Какие меры по предупреждению коронавируса будут действовать в Алматы с 9 марта

Согласно постановлению, сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, запрет на посещение объектов, чья деятельность не возобновлена (за исключением объектов, участвующих в пилотном проекте Ashyq).
При посещении общественных мест необходимо соблюдать требование по ношению масок и соблюдению дистанции.
Продолжится работа по проведению санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, метро, аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов, дворовых детских площадок, рынков и других общественных мест.
Будет производиться обязательная госпитализация больных легкой и средней формами коронавируса, госпитализация бессимптомных форм - при отсутствии условий для соблюдения домашнего карантина.
В ТРЦ площадью свыше 1000 квадратных метров и организациях, осуществляющих общественные перевозки, необходимо сформировать санитарные патрули для постоянного контроля соблюдения соцдистанции и масочного режима на объектах.
Будет организовано ежемесячное однократное лабораторное обследование сотрудников госорганов и волонтеров с профилактической целью.
Постановление вступает в силу с 9 марта 2021 года.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
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