным оборудованием и техникой. В рамках реализации проекта, считаю, нужно обратить внимание на соответствующую инфраструктуру", - отметил Жумагазиев.
Вице-премьер отметила важность проведенного скрининга сельских округов при создании, развитии кооперативов или присоединения к ним ЛПХ. Схемы финансирования проектов, то есть кредитования самих граждан, для открытия собственного дела или через кооперативы будет определяться регионами исходя из их специфик.
Нашим главным результатом должно стать улучшение благосостояния сельчан. От выданных кредитов должен быть эффект. Всем областям предоставлена подробная спецификация сельских округов. Поэтому можно считать, что у всех на руках есть инструмент по рациональному использованию выделяемых денежных средств", - резюмировала Тамара Дуйсенова.
Ранее спикер верхней палаты Маулен Ашимбаев заявил, что правила субсидирования агропромышленного комплекса за последние годы менялись 50 раз. Из-за этого фермеры не успевают подготовиться к новым требованиям, а инвесторы не спешат вкладываться в отрасль при такой нестабильности.
02.12.2023, 12:08 12141
Более 2,6 тысячи организаций образования попали в "рисковую" зону в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане более 2,6 тысячи организаций образования попали в "рисковую" зону и взяты на контроль Министерства просвещения, сообщает пресс-служба Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК.
В этом году отбор проводился с помощью автоматизированной системы, которая интегрирована с другими информационными системами (НОБД, e-license, база НЦТ и др.).
Сама процедура проводится по определенным критериям: качественный состав педагогов, материально-техническая база, ГОСО, типовые правила деятельности и др.", - сообщили в комитете.
В "рисковую" зону попали 2692 организации образования: 1446 детских садов, 1149 школ и 97 колледжей. Все они подлежат профилактическому контролю с посещением объекта.
В комитете подчеркнули, что автоматизация процедуры позволяет исключить человеческий фактор при назначении проверок.
Перечень организаций образования будет размещен на официальных сайтах Комитета по обеспечению качества в сфере образования Минпросвещения РК и Генеральной прокуратуры до 25 декабря 2023 года", - уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что прокуратура выявила грубейшие нарушения в школах Акмолинской области. В частности, в школах работали лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности, а в 40 школах педагоги не соответствовали квалификационным требованиям. В одной из сельских школ проводились учебные стрельбы с применением боевого оружия. Также установлены факты буллинга со стороны учеников старших классов по отношению к младшим.
01.12.2023, 19:45 49141
Казахстанцы вложили в финпирамиды более 9,3 млрд тенге
Фото: : Depositphotos
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Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Противодействие финансовым пирамидам обсудили участники межведомственного совета Агентства по финансовому мониторингу.
В работе совета приняли участие представители АРРФР, Нацбанка, МВД, МКИ, МЦРИАП, МФЦА, банков второго уровня и платежных организаций.
Участники обсудили риски использования финансового сектора при получении преступных доходов от деятельности финансовых пирамид. Они отметили, что с развитием цифровых технологий совершенствуются схемы привлечения средств. Только через банки вкладчики направили более 9,3 млрд тенге в пользу организаторов финпирамид.
Учитывая данную тенденцию, агентством отмечено налаженное взаимодействие с банками второго уровня. Благодаря сообщениям банков правоохранительными органами зарегистрировано 9 уголовных дел в отношении организаторов финпирамид. В целом за последние 2 года окончено расследование по 170 уголовным делам, пресечена деятельность 40 финпирамид, где организаторами были 277 лиц. Общее количество вовлеченных лиц составляет 40 тысяч граждан, причиненный ущерб оценивается в 10 млрд тенге", - сообщает АФМ.
В ведомстве отметили, что ищут информацию о возможных финпирамидах в новостных порталах и социальных сетях.
Благодаря этому с начала текущего года заблокировано свыше 7 тысяч ссылок на подобные материалы. В социальных сетях ведется работа по оповещению подписчиков о противоправном контенте", - подчеркнули в агентстве.
Напомним, в начале ноябре АФМ завершило расследование в отношении организатора филиалов финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей. Казахстанцы вложили в финпирамиду порядка 500 млн тенге. Дело направлено в суд.
Также к различным срока лишения свободы приговорили организаторов финансовой пирамиды ПК "Елімай-2019".
