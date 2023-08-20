Как будут контролировать Большой проект в Казахстане, рассказали в правительстве

Проект разработан для поддержки молочно-товарных ферм в Казахстане и рассчитан на несколько лет

Рассказать друзьям

Астана. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Как будут реализовывать и контролировать Большой проект в Казахстане, - Как будут реализовывать и контролировать Большой проект в Казахстане, рассказали в правительстве.





Большой проект - это господдержка в виде льготного кредита под 2,5% годовых на 10 лет для строительства молочно-товарных ферм (МТФ), в 2023 году сумма составляет 100 млрд тенге. Задача проекта - обеспечить потребность страны производством социально значимых продуктов питания с высокой долей импорта на сегодняшний день. Проект рассчитан на несколько лет", - сообщает сайт главы кабмина.





Претендовать на получение льготного кредитования могут только крупные хозяйства с большим практическим опытом, обеспеченные кормовой и производственной базой, имеющие достаточно собственных средств для софинансирования проектов.





Последний показатель особенно важен, так как бюджетные средства в основном предусмотрены на расширение или модернизацию действующих МТФ.





В настоящее время акиматы в 11 регионах Казахстана определили предварительный пул из потенциальных 67 проектов, отвечающих данным критериям. Из них 35 претендуют на расширение действующего производства, 32 проекта предполагают строительство новых молочно-товарных ферм.





Эффективность распределения и реализации агропроектов, вошедших в пул, будут контролировать и совместно вести Министерство сельского хозяйства, НПП "Атамекен", акиматы - участники проекта.





У нас сейчас достаточно четко отработана система мониторинга инвестиционных проектов. Есть информационная система, в которой мы можем видеть в режиме реального времени ход реализации инвестпроектов, на дэшборде отражаются их ключевые показатели. У предпринимателя в системе есть свой кабинет инвестора, куда загружаются данные по его проекту. Доступ в систему можем сделать акимату, МСХ и другим участникам, госорганам. Это будет объективный канал информации", - рассказал глава НПП "Атамекен" Раимбек Баталов.





Вице-премьер Серик Жумангарин поддержал инициативу, поручив НПП совместно с МСХ для контроля за реализацией пула проектов в рамках Большого создать на базе Нацпалаты управляющий комитет по инвестициям на базе этой информационной системы.





Кроме того, на площадке управляющего комитета будет проводиться отбор проектов в пул для льготного кредитования на следующий год.





Сейчас идет работа по выделению из республиканского бюджета 100 млрд тенге на 2024 год для реализации следующего этапа Большого проекта - строительство и расширение птицефабрик, овощехранилищ с климат-контролем, проекты по орошению. Все эти проекты вкупе позволят значительно снизить импортозависимость страны по основным продуктам питания.





За использованием денег по каждому проекту, вошедшему в Большой проект, нужно обеспечить полноценный контроль. Раз в месяц будем собираться и рассматривать ход их реализации. Мне нужен только 100-процентный результат. Также предлагаю НПП "Атамекен" максимально привлекать отечественных производителей к строительству МТФ", - подытожил Жумангарин.





Ранее производители молока из Карагандинской области рассказали , что, несмотря на рост всех показателей, изготовители молочной продукции испытывают большой дефицит хорошего молока. Ситуация ставит производство в зависимость от сухого молока и от поставок сырья из Российской Федерации.





Если ситуация в регионе не изменится, то существует большая вероятность того, что производители молочной продукции будут вынуждены снизить обороты производства. Возможно, что некоторые компании даже остановят работу и закроются. Причем такая картина острого дефицита сырого молока наблюдается не только в нашем регионе, а по всему Казахстану", - отметил председатель совета, председатель РОО "Союз фермеров Казахстана" Игорь Жабяк.