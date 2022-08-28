Кадровые перестановки прошли в Минпросвещения

НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Постановлением правительства РК Шолпан Каринова назначена первым вице-министром просвещения РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Шолпан Каринова родилась в 1972 году в Акмолинской области.

Окончила Кокшетауский педагогический институт имени Ч. Валиханова, Омский государственный педагогический университет.

Трудовую деятельность начала в 1994 году учителем средней школы.

С 1998 по 1999 годы - учитель русского языка и литературы.

С 1999 по 2000 годы - учитель казахского языка в русских классах.

С 2000 по 2002 годы - заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ленинградской средней школы Северо-Казахстанской области.

С 2003 по 2004 годы - методист; и.о. руководителя подразделения по учебной работе отдела образования и спорта Тайыншинского района СКО.

С 2004 по 2005 годы - директор средней школы № 5 Тайыншинского района СКО.

С 2005 по 2008 годы занимала руководящие должности в отделе образования Тайыншинского района СКО.

С 2008 по 2009 годы - руководитель структурного подразделения аппарата акима Тайынша, СКО.

С 2009 по 2012 годы - заместитель начальника управления образования СКО, Петропавловск.

С 2012 по 2013 годы - заместитель акима Петропавловска по социальной сфере.

С 2013 по 2017 годы - и.о. руководителя; руководитель управления образования СКО, Петропавловск.

С 2017 по 2018 годы - директор департамента дошкольного и среднего образования МОН РК.

С 2018 по 2019 годы - заместитель директора центра педагогического мастерства "Назарбаев интеллектуальные школы", Астана.

С 2019 по 2021 годы работала вице-министром образования и науки РК.

С сентября 2021 года и по настоящее время - первый вице-министр образования и науки РК.

Постановлением правительства РК Айбат Ильясов назначен на должность вице-министра просвещения РК.

Айбат Ильясов родился в 1982 году. Имеет высшее образование по специальности "Вычислительная техника и программное обеспечение".

С 2006 по 2007 годы работал старшим инженером-электроником, главным специалистом в АО "Национальные информационные технологии".

С 2008 по 2009 годы являлся главным специалистом РГП "Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций".

С 2009 по 2012 годы - главный консультант, заведующий сектором в департаменте по обеспечению деятельности судов при Верховном суде, главный эксперт, и.о. начальника управления информатизации и защиты информационных ресурсов в Министерстве юстиции.

С марта 2013 года до февраля 2022 года - руководитель управления информатизации и защиты информационных ресурсов, директором департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг Министерства юстиции РК.

С февраля 2022 года работал вице-министром образования и науки РК.