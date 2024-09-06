05.09.2024, 09:26 40126

Прокуроры инициировали иски о возврате в госсобственность имущества на 4,8 млрд тенге

Генеральной прокуратурой проведена проверка в сфере управления государственным имуществом и приватизации
Прокуроры инициировали иски о возврате в госсобственность имущества на 4,8 млрд тенге
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой проведена проверка в сфере управления государственным имуществом и приватизации. Установлено, что в отдельных случаях продажа государственного имущества противоречила закону, поэтому прокурорами инициированы иски о возврате в собственность государства имущества на сумму порядка 4,8 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, один из таких исков на сегодня удовлетворен судом.

В 2019 году в пользу частной компании, аффилированной с бывшим министром культуры Мухамедиулы за 332 млн тенге реализована Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта. Расположенное в городе Алматы предприятие до продажи было оценено в 662 млн тенге. При этом, реальная рыночная стоимость имущественного комплекса составляла 1,213 млрд тенге, разница в сумме выразилась в занижении долгосрочных активов предприятия. По иску прокуратуры города Алматы договор купли-продажи предприятия судом признан недействительным", - говорится в сообщении.


Наряду с этим, по данным Генпрокуратуры, по искам прокуроров в Астане и Алматы идут судебные разбирательства о возврате в государственную собственность еще трех объектов на сумму более 3,5 млрд тенге, также ранее проданных компаниям, связанным с экс-министром культуры Мухамедиулы.

Сообщается, что в рамках проверки прокуратурой области Улытау предан суду ("Халатность", часть 2 статьи 371 Уголовного кодекса) один из руководителей Карагандинского департамента государственного имущества. Последний обвиняется в проявлении халатности при отчуждении объекта государственной собственности, повлекшей причинение государству ущерба на 184 млн тенге.

По итогам проверки по представлению Генеральной прокуратуры за системные недостатки и упущения наказаны 35 должностных лиц Комитета государственного имущества и приватизации, в том числе первые руководители региональных департаментов.

В ведомстве отметили, в рамках утвержденной правительством Дорожной карты предложено исключить прямую адресную продажу активов и передачу имущества в доверительное управление с правом последующего выкупа, пересмотреть механизм приватизации на понижение цены, а также определить единую методику расчета стоимости приватизируемых объектов.

Практическая реализация инициатив Генеральной прокуратуры позволит обеспечить прозрачность процесса приватизации и минимизировать коррупционные риски, добавили в ведомстве.
 

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05.09.2024, 20:22 22056

Токаев принял президента Фонда международного развития ОПЕК

Президент также встретился с руководством фондов Арабской координационной группы
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Фонда международного развития ОПЕК Абдулхамида аль-Халифу и руководство фондов Арабской координационной группы, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства принял президента Фонда международного развития ОПЕК Абдулхамида аль-Халифу

В ходе встречи с президентом Фонда международного развития ОПЕК Абдулхамидом аль-Халифу были рассмотрены вопросы взаимодействия и перспективы сотрудничества по финансированию инвестиционных проектов в Казахстане.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан придает стратегическое значение партнерству с Фондом ОПЕК по международному развитию, так как нацелена на укрепление связей с регионом MENA (Ближний Восток и Северная Африка).

В свою очередь Абдулхамид аль-Халифа поделился планами по финансированию таких ключевых секторов, как газохимическая отрасль, транспорт, управление водными ресурсами и здравоохранение.

В ходе встречи с руководством фондов Арабской координационной группы глава государства подчеркнул, что между Казахстаном и странами Залива сложились прочные и взаимовыгодные отношения в политической, торгово-экономической сферах. Кроме того, всестороннее сотрудничество с арабскими странами подкреплено конкретными договоренностями и соглашениями, которые были достигнуты в ходе взаимных визитов и переговоров на высшем уровне.

По словам президента, Арабская координационная группа зарекомендовала себя в качестве стратегического партнера Казахстана.

