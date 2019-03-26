Калетаев назначен первым заместителем руководителя администрации президента РК

Нур-Султан. 25 марта. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении Калетаева Д.А. первым заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

"Назначить Калетаева Дархана Амановича первым заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан", - говорится в документе.

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