Депутат мажилиса Юрий Ли рассказал о сформировавшемся в Казахстане криминальном рынке труда, где можно легко трудоустроиться и работать в интересах мошенников.
01.12.2023, 18:25 52526
Военнослужащие Казахстана приняли участие в V Форуме по делам обороны и безопасности ШОС
На форуме были обсуждены глобальные инициативы Китая
Фото: gov.kz
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Пекин. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащие Республики Казахстан приняли участие в V Форуме по делам обороны и безопасности Шанхайской организации сотрудничества, сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана.
На форуме были обсуждены глобальные инициативы Китая, а также перспективы развития сотрудничества Шанхайской организации сотрудничества в области безопасности и обороны", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что мероприятие состоялось на базе Международного института по исследованию вопросов обороны Академии национальной обороны Национально-освободительной армии Китая.
Казахстан на форуме представили заместитель начальника Национального университета обороны Министерства обороны Казахстана - начальник факультета "Академия генерального штаба Вооруженных сил" Аскар Жоламанов и начальник управления департамента оперативного планирования генерального штаба Мурат Утешкалиев.
Ранее министр обороны Казахстана принял участие в работе Сяншаньского форума в Китае.
01.12.2023, 17:35 55446
В Казахстане намерены ограничить максимальную сумму займов по потребительским кредитам
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане намерены ограничить максимальную сумму потребительских займов и ввести запрет для должников с просроченными кредитами, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов.
Чтобы в будущем не было новых заемщиков, которые будут испытывать финансовые сложности, мы хотим законодательно ввести запрет: если у него уже есть в другом банке или МФО просроченный кредит, то должен быть наложен запрет на получение нового кредита, пока он не закроет проблемный. Также мы хотим ограничить максимальную сумму потребительских займов. Мы видим, что они выдаются часто на сумму свыше 100 миллионов тенге, иногда доходят до 1 миллиарда тенге. Это, наверное, заем, который получен на предпринимательские цели. Чтобы не наращивать кредитный долг населения Казахстана, мы хотим ограничить верхнюю планку потребительских займов", - цитирует tengrinews.kz Олжаса Кизатова.
По его словам, на сегодня определили около 1,5 млн человек, которые имеют проблемы со своевременной оплатой кредитов. Часть проблемных долгов передана коллекторам, сообщает inform.kz.
С каждым банком, микрофинансовой организацией и коллекторским агентством мы заключили индивидуальные планы. Определили список конкретных заемщиков. И с каждым банком и МФО определили, как они будут по конкретному заемщику снижать долговую нагрузку. Есть несколько путей. Если мы видим, что заемщик не имеет финансовой возможности оплачивать кредит, мы пытаемся с банками, МФО отработать этот вопрос в том плане, чтобы они простили этот кредит", - добавил Олжас Кизатов.
Ранее в Казахстане внесли изменения в правила предоставления микрокредитов онлайн. Кроме того, в мажилисе предложили ужесточить выдачу кредитов. Председатель мажилиса считает необходимым запретить выдавать кредиты неплатежеспособным гражданам и жестче регламентировать онлайн-кредитование.
01.12.2023, 13:08 67816
Токаев примет участие в церемонии открытия Всемирного климатического саммита
Фото: Акорда
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Дубай. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в выставочный центр Dubai Expo City для участия в церемонии открытия Всемирного климатического саммита, который проходит в Дубае под эгидой Конференции ООН по изменению климата, сообщает пресс-служба Акорды.
Главу государства встретили президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
В рамках саммита Касым-Жомарт Токаев выступит на пленарном заседании, а также проведет ряд встреч с главами государств и руководителями бизнес-структур.
01.12.2023, 11:54 72176
На сессии маслихата обсудили внесение изменений в бюджет Алматы
Сэкономленные средства предлагается перенаправить на социально важные проекты и мероприятия
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Алматы. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 1 декабря, на сессии маслихата на рассмотрение вынесли ряд вопросов, важных для жителей Алматы и развития города в целом. В числе вопросов - государственные обязательства в рамках проектов ГЧП.
В октябре судебным решением расторгнут договор ГЧП по модернизации наружного освещения. В этой связи для снятия оставшихся гособязательств (16,6 млрд тенге) требуется внесение изменений в решение маслихата 2018 года.