Ранее президент Казахстана принял президента Исламского банка развития.
 
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Теги:ТокаевОПЕКвстреча
05.09.2024, 19:38 24091

Президент Казахстана принял президента Исламского банка развития

Стороны обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества
Президент Казахстана принял президента Исламского банка развития
Фото: Акорда
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Исламского банка развития Мухаммада Сулеймана Аль-Джассера, сообщает пресс-служба Акорды.

Стороны обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества в целях стимулирования экономического роста страны.

Президент подчеркнул, что Исламский банк развития выступает надежным партнером в стремлении Казахстана к устойчивому развитию. За годы сотрудничества с банком реализовано более 70 совместных проектов с общим объемом инвестиций около 2 млрд долларов.

Глава государства приветствовал актуализацию стратегического рамочного соглашения с ИБР, предусматривающего дополнительные условия финансовой поддержки для реализации ряда значимых инфраструктурных и индустриальных проектов.

В свою очередь Мухаммад Сулейман Аль-Джассер положительно оценил итоги реализации совместных проектов, подтвердив готовность к дальнейшему участию в диверсификации экономики Казахстана.
 
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Теги:ТокаевИсламский банквстреча
05.09.2024, 19:33 24611

Кадровые перестановки произошли в МЧС РК

Бауыржан Сыздыков освобожден от должности вице-министра
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Бауыржан Сыздыков освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям в связи с переходом на другую работу, сообщает пресс-служба правительства.

Бауыржан Сыздыков родился в 1973 году в Чимкентской области. Окончил в 2000 году Казахский государственный медицинский университет, в 2010 году Академию гражданской защиты МЧС России, в 2019 году Московский финансово-промышленный университет "Синергия", в 2022 году Национальный университет обороны имени первого президента.

Трудовую деятельность начал в 2001 году старшим офицером отдела предупреждения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, защиты территории и населения Южно-Казахстанского областного управления по чрезвычайным ситуациям. Занимал должности начальника управления защиты населения и территории департамента гражданской обороны МЧС РК. Был замначальника, начальником ДЧС Актюбинской области, возглавлял ДЧС Астаны, занимал должность председателя комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК.
 
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Теги:МЧСКадрыперестановки
05.09.2024, 19:04 25546

Токаев отметил стремительные изменения на глобальном рынке капитала

Текущие вызовы и перемены открывают новые возможности для Казахстана
Токаев отметил стремительные изменения на глобальном рынке капитала
Фото: Акорда
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета по управлению Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА), сообщает пресс-служба Акорды.

Открывая заседание, президент отметил стремительные изменения на глобальном рынке капитала, формирование новых международных торгово-экономических связей, а также расширение интеграционных процессов между странами и перераспределение финансовых потоков.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, текущие вызовы и перемены открывают новые возможности для Казахстана. В этой связи он подчеркнул важную роль МФЦА в обеспечении дальнейшего устойчивого и поступательного развития страны.

Затем глава государства подчеркнул, что перед МФЦА стоит задача по укреплению своего статуса в качестве успешного регионального финансового хаба. Исходя из изложенного, он обозначил ряд актуальных моментов.

В частности, президент указал на важность дальнейшего привлечения инвестиций в экономику страны и необходимость улучшения инвестиционной экосистемы.

Президент предложил рассмотреть возможность доступа к пенсионным активам и к финансовым инструментам в МФЦА иностранным инвестиционным управляющим компаниям. В этом контексте президент рекомендовал Национальному банку совместно с правительством, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и МФЦА рассмотреть возможность усиления критериев по локализации компаний в Центре.

Другой приоритетной задачей президент назвал постепенное увеличение порога доли и объема ценных бумаг на местном фондовом рынке в случае одновременного размещения на зарубежных рынках. Он подчеркнул важность стимулирования вывода частных казахстанских компаний в публичное поле, что подтвердит прозрачность и эффективность их деятельности.

