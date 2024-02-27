Как будут бороться с вредными товарами в Казахстане, рассказала Дуйсенова

В частности, рекламу вредных товаров намерены ограничить на отечественных теле- и радиоканалах

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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Временные ограничения на рекламу вредных товаров на национальных теле- и радиоканалах могут ввести в Казахстане, сообщила в - Временные ограничения на рекламу вредных товаров на национальных теле- и радиоканалах могут ввести в Казахстане, сообщила в ответе на депутатский запрос вице-премьер Тамара Дуйсенова.





По ее словам, министерства здравоохранения, культуры и информации прорабатывают вопрос временных ограничений на рекламу вредных товаров для детей на национальных телерадиоканалах.





Также санитарные правила запрещают продавать вредные продукты в дошкольных организациях, объектах образования и воспитания, домах ребенка, детских оздоровительных и санаторных объектах. Запрет распространяется на газированные, лечебные и лечебно-столовые минеральные воды, сладкие безалкогольные напитки, безалкогольные энергетические (тонизирующих) напитки, фастфуд: гамбургеры, хот-доги, пицца, наггетсы, чипсы и т.д.





Пересмотрены нормы питания детей, воспитывающихся в дошкольных организациях, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и студентов в организациях технического и профессионального образования (снижается содержание сахара в продуктах питания, нормы картофеля уменьшены за счет увеличения количества других овощей, в ежедневный рацион включили молоко и кисломолочные продукты, обогащенные витаминами А, Д, Е)", - написала министр.





В 20% школ Казахстана внедрены единые стандарты по рациону питания школьников с включением продуктов, обогащенных витаминами и минералами, разработанные Казахской академией питания.





Министр напомнила, что энергетические напитки, чипсы, фастфуд и другие "вредные" продукты ввозятся в страну при наличии декларации о соответствии и контролируются на стадии реализации в рамках контрольного закупа и санитарно-эпидемиологического мониторинга продукции.





Продолжается работа с предпринимателями по внедрению цветовой маркировки путем нанесения дополнительной цветовой индикации на упаковку пищевой продукции с учетом содержания в ней критически значимых веществ (соль, сахар, трансжиры)", - пояснили вице-премьер.





Она также напомнила о введении в стране налога на сахаросодержащие напитки.





Ранее американские врачи отметили активное распространение рака среди молодых людей по всему миру. Эксперты связывают распространение онкологии с частым употреблением сладких напитков в подростковом возрасте и избыточным весом.