По проекту интеллектуальной системы безопасности дорожного движения расширено количество программных комплексов (на 300 АПК). Возрос объем государственных обязательств. В этой связи необходимо внести изменения в решение маслихата 2021 года по данному проекту", - сообщил заместитель акима Алматы Аскар Амрин.
В рамках реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции" с июля повышены тарифы на коммунальные услуги. В августе утверждена компенсация для поддержки социально уязвимых граждан в размере 0,5 МРП (1725 тенге). Для оказания дополнительной поддержки социально уязвимым гражданам предлагаем повысить размер компенсации до 0,6 МРП (2070 тенге) и принять соответствующее решение маслихата. Это позволит увеличить социальную помощь на 345 тенге на жилище.
В связи с изменениями в законодательство нам предстоит расширить перечень категорий социально уязвимых граждан, имеющих право льготного проезда на общественном транспорте. Кроме того, включить новые городские и пригородные маршруты в перечень социально значимых сообщений", - отметил Аскар Амрин.
Он подчеркнул, что один из ключевых вопросов повестки - внесение изменений в бюджет Алматы на 2023-2025 годы.
В текущем году был сформирован сбалансированный бюджет благодаря позитивной динамике в экономике и росту налоговых поступлений. Алматы добился высоких темпов роста экономики. По итогам 10 месяцев объем обрабатывающей промышленности вырос на 18,6%, строительство - на 1,9%, торговля - на 14,5%, инвестиции - на 4,2%. Инфляция с начала года составила 8,5%", - сообщил замакима.
По его словам, это уточнение бюджета является завершающим в текущем году.
Мы хотим минимизировать риски неосвоения средств, сформированных за счет перераспределения средств между администраторами бюджетных программ и экономии при проведении госзакупок. Сэкономленные средства предлагается перенаправить на социально важные проекты и мероприятия", - сообщил Аскар Амрин.
В октябре правительство Казахстана утвердило план мероприятий по социально-экономическому развитию Алматы.
01.12.2023, 11:29 71806
Мораторий на проверки бизнеса не распространяется на крупные промпредприятия - Асылов
Фото: gmk.center
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Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мораторий на проверки бизнеса не распространяются на крупные промышленные предприятия, сообщил в ответе на депутатский запрос генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов.
Относительно введенного моратория сообщаем, что указом президента Республики Казахстан от 26.12.2019 года № 229 прекращены проверки и 2 профилактический контроль с посещением только субъектов малого и микропредпринимательства. Таким образом, ограничения на проведение проверок субъектов крупного предпринимательства (в том числе крупных промышленных предприятий) не распространяются", - пояснил генеральный прокурор Казахстана.
Он также подчеркнул, что по фактам последних аварий на шахтах АМТ проводятся досудебные расследования по части 3 статьи 277 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ), которые находятся на контроле прокуратуры.
Подобные трагедии являются следствием ненадлежащего отношения ответственных лиц к безопасности работников, а также сформировавшегося ряда различных факторов, в том числе связанных с недостаточным правовым регулированием и государственным контролем. К примеру, диапазон административных санкций за нарушения трудовых прав работников для субъектов крупного бизнеса несущественный, поэтому методы их "дисциплинирования" не срабатывают", - заявил Берик Асылов.
Кроме того, по словам генпрокурора, в подзаконных актах отсутствуют нормы, допускающие ежегодные проверки предприятий, где отмечались факты травматизма и грубые нарушения правил техники безопасности.
Напомним, в 1 января 2020 года в стране действует трехлетний мораторий на проведение проверок малого и микробизнеса, сообщает Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК.
Исключения составляют проверки, направленные на предотвращение массовых угроз жизни и здоровья населения, окружающей среде, устранение незаконности и другое. К примеру, проверки, которые проводятся в случаях отравления людей, пожаров, невыплат заработных плат, не подпадают под действие данного моратория.
Ранее на шахте имени Костенко в Карагандинской области в ночь на 28 октября прогремел взрыв. В это время там находились 252 человека. 46 шахтеров погибли. 29 октября в стране было объявлено днем общенационального траура. Алихан Смаилов на заседании 31 октября сообщил, что сделка по передаче "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана завершается.
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