Система Orphus

Кадровые перестановки прошли в Минпросвещения

27.08.2022, 18:40 15546
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Постановлением правительства РК Шолпан Каринова назначена первым вице-министром просвещения РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Шолпан Каринова родилась в 1972 году в Акмолинской области.
 
Окончила Кокшетауский педагогический институт имени Ч. Валиханова, Омский государственный педагогический университет.
 
Трудовую деятельность начала в 1994 году учителем средней школы.
 
С 1998 по 1999 годы - учитель русского языка и литературы.
 
С 1999 по 2000 годы - учитель казахского языка в русских классах.
 
С 2000 по 2002 годы - заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ленинградской средней школы Северо-Казахстанской области.
 
С 2003 по 2004 годы - методист; и.о. руководителя подразделения по учебной работе отдела образования и спорта Тайыншинского района СКО.
 
С 2004 по 2005 годы - директор средней школы № 5 Тайыншинского района СКО.
 
С 2005 по 2008 годы занимала руководящие должности в отделе образования Тайыншинского района СКО.
 
С 2008 по 2009 годы - руководитель структурного подразделения аппарата акима Тайынша, СКО.
 
С 2009 по 2012 годы - заместитель начальника управления образования СКО, Петропавловск.
 
С 2012 по 2013 годы - заместитель акима Петропавловска по социальной сфере.
 
С 2013 по 2017 годы - и.о. руководителя; руководитель управления образования СКО, Петропавловск.
 
С 2017 по 2018 годы - директор департамента дошкольного и среднего образования МОН РК.
 
С 2018 по 2019 годы - заместитель директора центра педагогического мастерства "Назарбаев интеллектуальные школы", Астана.
 
С 2019 по 2021 годы работала вице-министром образования и науки РК. 
 
С сентября 2021 года и по настоящее время - первый вице-министр образования и науки РК.
 
Постановлением правительства РК Айбат Ильясов назначен на должность вице-министра просвещения РК.
 
Айбат Ильясов родился в 1982 году. Имеет высшее образование по специальности "Вычислительная техника и программное обеспечение". 
 
С 2006 по 2007 годы работал старшим инженером-электроником, главным специалистом в АО "Национальные информационные технологии".
 
С 2008 по 2009 годы являлся главным специалистом РГП "Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций".
 
С 2009 по 2012 годы - главный консультант, заведующий сектором в департаменте по обеспечению деятельности судов при Верховном суде, главный эксперт, и.о. начальника управления информатизации и защиты информационных ресурсов в Министерстве юстиции. 
 
С марта 2013 года до февраля 2022 года - руководитель управления информатизации и защиты информационных ресурсов, директором департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг Министерства юстиции РК.
 
С февраля 2022 года работал вице-министром образования и науки РК.
 

новости по теме

МСХ проверит более 2,5 тысячи субъектов на предмет соблюдения земельного законодательства

27.08.2022, 20:24 12181
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Согласно поручению главы государства 28 апреля была сформирована рабочая комиссия по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Задача Минсельхоза - до конца года вернуть государству не менее 5 млн га "неработающих" площадей, сообщает пресс-служба ведомства.
 
9 августа президент подписал указ, предусматривающий отмену моратория на проведение проверок по земельным вопросам.
 
Территориальными подразделениями Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК запланированы проверки в отношении 2584 субъектов на площади 7,45 млн га, из них пашня - 585,2 тысячи га, пастбища - 6,86 млн га.
 
Вместе с тем 900 внеплановых проверок в отношении землепользователей на площади около 3 млн га уже зарегистрированы, в результате чего внесено 418 предписаний по 1 млн 329 тысячам га об устранении нарушений земельного законодательства. Кроме того, с начала года проведены 103 внеплановые проверки в отношении местных исполнительных органов. Установлено, что 118 решений акиматов о предоставлении сельхозугодий приняты незаконно.
 
С начала 2022 года возвращено и проводятся завершающие процедуры по возврату государству 2 млн 929 тысяч га сельхозземель, что почти в 7 раз больше, чем за весь прошлый год, когда вернуть удалось 430 тысяч га. Работа в этом направлении продолжается.
 
Общая площадь сельхозугодий в Казахстане составляет 201,9 млн га (пашня - 26,1 млн га, пастбища - 80,6 млн га, прочие - 7,3 млн га, земли запаса - 87,9 млн га), в том числе предоставленных в землепользование - 114 млн га.
 

Казахстан приостановит экспорт военной продукции на год

27.08.2022, 19:14 13766
Казахстан приостановит экспорт военной продукции на год
Фото: Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание комиссии по вопросам оборонной промышленности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Участники рассмотрели предложение Министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Это предложение членами комиссии было поддержано.
 
