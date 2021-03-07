Главный государственный санитарный врач Казахстана подписал новое постановление

Нур-Султан. 6 марта. Kazakhstan Today - С 9 марта 2021 года вступит в силу постановление главного государственного санитарного врача РК Ерлана Киясова №10 от 5 марта 2021 года "О внесении изменений и дополнений в постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Ограничить все мероприятия, проводимые с участием осужденных, подозреваемых и обвиняемых за исключением вывода к следователю, адвокату и защитнику для проведения неотложных следственных действий с обязательным использованием ими масок или респираторов, резиновых перчаток и соблюдением дистанции не менее 2 метров между участниками следственных действий", - говорится в документе .

В третьей четверти 2020-2021 учебного года разрешено:

- обучения в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 15 человек;

- с 1 марта 2021 года обучения в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек;

- обучения в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу "1 класс - 1 кабинет", соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов);

- индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования;";

Ограничение деятельности социально-экономических объектов на основании критериев, согласно приложению 4 к настоящему постановлению. При этом ужесточение ограничительных мер проводится в случае осложнения эпидемиологической ситуации в течение 5 дней (переход из "зелёной" зоны в "жёлтую" или из "красной" зоны в "жёлтую"), смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в "желтую" зону из "красной" или в "зеленую" зону из "жёлтой", - говорится в постановлении.





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