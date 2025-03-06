Авария на руднике "Казахмыса": какую помощь оказывают семьям погибших шахтеров

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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким области Улытау Дастан Рыспеков доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о том, какую помощь оказывают семьям шахтеров, погибших в результате недавней аварии на руднике корпорации "Казахмыс", - Аким области Улытау Дастан Рыспеков доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о том, какую помощь оказывают семьям шахтеров, погибших в результате недавней аварии на руднике корпорации "Казахмыс", сообщает Акорда.





Также президенту было доложено о проводимой по его поручению совместной работе с правительством по обеспечению безопасности граждан, задействованных на опасных производствах. Касым-Жомарт Токаев отметил важность продолжения работы с крупными недропользователями с целью повышения социальной ответственности бизнеса.





Кроме того, президент заслушал доклад об итогах социально-экономического развития области и планах на предстоящий период.





Как было доложено Касым-Жомарту Токаеву, по итогам прошлого года промышленное производство выросло на 8%, рост объема строительных работ и ввода жилья составил 28% и 30% соответственно.





По словам акима, в 2024 году в регион привлечено более 226 млрд тенге инвестиций, из которых 89% - частные. Сформирован инвестиционный пул на 940 млрд тенге, в текущем году намечена реализация 17 проектов на 138 млрд тенге. Наиболее привлекательные для вложений сферы - строительство, торговля и логистика, альтернативные источники энергии и туризм. Глава государства был проинформирован о ходе отопительного сезона и проведении экологической акции "Таза Қазақстан".





Перед акимом также поставлены задачи по расширению транспортно-логистического потенциала, модернизации инфраструктуры, качественному оказанию медицинских услуг, обеспечению населения качественной питьевой водой и решению экологических вопросов.





Напомним, 17 февраля в Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт" ТОО "Корпорация "Казахмыс" произошла авария, в результате которой погибли семь работников. После трагедии на руднике президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на недопустимое положение дел в сфере безопасности труда. Он отметил, что некоторые объекты слабо оснащены системами промышленной безопасности. В связи с этим президент поручил правительству принять ряд мер по обеспечению безопасности граждан, задействованных на опасных производствах.



