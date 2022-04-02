Как будет разделена Алматинская область, рассказали в акимате

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ТАЛДЫКОРГАН. 1 АПРЕЛЯ - В акимате Алматинской области рассказали, как будет разделен регион в соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На территории создаваемой области Жетысу будут находиться 8 районов и 2 города с 352 населенными пунктами, на территории Алматинской области - 1 город и 9 районов, в составе которых - 380 населенных пунктов. Акимат Алматинской области разработал алгоритм действий по принятию указа президента РК об административно-территориальном устройстве. Кроме того, создана рабочая комиссия по разделению области, в которую вошли руководители соответствующих областных управлений и территориальных органов", - сообщил аким Алматинской области Канат Бозумбаев в ходе внеочередной сессии областного маслихата.

Административно-территориальные изменения оптимизируют процесс государственного управления, упростят гражданам проезд до областного центра и обратно, будут способствовать более эффективному регулированию внутренней миграции и придадут мощный импульс развитию двух регионов, отметил аким области.

По его словам, на сегодня разработана схематическая карта с указанием на ней новых границ административно-территориальных единиц, других географических данных, имеющих значение для решения вопроса. Ведется разработка нового генерального плана и проекта детальной планировки города Капшагая. Проведены экономические расчеты и подготовлен аналитический материал по социально-экономическому развитию Алматинской области и области Жетысу. Начаты работы по перераспределению действующей штатной численности и определению объектов для размещения государственных органов.

Вместе с тем аким области озвучил ряд проблемных вопросов с финансированием, вытекающих в связи с переездом. В их числе: аренда служебных помещений, выплата подъемных пособий, аренда жилья для сотрудников и членов их семей. В настоящее время производятся расчеты по данным расходам, и в дальнейшем будет представлена бюджетная заявка для выделения средств из республиканского бюджета.

В ходе состоявшейся сессии маслихата депутаты единогласно поддержали инициативу президента о разделении Алматинской области на две, отметив, что эта мера позволит эффективно развивать оба региона.