Следующим приоритетом глава государства обозначил неуклонное соблюдение установленных "правил игры".

Президент отметил, что развитие углеродного рынка в Казахстане является одним из приоритетов государственной политики. По его словам, страны Европейского Союза уже готовятся к внедрению пограничного корректирующего углеродного механизма, который может стать серьезным барьером для экспорта казахстанской продукции в Европу.

Кроме того, глава государства подчеркнул необходимость создания эффективных финансовых механизмов для реагирования на чрезвычайные ситуации. По его мнению, различные государственные страховые фонды должны стать инструментом для борьбы с последствиями природных катаклизмов. В связи с этим Правительству предстоит совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и МФЦА детально изучить вопрос создания такого фонда в юрисдикции Центра.

Подводя итоги заседания, глава государства утвердил годовой отчет о деятельности МФЦА за 2023 год.
 
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Теги:ТокаевМФЦАЗаседание
05.09.2024, 18:45 26506

Полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы

На проспекте Абая, улицах Байтурсынова, Сатпаева, Байзакова, Курмангазы будет частично ограничено дорожное движение
Полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы
Фото: Polisia.kz
Алматы. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии матча Лиги наций Казахстан - Норвегия, который состоится на Центральном стадионе Алматы, полиция мегаполиса переведена на усиленный вариант несения службы, сообщает Polisia.kz.

В первую очередь, информируем жителей и гостей нашего города о том, что во избежание заторных явлений, на проспекте Абая, улицах Байтурсынова, Сатпаева, Байзакова, Курмангазы будет частично ограничено дорожное движение. В этой связи призывам граждан заблаговременно корректировать свой маршрут движения, парковать свой транспорт лишь в специально предназначенных для этого местах, неукоснительно соблюдать ПДД и преимущественно пользоваться общественным транспортом", - заявил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.


Он также напомнил, что билеты на футбольный матч, в целях безопасности от мошенников, необходимо приобретать лишь в официальных точках продажи.

Напомним, в Казахстане в преддверии Всемирных Игр кочевников Министерство внутренних дел перешло на усиленный вариант несения службы.
 
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Теги:АлматыПолицияусиление
05.09.2024, 16:46 29856

Фиксирующие перегруз транспорта автоматизированные весы появились на въезде в Астану

При выявлении перегруза автомобиля система автоматически делает фотофиксацию, после чего информация передается в информационно-аналитическую систему транспортной базы данных
Фиксирующие перегруз транспорта автоматизированные весы появились на въезде в Астану
Фото: Минтранспорта РК
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане официально запустили автоматизированную систему взвешивания автотранспорта, которая обеспечит сохранность дорог, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Казахстана.

По информации Минтранса, система позволит улучшить контроль за соблюдением весовых норм грузовых автомобилей и создать более благоприятные условия для передвижения других участников дорожного движения.

Автоматизированная система работает с сентября текущего года. При выявлении перегруза автомобиля система автоматически делает фотофиксацию, после чего информация передается в информационно-аналитическую систему транспортной базы данных. Это позволяет Комитету транспорта оперативно направлять уведомления о правонарушениях, связанных с превышением весовых норм", - рассказали в ведомстве.


Автоматизированные системы взвешивания автотранспорта (АСИ) установлены на основных въездах в столицу, со стороны городов: Павлодара, Караганды, Костаная, Кокшетау, Косшы, а также поселков Караоткель и Малотимофеевка.

В зависимости от превышения массы на ось и субъекта (малого, среднего и крупного) предпринимательства размеры штрафа составляют от 40 до 1000 МРП (от 147 тыс до 3,7 миллионов тенге).

В пресс-службе напомнили, что согласно нормам, допустимая масса автотранспортных средств не должна будет превышать:

1. трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) - 25 тонн;

2. четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями - 32 тонны;

3. пятиосные - 38 тонн;

4. с шестью и более осями - 44 тонны.