Кроме того, обсуждены планы по проведению ревизии юридических лиц, имеющих лицензии, и внесению изменений в закон "О разрешениях и уведомлениях".
 

Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем приостановят работу

27.08.2022, 18:58 14401
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - 30 августа пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Работа будет приостановлена в связи с празднованием Дня Конституции РК, сообщает пресс-служба КНД МФ РК.
 
Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат работу в штатном режиме.
 
Перевозчиков и всех желающих пересечь границу просят заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.
 

Эксперты внесли предложения к проекту новой политической платформы AMANAT

27.08.2022, 18:49 15001
Эксперты внесли предложения к проекту новой политической платформы AMANAT
Фото: AMANAT
АЛМАТЫ. 27 АВГУСТА - В Алматы состоялось экспертное обсуждение проекта новой политической платформы партии AMANAT, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Во встрече приняли участие секретарь партии Даулет Карибек, член фракции AMANAT в мажилисе, руководитель рабочей группы по разработке платформы Айдос Сарым, независимые эксперты, политологи и общественные деятели. 
 
Айдос Сарым подчеркнул, что работа в данном направлении ведется уже несколько месяцев с активным обсуждением повестки в региональных филиалах. 
 

Задача рабочей группы - с учетом всех обсуждений, дискуссий, предложений, том числе озвученных сторонними экспертами, мнений рядовых партийцев выработать документ, который будет актуален в долгосрочной перспективе. Новая политическая платформа AMANAT должна отражать ее основные ценности, принципы, то, какой партийцы видят AMANAT и страну в целом", - сказал народный избранник. 

 
Президент общественного фонда "Мир Евразии" Эдуард Полетаев отметил, что политическая платформа - это новый политический инструмент, который отличается от, к примеру, предвыборной программы. 
 

Для партии важно, чтобы на основе этой платформы вне зависимости от того, какие депутаты парламента будут представлять партию, какие руководители региональных филиалов будут находиться в своих креслах, чтобы население Казахстана знало основные цели и задачи, с которыми партия идет в массы", - подчеркнул Эдуард Полетаев.

 
По словам политического обозревателя Никиты Шаталова, в платформе обозначаются ценности, которые будут способствовать прогрессу общества во всех сферах жизни.
 

Сегодня мы сталкиваемся с массой вызовов - это напряженная геополитическая ситуация, социально-демографическая картина, пандемии. Это все нужно учитывать, делая прогноз и прописывая платформу, потому что политика так устроена, что все должно опираться на конкретные цифры и имеющуюся базу", - добавил он.

 
Политолог Марат Шибутов предложил свой авторский вариант политической платформы. В его основе лежат концентрические круги: "я-семья-дом-работа-микрорайон-регион-центр".
 

Главное, чтобы в центре всего был человек. Вместе с тем партия не должна заменять собой государство, но она несет ответственность перед своими членами, обществом, избирателями. Нужно сосредоточиться на конкретных делах", - считает политолог. 

 
В свою очередь президент центра социальных и политических исследований "Стратегия" Гульмира Илеуова подчеркнула, что партии следует формировать новые смыслы, в центре которых будет идея всеобщего труда.
 

Сейчас перед страной и партией стоят новые социально-экономические вызовы, и для того, чтобы их преодолеть, партии необходимо максимально включить свой аналитический потенциал", - сказала она.

 
Финансовый консультант Расул Рысмамбетов в своем выступлении сконцентрировался на роли политических партий в современных условиях. Эксперт подчеркнул, что сегодня большую конкуренцию политическим партиям могут составлять различные блогеры и активисты, имеющие большую аудиторию в социальных сетях. Поэтому партии необходимо формировать собственные смыслы и продвигать их в информационном пространстве.
 
Обмен мнениями в Алматы прошел в конструктивном ключе, свое мнение высказал каждый участник встречи. 
 
Напомним, ранее председатель AMANAT Ерлан Кошанов провел совещание с руководством центрального аппарата и региональными филиалами, отметив, что работа над обновлением политической платформы должна вестись исключительно в формате "слышащей партии". Должен быть обеспечен широкий политический диалог со свободным обменом мнениями.
 

Президент РК поздравил боксера Жанибека Алимханулы с титулом чемпиона мира

27.08.2022, 16:50 17291
Президент РК поздравил боксера Жанибека Алимханулы с титулом чемпиона мира
Фото: sports.ru
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму боксеру Жанибеку Алимханулы, в которой поздравил его с присуждением титула чемпиона мира по версии WBO, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент высоко оценил вклад Жанибека Алимханулы в продвижение авторитета отечественной школы бокса, отметив, что многие наши боксеры успешно выступают на мировом ринге, информирует Акорда. 
 

