Какие меры по предупреждению коронавируса будут действовать в Алматы с 9 марта

Алматы. 6 марта. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин 6 марта подписал новое постановление о карантинных мерах, передает Kazakhstan Today.

Согласно постановлению, сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, запрет на посещение объектов, чья деятельность не возобновлена (за исключением объектов, участвующих в пилотном проекте Ashyq ).

При посещении общественных мест необходимо соблюдать требование по ношению масок и соблюдению дистанции.

Продолжится работа по проведению санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, метро, аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов, дворовых детских площадок, рынков и других общественных мест.

Будет производиться обязательная госпитализация больных легкой и средней формами коронавируса, госпитализация бессимптомных форм - при отсутствии условий для соблюдения домашнего карантина.

В ТРЦ площадью свыше 1000 квадратных метров и организациях, осуществляющих общественные перевозки, необходимо сформировать санитарные патрули для постоянного контроля соблюдения соцдистанции и масочного режима на объектах.

Будет организовано ежемесячное однократное лабораторное обследование сотрудников госорганов и волонтеров с профилактической целью.

Постановление вступает в силу с 9 марта 2021 года.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь

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