Согласно анализу, большегрузы превышают нормы перевозки в 1,5-2 раза. При допустимой норме в 25 тонн, фактически перевозят 35-40 тонн. Министерством с начала прошлого года совместно со столичным акиматом ведется работа по установке АСИ на основных въездах в город. В Астане только зарегистрировано около 6300 самосвалов, которые перевозят инертные грузы с 29 карьеров вблизи столицы. Таким образом, наша основная задача - обеспечить сохранность дорог", - отметил председатель комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Алтай Али.


В Минтрасне добавили, что до конца года планируется внедрить данную систему в остальных регионах страны.
 
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Теги:ШтрафНарушениябольшегрузы
05.09.2024, 13:18 34946

О перспективных инвестпроектах области Жетісу рассказал президенту Исабаев

В их числе крупный металлургический комбинат в Кербулакском районе, индустриальный парк "Казахстанско-китайский международный промышленный город" на территории СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота" и другие
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким области Жетісу Бейбит Исабаев представил президенту Касым-Жомарту Токаеву отчет об итогах социально-экономического развития региона за 7 месяцев 2024 года и планах на предстоящий период, сообщает Акорда.

За январь-июль 2024 года краткосрочный экономический индикатор составил 112,4%. В экономику области привлечено 188,2 млрд тенге инвестиций, в том числе частные инвестиции достигли 136,7 млрд тенге.


Учитывая аграрную направленность региона, особое внимание уделяется мерам по возврату и вовлечению в сельхозоборот неиспользуемых земель, реализации программы "Ауыл аманаты" и развитию сахарной отрасли.

Также Исабаев сообщил о перспективных инвестпроектах. В их числе крупный металлургический комбинат в Кербулакском районе, индустриальный парк "Казахстанско-китайский международный промышленный город" на территории СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота", ветровая электростанция мощностью 1 ГВт в районе Джунгарских ворот. Также планируется расширить транспортно-логистический и транзитный потенциал региона.

Уровень газификации в регионе до конца достигнет 56,5%. Ожидается, что область Жетісу будет полностью газифицирована к 2028 году. За последние 2 года в области построено и отремонтировано 86 объектов социальной инфраструктуры.

Также аким доложил о ходе жилищного и дорожного строительства и развитии туризма.

Туристическая отрасль Жетісу опирается на потенциал 5 дестинаций. Это озера Алаколь и Балхаш, национальные парки "Алтын-Емел" и "Жонгар-Алатау", горный массив Жонгарского Алатау. В целях развития экологического туризма запланировано строительство дорог до водопада Бурхан-булак и озера Жасылколь", - рассказал Исабаев.


По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по дальнейшему социально-экономическому развитию региона и повышению благосостояния населения.
 
04.09.2024, 20:41 46976

Полицейские Кызылорды выдворили за пределы РК 68 иностранцев

Им запрещено въезжать в Казахстан в ближайшие пять лет
Полицейские Кызылорды выдворили за пределы РК 68 иностранцев
Фото: Polisia.kz
Кызылорда. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 68 иностранцев выдворено за пределы страны кызылординскими полицейскими, сообщает Polisia.kz.

С начала года на территории Кызылординской области временно зарегистрированы более 16 тысяч иностранных граждан, прибывших с различными целями. Из них 15 960 из стран СНГ, из стран дальнего зарубежья зарегистрировано - 236.

Всего за восемь месяцев полицейскими выявлено 2272 правонарушения. Из них 1497 иностранцев наказаны за нарушение правил пребывания в РК, из которых 68 - выдворены по решению суда с запретом въезда в Казахстан сроком на пять лет.

За необеспечение соблюдения правил пребывания иностранных граждан на территории РК в отношении 755 граждан республики приняты административные меры, в отношении физических и юридических лиц наложены штрафы в сумме 18 млн 823 тыс. тенге, которые полностью взысканы в пользу государства.
 
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Теги:полицейскиевыдворениеиностранцы

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