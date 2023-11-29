В Казахстане до конца 2025 года планируется завершить реконструкцию 3,6 тысячи километров дорог

В следующем году планируется внедрить платность дополнительно еще на 1 тысяче 200 км

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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Меры по дальнейшему развитию автодорожной отрасли рассмотрены на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.





Разветвленная сеть автодорог крайне важна для развития внутренней и внешней торговли. Казахстан должен стать полноценным транспортно-логистическим хабом. Такую задачу перед нами ставит глава государства. Для этого необходимо активизировать реализацию проектов в сфере строительства автомобильных дорог, придорожной инфраструктуры и сервиса. До конца 2025 года планируется завершить реконструкцию 3,6 тысячи км дорог. Все вопросы финансирования решены", - сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов.





Затем будет начата реализация новых проектов протяженностью 4,7 тысячи км. Тем самым до 2030 года будут модернизированы все международные автомобильные коридоры.





Прьемьер поручил обеспечить качество дорожного строительства и принимать своевременные меры на поступающие обращения граждан по качеству дорог. Только за текущий год поступило в госорганы свыше 19 тысяч официальных обращений и жалоб на автомобильные дороги.





Министерству транспорта совместно с акиматами надо обеспечить своевременную реализацию всех запланированных автодорожных проектов. Министерству транспорта и компании "КазАвтоЖол" необходимо принять меры по созданию инфраструктуры хранения битума. Также совместно с акиматами и Национальным центром качества дорожных проектов обеспечить контроль за соблюдением технологии хранения и использования битума. Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством экологии и акиматами проработать вопросы упрощения порядка выдачи земельных участков под строительство и расширение объектов придорожного сервиса. Акиматам обеспечить своевременное заключение договоров с Национальным центром качества дорожных проектов и техническим надзором", - поручил премьер.





Министр транспорта Марат Карабаев доложил, что в текущем году строительно-монтажными работами охвачено 10,7 тысячи км автомобильных дорог, из них 6,5 тысячи км - трассы республиканского значения, 4,2 тысячи км - местные дороги.





На сегодня завершены работы по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД), трассам Кандыагаш - Макат и Ушарал - Достык.





При этом, учитывая нарекания со стороны населения, усилия также направлены на основные долгострои 4-5 летней давности. Это автодороги Талдыкорган - Усть-Каменогорск, Караганда - Алматы, Мерке - Бурылбайтал, Актобе - Кандыагаш, Атырау - Астрахань. Отдельное внимание уделяется проектам капитального ремонта дорог в Западно-Казахстанской области. Среди них Казталовка - Жанибек и Униге - Бисен - Сайхин. В настоящее время проезд обеспечен на 220 км. Полное завершение проектов ожидается в 2024 году", - уточнил министр.





По его словам, ежегодно на содержание дорог страны требуется финансирование в объеме 60 млрд тенге.





В этих целях для снижения нагрузки на бюджет внедряются платные участки поэтапно. На сегодняшний день платная система введена на 3 тысячах 200 км дорог. За 11 месяцев сборы составили 26 млрд 500 млн тенге. В следующем году планируем внедрить платность дополнительно еще на 1 тысяче 200 км. В целом к 2029 году платная система поэтапно будет введена на 11 тысячах км по мере завершения работ по реконструкции", - сказал он.





Глава ведомства отметил, что тарифы за проезд по платным участкам автомобильных дорог в Казахстане по сравнению со странами ближнего и дальнего зарубежья являются самыми низкими.





Дополнено 28.11.2023, 12.00





Министр транспорта Марат Карабаев рассказал о планах по улучшению качества дорог в Казахстане, информирует sputnik.kz.





Сообщается, что в случае обнаружения дефектов обращались к подрядчику, строившему дороги. Теперь же за качество дорожного полотна будет отвечать и технадзор, одобривший ввод дороги в эксплуатацию соразмерно с авторским надзором, то есть с компанией, которая делала проектно-сметную документацию.





Таким образом, финансовые расходы по устранению неполадок будут распределены между подрядчиком, техническим и авторским надзором.





Минтраспорта считает, что данные меры помогут повысить качество дорог.



