Прокуроры инициировали иски о возврате в госсобственность имущества на 4,8 млрд тенге

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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой проведена проверка в сфере управления государственным имуществом и приватизации. Установлено, что в отдельных случаях продажа государственного имущества противоречила закону, поэтому прокурорами инициированы иски о возврате в собственность государства имущества на сумму порядка 4,8 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





По данным прокуратуры, один из таких исков на сегодня удовлетворен судом.





В 2019 году в пользу частной компании, аффилированной с бывшим министром культуры Мухамедиулы за 332 млн тенге реализована Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта. Расположенное в городе Алматы предприятие до продажи было оценено в 662 млн тенге. При этом, реальная рыночная стоимость имущественного комплекса составляла 1,213 млрд тенге, разница в сумме выразилась в занижении долгосрочных активов предприятия. По иску прокуратуры города Алматы договор купли-продажи предприятия судом признан недействительным", - говорится в сообщении.





Наряду с этим, по данным Генпрокуратуры, по искам прокуроров в Астане и Алматы идут судебные разбирательства о возврате в государственную собственность еще трех объектов на сумму более 3,5 млрд тенге, также ранее проданных компаниям, связанным с экс-министром культуры Мухамедиулы.





Сообщается, что в рамках проверки прокуратурой области Улытау предан суду ("Халатность", часть 2 статьи 371 Уголовного кодекса) один из руководителей Карагандинского департамента государственного имущества. Последний обвиняется в проявлении халатности при отчуждении объекта государственной собственности, повлекшей причинение государству ущерба на 184 млн тенге.





По итогам проверки по представлению Генеральной прокуратуры за системные недостатки и упущения наказаны 35 должностных лиц Комитета государственного имущества и приватизации, в том числе первые руководители региональных департаментов.





В ведомстве отметили, в рамках утвержденной правительством Дорожной карты предложено исключить прямую адресную продажу активов и передачу имущества в доверительное управление с правом последующего выкупа, пересмотреть механизм приватизации на понижение цены, а также определить единую методику расчета стоимости приватизируемых объектов.





Практическая реализация инициатив Генеральной прокуратуры позволит обеспечить прозрачность процесса приватизации и минимизировать коррупционные риски, добавили в ведомстве.