Как в Казахстане действует механизм принудительного возврата "необъяснимого богатства"
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Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры Казахстана Нурдаулет Суиндиков на брифинге службы центральных коммуникаций рассказал, как в стране действует механизм принудительного возврата "необъяснимого богатства".
В частности, работа комитета по линии добровольного возврата активов охватывает 4 основных компонента: пополнение республиканского бюджета; возврат активов в натуре; реинвестирование капитала и реализацию соцпроектов. Достигнутое - это результат проявления субъектами закона доброй воли по построению диалога с государством и готовности вкладывать нажитый капитал в национальную экономику, на благо народа и процветание Казахстана.
Если такой инициативы нет и комитет имеет разумные сомнения законности происхождения актива, то применяются принудительные механизмы. Основной инструмент - это так называемый иск о необъяснимом богатстве. По таким судебным делам основное бремя доказывания лежит на ответчике. Если он не сможет достоверно опровергнуть доводы комитета о незаконности происхождения актива, то имущество по решению суда обращается в доход государства", - пояснил Нурдаулет Суиндиков.
Также, по его словам, с 2022 года возвращены активы на 1,5 трлн тенге. Они взысканы в пользу государства по уголовным, гражданским, административным делам и производствам в рамках контрольно-надзорной деятельности государственных органов.
С текущего года мы начали использовать новые механизмы и способы возврата, установленные соответствующим законом. Мы строго придерживаемся целей принятия закона по обеспечению стабильного экономического и социального развития страны на благо народа Казахстана путем вовлечения активов в легальный оборот. Одним из основных принципов закона является поощрение добровольного возвращения. Его преимущество состоит в том, что субъект может сохранить часть своего имущества. В то же время он может реализовать необходимые стране проекты, которые напрямую влияют на благосостояние наших граждан", - добавил председатель комитета по возврату активов.
Ранее сообщалось, что прокуроры инициировали иски о возврате в госсобственность имущества на 4,8 млрд тенге.