Благодаря своему трудолюбию и упорству вы в очередной раз продемонстрировали превосходство казахского стиля в боксе. Уверен, это выдающееся достижение повысит интерес нашей молодежи к спорту, особенно к боксу. Каждый Ваш шаг в большом спорте - яркий пример для молодых казахстанцев. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и новых спортивных свершений!" - сообщается в телеграмме главы государства. 

 

МИИР предлагает ряд изменений по контролю качества строительства

27.08.2022, 09:34 21311
МИИР предлагает ряд изменений по контролю качества строительства
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - В рамках проекта "Ашык сагат аланы" состоялось обсуждение вопросов улучшения качества строительных работ, в котором приняли участие представители Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК, бизнес-сообщества, РГП "Градкадастр", АО "КазНИИСА", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил руководитель управления градостроительного и архитектурно-строительного контроля КДСЖКХ Тимур Бижанов, за последнее время участились случаи нарушения строительства без разрешительных документов.
 
Министерство на постоянной основе ведет жесткий контроль за деятельностью местных исполнительных органов по делам архитектуры, градостроительства и строительства объектов.
 
На сегодня органами ГАСК МИО принято 8291 уведомление о начале строительства. Введено порядка 5724 объектов, из них жилье - 934. В текущем году количество введенных объектов уменьшилось на 34% (в 2021 году введено 8658 объектов).
 
Органами ГАСК МИО проведено 862 проверки, что выше на 18% к аналогичному периоду прошлого года. Всего по результатам проверок привлечены к административной ответственности 2113 субъектов, что выше на 39% к аналогичному периоду прошлого года.
 
Вместе с тем органами ГАСК в отношении экспертных организаций всего составлено 40 административных материалов, 34 организации привлечены к ответственности, из них 6 организаций привлекались дважды.
 

На сегодня действующая система государственного контроля не позволяет охватить строящиеся объекты без наличия обращений и положительного решения акимов о назначении проверок в рамках моратория. В этой связи министерством предлагается внедрить механизм планового контроля объектов. Принцип предусматривает добровольное соглашение заказчика на проведение планового контроля ГАСКом. По результатам планового контроля штрафные и ограничительные меры не применяются", - отметили в МИИР. 

 
Отмечается, что наибольший эффект предлагаемого вида контроля заключается в постоянном государственным контроле всех циклов строительства (начиная с рытья котлована до благоустроительных работ) и в совокупности с лабораторным контролем позволит повысить качество строительства.
 
Также ряд изменений предлагается внедрить и в процедуру приемки объектов в эксплуатацию.
 
На сегодняшний день органами ГАСК сверка акта приемки осуществляется камерально без выезда на объект.
 
Ввиду чего наблюдается явное пренебрежение застройщиками качеством строительства, и объекты принимаются со строительными недоделками.
 
В связи с чем предложено два механизма. Во-первых, в случае если ранее проводился плановый контроль объекта, ГАСК будет участвовать в приемке (выдает заключение) без выезда.
 
Во-вторых, в случае отказа заказчика от добровольного плана контроля ГАСК при поступлении акта приемки будет выезжать на объект и выдавать заключение.
 
Кроме того, в целях исключения нарушений в рамках закона по вопросам введения бизнеса установлены требования, предъявляемые органами ГАСК при приеме уведомления о начале СМР до сверки актов приемки объектов в эксплуатацию.
 
Данные предложения предусмотрены проектом закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса".
 

Токаев провел встречу с членами Национального курултая

26.08.2022, 17:29 29526
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членами Национального курултая, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Глава государства принял членов Национального курултая при президенте Серика Акылбая и Сергея Худякова, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Основной темой беседы президента с председателем республиканского общественного объединения "Казахстанский союз юристов" Сериком Акылбаем стали перспективы развития правовой системы в Казахстане. Серик Акылбай высказал ряд предложений, направленных на повышение правовой грамотности граждан в процессе проведения реформ.
 
В ходе встречи Касым-Жомарта Токаева с членом общественного совета Северо-Казахстанской области, директором частного учреждения "Институт развития местного самоуправления" Сергеем Худяковым были рассмотрены предложения, касающиеся дальнейшего совершенствования жилищной политики и местного самоуправления. Сергей Худяков также поделился своим видением развития консолидации общества.
 

Аким Туркестанской области подал в отставку

26.08.2022, 17:21 26466
Аким Туркестанской области подал в отставку
Фото: Otyrar.kz
ТУРКЕСТАН. 26 АВГУСТА - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев подал в отставку, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Заявление он написал 24 августа, сообщает Otyrar.kz.
 
Информацию подтвердили в акимате области. 
 
Принять отставку или нет, решит президент.
 
Напомним, суд признал бывшего акима Кентау Даурена Махажанова виновным в получении взятки. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?

      Архив опросов