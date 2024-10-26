Какой будет наша страна завтра, зависит от каждого из нас - Токаев  

Фото: КГД

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Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На пункте пропуска казахстанско-китайской границы "Нур жолы - Хоргос" продолжает деятельность рабочая группа, в составе работников Главной транспортной прокуратуры РК и Комитета государственных доходов МФ РК, которая призвана решить проблему создания искусственного дефицита свободных очередей и спекуляцией бронированием. На очередном совещании были приняты важные для рынка решения, - На пункте пропуска казахстанско-китайской границы "Нур жолы - Хоргос" продолжает деятельность рабочая группа, в составе работников Главной транспортной прокуратуры РК и Комитета государственных доходов МФ РК, которая призвана решить проблему создания искусственного дефицита свободных очередей и спекуляцией бронированием. На очередном совещании были приняты важные для рынка решения, сообщает пресс-служба Комитета госдоходов.





Для борьбы с манипуляциями очередью принято решение внедрить в CarGoRuqsat биометрическую идентификацию личности. Система будет сопоставлять лицо пользователя на видео в момент идентификации с фотографией в его документах, которые пользователь загрузил при регистрации. Тем самым сокращается поле деятельности для тех посредников, которые не уполномочены перевозчиками и создающими необоснованный дефицит мест в электронной очереди с целью личной наживы", - отметили в КГД.





При этом, наоборот, уполномоченные перевозчиками посредники наравне с водителями смогут получить цифровую "доверенность" от владельца или балансодержателя авто.





То есть, каждый владелец или балансодержатель транспортного средства будет вносить данные о доверенных посредниках в систему, после чего такие посредники смогут самостоятельно бронировать очередь. Тем самым институт посредников будет поставлен на учет в сервисе, что позволит отслеживать и анализировать "цифровые следы" каждого пользователя и его действий в системе. Это позволит оперативно и комплексно отслеживать подозрительную активность пользователей и выявлять вероятных нарушителей. В случаях, если пользователь более 10 раз в месяц отозвал бронь, или же не явился на пункт пропуска - система будет автоматически списывать со счета владельца или балансодержателя добровольную компенсацию в бюджет в размере 100 МРП за "простой" пункта пропуска", - уточнили в комитете.





По данным КГД, анализ показал, что тех, кто злоупотребляет с неиспользованием брони достаточно много.





К примеру, система выявила около 1,5 тысячи транспортных средств, которые не явились в пункт пропуска или же бронь по которым была отозвана более трех раз за последний 30 дней. Однако, пока что рабочая группа решила установить "порог" в 10 случаев неиспользования брони в течение месяца. При этом система будет "мониторить" и если в этом списке будут авто одних и тех же владельцев или балансодержателей, этот порог будет снижен и практически все те, кто злоупотребляет подпадут по выплату компенсации в бюджет. Сейчас у нас нет задачи наказать. Сейчас необходимо подать сигнал рынку, что электронная система - это прозрачная система, в которой все операции хорошо видны и к тем, кто продолжит создавать искусственный дефицит будут приняты меры. Наша конечная задача - реализовать пропускной потенциал постов на сто процентов, это должно способствовать развитию транспортного потенциала нашей страны", - пояснили в Комитете госдоходов.





Члены рабочей группы также намерены проработать с Государственным кредитным бюро вопрос интеграции сервиса электронного бронирования с Единой базой данных по страхованию (ЕСБД). Сегодня в Сервис передаются неполные данные. В случае полноценной интеграции, система будет видеть кто именно имеет доверенность на управление транспортным средством, тем самым система исключит бронирование очереди неуполномоченными перевозчиками посредниками.





Кроме того, 15-18 октября 2024 года в городе Алматы между КГД МФ РК и Таможенным управлением Урумчи КНР состоялась встреча руководителей приграничных таможенных органов Казахстана и Китая. В рамках данной встречи обсуждены актуальные вопросы сотрудничества приграничных таможенных органов РК и КНР, в части увеличения пропускной способности на пунктах пропуска, признания уполномоченных экономических операторов, контроля радиационных материалов, а также проблемные вопросы перевозчиков.





В ходе переговоров были достигнуты следующие договоренности: китайская сторона поддержала продление работы пунктов пропуска "Калжат" - "Дулаты" на 2 часа. Для увеличения пропускной способности согласовано установить дополнительный инспекционно-досмотровый комплекс на китайском пункте пропуска "Дулаты - Калжат". Также стороны договорились о создании Рабочей группы для проведения хронометража прохождения автотранспорта на пунктах пропуска "Нур жолы - Хоргос" в обоих направлениях с целью решения проблемных вопросов.