Канат Мусин освобожден от должности министра юстиции

В настоящее время разработана детальная дорожная карта, куда вошли 117 пунктов по различным направлениям с указанием ответственных госорганов и конкретных сроков их реализации

Фото: primeminister.kz

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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Алихан Смаилов провел первое заседание республиканского штаба по реализации предвыборной программы президента.





На заседании министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что для качественного исполнения предвыборной программы разработана детальная дорожная карта, куда вошли 117 пунктов по различным направлениям с указанием ответственных госорганов и конкретных сроков их реализации", - сообщает пресс-служба главы правительства.





Как отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, мониторинг работы по каждому пункту дорожной карты будет осуществляться посредством интерактивного онлайн-дашборда в режиме реального времени. При этом исключаются все отчеты, справки и презентации на бумажных носителях.





Планируется также предусмотреть возможность проведения визуального контроля инфраструктурных и инвестиционных проектов с помощью установленных на местах видеокамер. Это позволит в прямом смысле видеть ход реализации всех проектов онлайн.





Премьер-министр подчеркнул, что заседания республиканского штаба будут проводиться на регулярной основе, а первый отчет об исполнении дорожной карты должен быть готов до 20 апреля 2023 года.





Руководители министерств и акиматов должны держать работу по дорожной карте на личном контроле. Предвыборная программа президента является нашим основным документом на ближайшие семь лет. Мы должны полностью и качественно реализовать все озвученные главой государства поручения на деле", - сказал Алихан Смаилов.





Он также добавил, что применение цифровых технологий позволит обеспечить прозрачный мониторинг и эффективное исполнение всех запланированных мероприятий.





Это будет удобный инструмент, чтобы видеть, на какой стадии находится реализация каждой задачи, где нужно активизировать работу. С другой стороны, это позволит значительно снизить объем бумажной отчетности, так как все будет онлайн", - заключил Алихан Смаилов.